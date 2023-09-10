Три типа "плохих" матерей

Токсичная мать часто является залогом несчастной судьбы ее ребенка. И дело не только в несчастливом, напряженном, печальном детстве. Во взрослой жизни этот человек с трудом строит отношения, имеет заниженную самооценку и несчастлив уже в своей семье.

Мама стремится сделать все, чтобы ее ребенок был счастлив. Мать тоже может совершать ошибки, и делать что-то неправильно. Не хочу упрекать матерей. Я просто расскажу о тех типах матерей, которые оставили неизгладимо травмирующий след в психике своих детей. Это не значит, что мать морила ребенка голодом или не заботилась о нем. В действительности эти мамы любили своих детей.

Мамы, которые любили неправильно

1. Отсутствующая мать

Мать-мираж. Постоянное чувство страха и одиночества в душе ребенка. Ребенок может жить в прекрасных условиях. Бабушки и дедушки суетятся и заботятся. Дом полон игрушек и сладостей. Все есть! Главного нет. Той, что не заменят игрушки. Мамы — нет. Мама все время на работе или в командировке. Она старается для малыша тоже. Достаток так важен. Ребенку трудно это понять. Ребенок смотрит в окно и пальчиком рисует узоры на влажном стекле и думает о том, когда придет мама.

Необязательно мама отсутствует в жизни ребенка физически

Эмоционально холодная мама, присутствует в жизни физически, но не душевно. Она не включена эмоционально в жизнь ребенка. Она не умеет с ним общаться, не понимает его эмоций и чувств, тяготится контактами с ним. Не чувствует его переживаний. Со стороны все кажется благополучным - достаток, заинтересованность в хорошем образовании и воспитании ребенка. Но ребенок не чувствует себя любимым или значимым, не ощущает любви матери, что ведет к чувству незащищенности.

Клиентский случай. Нина, 32 года. Образованна, умная и творческая личность. Страдает от панических атак, когда находится среди незнакомых людей. Пишет красивые стихи и складывает в стол. Не публикует из-за страха критики. Не может найти достойную работу, потому что придется проходить собеседования. Поэтому страдает на скучной работе с минимальной зарплатой. Выросла в семье с холодной мамой. Базовые пресуппозиции « Я - не в порядке. Мир не в порядке.»

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2. Карающая мать

Мать - судья и палач. Ребенок вечный преступник. Ребенок живет с постоянным страхом, что сделает что-то не так и чувством вины, что все плохое случилось из-за него. Жизнь строит не от плюса - желания делать, а от минуса -лишь бы не прогневать маму и избежать наказания. Все силы уходят на то, чтобы угодить токсичной мамочке. Его жизнь состоит из запретов и наказаний. Золушка в семье и по жизни.

Клиентский случай. Ольга, 40 лет. Два неудачных брака. Делала все, чтобы мужьям было комфортно жить. Даже прощала прогулки налево, думая, что сама виновата и недостаточно сделала, чтобы угодить мужу. На работе постоянно ущемляют и обижают. Воспринимает это как должное. Всегда оправдывает других и винит себя. Не способно за себя постоять. Сильно занижена самооценка. Не понимает, как жить дальше и почему она такая неправильная. Базовый сценарий «Я не в порядке.»

3. Контролирующая мать

Неотпускающая мать. Мать с поводком. Ребенок на поводке. Под неусыпным оком мамы. Мама уверена, что ребёнок не справится, потому что он слабый, не умный и не опытный. Мать контролируя, не позволяет ему стать сильным, умным и получить опыт. Она проверяет и комментирует его каждый шаг. Она в курсе всего, что происходит в его жизни. Мама думает, что лучше всех знает, что ребенку следует делать, и дает советы. Даже не совсем советы, скорее инструкции и приказы! Ребенок пытается вырваться из оков, ему не хватает свободы и самостоятельности. Самостоятельность пресекается. Часто, даже став взрослым, человек не может избавиться от этого контроля. От него ждут ежедневного отчета, завуалированного под заботу. Ребенок, не сумевший вырваться из-под опеки и контроля такой мамы, вырастает несамостоятельным, неуверенным в себе. Ему трудно принимать решения. Боится совершить ошибку. Не устойчив к стрессу.

Клиентский случай. Анна 34 года. Красивая женщина. Сложности с выбором. На работе загружают дополнительными задачами. Не может отказаться. Очень боится совершить ошибку. Ошибки и неудачи переживает настолько сильно что, начинается мигрень и приступы гастрита. Не верит, что способна что-то достичь сама. Отношения с мужчинами не складываются. Мама до сих пор держит жизнь девочки под контролем. Утром и вечером по часу разговаривают о том, что происходит в жизни Анны. Базовая пресуппозиция-«Я не в порядке.»

Существует еще четвертый тип «плохой» матери. Запретная мать, вызывающая опасные желания «Эдипов комплекс». Но это совсем другая статья.

Описанные в статье мамы конечно не осознают, какой вред может нанести их подведение детям. Они верят, что подобное воспитание поможет их детям обрести спокойную и благополучную жизнь. Как правило, такие матери просто перенимают пример своих матерей и не могут самостоятельно разобраться в своих ошибках. Только помощь психолога поможет починить раненные души матерей и поможет не допустить передачи негативного сценария в следующие поколения.опубликовано econet

Автор психолог Лариса Соловьева

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