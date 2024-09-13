Три уровня души – три уровня речи

Речь не только исцеляет других, происходит и самоисцеление. Так что лучше развиваться и подниматься вверх по лестнице; по лестнице из правильных слов. К здоровью и долголетию...

Человек может быть красивым и прекрасно одетым. А может носить скромное платье и не отличаться красотой. А может, как академик Лосев, ходить в лагерном бушлате или носить телогрейку закопченную, как академик Лихачев в блокадном Ленинграде. Но едва заговорит человек, станет ясно, какая у него душа. Уровень развития души проявляется в речи.

Какой у нас уровень развития души?

На самой высокой стадии развития души речь человека обычно негромкая и спокойная. Внятная и ясная. Он говорит "бережными" словами. В его речи много метафор и сравнений, она интересна. Никого не оскорбит и не заденет такой человек. Он избегает грубостей и резкостей, хотя говорит правдиво. Ему присущ юмор, но чаще всего он смеется над собой, с юмором что-то рассказывая. После разговора с таким человеком остается возвышенное чувство, как после хорошей музыки или хорошего фильма. Вы узнаете что-то новое, на душе становится спокойнее. Он словно придает сил своими словами. Но эти люди очень чувствительны. Если при них кто-то клевещет или грязно ругается, им физически плохо. Просто плохо - и все. Они даже заболеть могут.

На второй стадии развития души речь человека активная и энергичная. Иногда даже чересчур. На разные темы он может говорить, но чаще всего он говорит о деньгах, о политике, о личных отношениях, о здоровье. Он высказывает свои суждения, склонен спорить и опровергать. Такой человек любит шутки, но особенно - шутки над другими. Они ему кажутся особенно смешными. Склонен такой человек и к критике, а вот критику в свой адрес он не допускает, сразу сердится и может начать ругаться. Он легко говорит о сексе, склонен рассказывать о своих личных делах публично. После разговора с таким человеком чувствуешь утомление, хотя сначала может быть интересно, - уж слишком много он говорит...

Низшая стадия развития души - грубая речь и сквернословие. Человек с трудом подбирает слова, если хочет что-то рассказать - словарный запас у него скудный. А вот ругается он виртуозно, много слов знает. Юмор связан с темами смерти и насилия, с изменами и сексом, - этих историй такой человек знает немало. Он постоянно кого-то обсуждает и передает сплетни и слухи, клевещет. Речь его пропитана завистью и злобой, нытьем и жалобами. Едва он откроет рот, - и словно дурной запах распространился по комнате. Невыносимо находиться рядом, как с помойным баком.

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Вот три стадии развития души - их можно распознать по речи человека. И мы сами можем перейти от одной стадии к другой, даже в течение дня. Но чем чаще опускаешься на третью, низшую стадию, тем труднее вернуться обратно. Именно поэтому академик Лихачев не матерился даже в тюрьме, хотя его и били за это. Он понимал, что опуститься очень легко. И утратить свой ум, воспитание, даже душу.

Люди с высокой стадией развития души лечат своей речью. А люди с низшей - убивают и заражают других своими миазмами. Люди с высокой стадией развития души дольше живут и редко болеют, это известный факт. Речь не только исцеляет других, происходит и самоисцеление. Так что лучше развиваться и подниматься вверх по лестнице; по лестнице из правильных слов. К здоровью и долголетию...опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

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