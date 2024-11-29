Цена давления на человека и просьбы

Есть люди, которые привыкли добиваться своего любой ценой. Они просят, давят, бывают настойчивыми. И достигают цели. Но за это приходится заплатить прекращением отношений с тем, на кого давят. Да, человеку помогут (может, и не раз). Но после этого общаться с ним уже не захотят.

Если хорошенько надавить на человека, можно заставить его выполнить желаемое. Но только один раз. Если это свободный человек. На этом отношения кончатся. И это надо помнить.

Когда на нас давят

Кажется: а что такого-то? Раньше же я получал желаемое. Сейчас просто надо хорошенько надавить, потому что мне очень нужно. Я понимаю, что он будет недоволен. Понимаю, что перехожу границы. Понимаю, что поступаю некрасиво. Но мне очень нужно! Дайте! Сделайте! Сейчас же! Мне очень нужно!

Если вы готовы навсегда потерять отношения - давите. Принуждайте, умоляйте, грозите, требуйте, шантажируйте. И получите желаемое. Но с человеком придётся навсегда распрощаться, это тоже важно знать.

Такова цена. Ее приходится платить всегда.

Вам ответят в два часа ночи. К вам приедут и привезут то, что вам нужно. Разрешат что-то. Подпишут документ. Дадут деньги. Согласятся на что-то против воли. Но потом отношения с этим человеком закончатся навсегда.

Это лимит ресурса. И вы его исчерпали.

Если речь о жизни и смерти, действуйте. Если речь о сиюминутной ситуации, которую можно разрешить своими средствами, пусть и с трудом, трижды подумайте, насколько вам дороги отношения с человеком. Насколько он вам может быть нужен и полезен в будущем. Что важнее - деньги на поездку к морю или дружба? Шуба или брак? Работа или отпуск именно сейчас, когда вас не отпускают, но вы давите и получаете желаемое?

Потому что это - последний раз. Последний раз вам идут навстречу. А потом уйдут в противоположном направлении навсегда.

Потому что люди не то что не прощают, - они не забывают давления. Агрессию не забывают, пусть и неявную. И помнят, что своё желание вы предпочли отношениям с ними.

Вот это надо помнить тем, кто переходит границы в просьбах. Просьба может оказаться последней. И встреча последней. Такова цена.опубликовано econet

Автор Кирьянова Анна

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