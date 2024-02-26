В чем истинная ценность женщины? Какую женщину будут по-настоящему ценить как истинную драгоценность?

В поисках ответа на этот вопрос Яндекс и Гугл дали много ссылок на статьи и мнения мужчин и женщин, ищущих осознания женской ценности. Завороженный красивыми словами внутри прочитанных статей, я смотрел на величие женщины и понимал, что суть ускользает и полного понимания ценности женщины не даёт ни один материал. И тогда мой Внутренний Маг захотел облечь в слова туман догадок, джунгли терминов и безграничность интуитивных ощущений, возникающих при попытке ответить на вечный вопрос: В чем ценность женщины для себя, для мужчины, для мира?

Миру известны 4 роли женщины: Мать, Жена, Жрица, Муза

Мать рожает детей и воспитывает их. Дети - это новые люди, которые будут продолжать Жизнь, неся её в себе дальше во времени. Поэтому в глобально смысле, Мать - это Творец материального мира. Это ценно? Бесспорно!

Жена любит и дарит мужчине то, чего у него нет и никогда не было - нежность. Поэтому истинная роль Жены - быть Любовницей, а вернее сказать, Любящей мужа. Любить без нежности невозможно. Или говоря по-другому: любовь без нежности - не любовь, а лишь её иллюзия. Ценна ли нежная любовь, в первую очередь, для мужчины? Безусловно!

Жрица знает тайны природы, исцеляет болезни души и тела, видит будущее и её интуиция - надежный проводник в сумерках грядущего. Когда человек начинает терять ясность и тропа жизни скрывается в тумане сомнений, он ищет Ведающую женщину, у которой открыт дар видения. Ценна ли женщина, исцеляющая тело от боли, ум от сомнений, а душу от страхов? Ещё как ценна!

Муза вдохновляет на творчество, на создание самого сладкого для людей состояния - позволения себе сделать то, чего никогда ещё не делал. Каждый человек хочет сотворить что-то новое, приносящее пользу другим, миру. Муза вдохновляет покинуть старую, душную зону комфорта и бесстрашно отправиться в странствия по просторам собственной души. Муза даёт перемены, причем такие которые приносят радость и гордость за себя. Ценно ли встретить ту, кто окрылит тебя и позволит тебе взлететь над своими ограничениями? Невероятно ценно!!!

Каждая женщина от природы Творец, Любящая, Ведающая и Вдохновительница. Ей просто надо вернуться в свою Природу, чтобы ощутить, признать и проявить свою ценность.

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Моя статья была бы неполной и неглубокой, если бы я остановился только на перечислении ролей женщины. Следующая часть Знания, которое я хочу донести до читательницы моего интернет-ресурса - это понимание, что именно ей мешает обрести полноценность и дать направление её пути.

Женщина живет в мире эмоций, создает их и играет ими, как невидимыми нитями энергий, порождая события и незримо влияя на мир. 4 эмоции, до тех пор, пока она не научится ими управлять, будут стражами на пути к её полной ценности для себя, мужчины и мира.

- Жалость к себе закрывает состояние Матери, дающей рост, силу и веру в себя, как у самой женщины, так и у её детей. Без веры в себя невозможно верить в других. Так без веры теряется ценность женщины.

- Стыд запрещает наслаждение Любовницы, а без наслаждения нет нежности, которое так необходимо мужчине, чтобы он начал чувствовать себя её рыцарем и защитником. Что так страстно ищут в сексе мужчины? Что добывают они в глубинах женщины, выкачивая, словно нефтяные вышки нечто из её тела? Нежность! - вот их бессознательный поиск! Знают ли женщины о своей драгоценном ресурсе? Немногие. Стыд запрещает им изливать нежность наружу, во внешний мир.

- Тревога заставляет избегать контакта с будущими событиями и женщина начинает бояться своей целительной силы и способности чувствовать будущее. Не умея управлять тревогой невозможно стать Ведающей Жрицей, формирующей пространство любви.

- Вина обесценивает заслуги тех, кто уже создал хоть какую-то зону комфорта. Без признания ценности невозможно вдохновить покинуть привычное ради достижения новых территорий. Обвинение себя и других лишает возможности быть Музой.

Мудрость женщины в том, чтобы поскорее осознать свою ценность в управлении миром эмоций, а не миром материальных вещей, за который отвечают мужчины.

Эмоции невидимы, как частоты, с помощью которых мы разговариваем каждый день по мобильным телефонам. Невидимое не означает, что его нет. Невидимое первично, видимое лишь производная от невидимого.

Когда женщина осваивает искусство управления негативными состояниями, то она проникает в самую глубину своей истинной ценности, которую можно описать так:

Я - созидающая пространство любви, в котором каждый верит в себя, наполняется силой и значимостью, видит свой путь и вдохновляется на полёт к состоянию творца своей реальности.

Это высшая ценность, к которой стремится каждая женщина. Как прийти к такому уровню ценности и научиться дружить со стражами - жалостью, стыдом, тревогой и виной? Ответ поймут немногие: Надо набраться мужества и позволить себе Уязвимость. Только уязвимая женщина полностью защищена и признана мужчиной и миром, а значит точно уверена в своей истинной ценности.

Путь в Уязвимость долгий и непростой, но именно он является тем, что люди подразумевают, когда говорят об обретении истинной Женственности.опубликовано econet

© Марк Ифраимов

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