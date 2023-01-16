Ценные навыки: 18 вещей, которым мы должны научить детей

У всех родителей имеется собственный взгляд на воспитание детей. Но бесспорными и общепринятыми являются вещи, которым учат каждого ребенка. Какие полезные жизненные навыки важно прививать малышам с ранних лет? Благодаря им ребенку будет легче вступить во взрослую жизнь.

Формирование личности ребенка происходит как с нашим участием, так и без него. В развитии каких-то привычек диктуют свои правила наследственность и окружающая среда. Но ценные практические навыки и качества, которые прививаются детям в первые годы жизни, в перспективе помогут им контактировать с людьми и значительно облегчат существование. Вот главные из них.

Ценные навыки, необходимые каждому ребенку

Вежливость.

Простые слова «спасибо», «здравствуйте», «пожалуйста» - это первооснова хороших манер и доброжелательного отношения. Быть вежливым важно и полезно при взаимодействии с людьми.

Уметь отказывать.

Незнакомому человеку, который на улице предлагает конфетку. Однокласснику, который постоянно просит списать математику, а сам высмеивает за спиной. Дружку, подбивающему глотнуть вина на дискотеке. Ребенку важно объяснить, что вежливостью можно пожертвовать ради своей безопасности, благополучия и самоуважения.

Гигиена.

С первых лет жизни ребенок должен приучаться к чистоте: мыть руки, чистить зубы, стричь ногти, принимать душ, менять белье и использовать продукты гигиены. Ведь опрятность – непременное условие современной жизни.

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Не опаздывать.

Непунктуальность может в будущем сослужить плохую службу. Она подводит ученика в школе, студента в университете, бизнесмена на важных переговорах. Ребенок должен уяснить, что мы все существуем во временных рамках и обязаны в них вписываться, то есть никуда не опаздывать.

Правила безопасности.

Для каждого возраста свои нормы безопасности и их довольно много. Детей постепенно учат не переходить дорогу на красный свет, не открывать дверь чужим, пользоваться электроприборами и газовой плитой.

Умение слушать.

Способность слушать необходима в школе (при восприятии нового материала), на работе (собеседование, переговоры), и в межличностном общении. Родители, подавая пример, сами слушают детей, учат их ждать своей очереди, чтоб высказаться, не перебивать других.

Сосредотачиваться.

Современные дети не умеют быть усидчивыми, концентрироваться на вопросе, не суетиться. Их важно научить этому.

Следить за порядком.

Умение складывать свои вещи, организовать школьные принадлежности, не создавать вокруг себя хаос, делать уборку – ценный жизненный навык.

Извиняться.

Не нужно воспринимать ошибки как к что-то стыдное. И не так уж сложно ввести в обиход слово «извините», когда невзначай наступил человеку на ногу, случайно обидел. Хорошо, если ребенок слышит это слово от родителей.

Читать.

Чтение – это самая полезная привычка в жизни. Это развитое воображение, грамотность. И знакомить ребенка с книгой полезно с самого раннего возраста.

Правильное питание.

Дети копируют пищевые пристрастия родителей. И если мама и папа – поклонники гамбургеров, ребенку будет сложно объяснить, насколько полезно есть брокколи или овсянку.

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Знакомиться.

Важно учить ребенка самому подходить к деткам и интересоваться, можно ли поиграть с ними. Способность завязывать знакомства и дружбу – серьезный шаг к социализации малыша.

Уважать персональное пространство.

Если ребенок слишком открыт, тактилен, важно деликатно учить его понятию личных границ, объяснять, насколько близко можно стоять, разговаривая с незнакомцем, кого допустимо обнимать.

Выражать эмоции.

При стрессе и родителям, и детям полезно обозначать, что они чувствуют. Когда ребенку больно, обидно, страшно, это полезно проговаривать.

Сострадание и забота о близких.

Накормить бродячего котенка, помочь поднести бабушке сумку с покупками, сделать благотворительный взнос – все это дает ребенку понять, что кто-то нуждается в его помощи. А помощь близким должна всячески поощряться.

Готовить пищу.

Ребенок должен уметь приготовить бутерброд или салат. Тогда он не растеряется в походе, поможет на пикнике, сможет обслужить себя, если мамы нет дома.

Делать зарядку.

Даже если ребенок не проявляет большой тяги к спорту, элементарная гимнастика поможет ему поддерживать тонус мышц, активировать кровообращение и вообще физически развиваться.

Опыт обращения с деньгами.

Ребенок должен иметь карманные деньги, возможность что-то покупать, считать сдачу, откладывать сбережения. Это первые шаги знакомства с финансами.опубликовано econet

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