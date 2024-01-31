Твоя Готовность

Я сейчас назову основную причину, по которой в жизни может ничего не меняться, и все по кругу – это избегание.

Избегание чувств (эмоций, ощущений). Каждый раз, когда мы хотим что-то сделать у нас возникают мысли, эмоции и телесные ощущения. Дальше запускается автоматическая реакция на избегание неприятного. В итоге действия не происходит.

Избегание чувств

Например, вы не хотите чувствовать страх или какой-то другой дискомфорт в общении. Если пойти на поводу этого, то вы перестанете ходить в места, куда бы хотели пойти, не будь этого дискомфорта.

Или, например, испытывая обиду, не хотите общаться со своим партнером и изолируетесь от него. Или, испытав паническую атаку в транспорте избегаете транспорта.

Боясь показаться глупым – вы можете не пойти на вечеринку или не подойти к понравившемуся человеку.

Стесняясь что-то спросить – остаться в одиноком непонимании. Боясь почувствовать себя слабым или ничтожным, не совершаете действий. И так далее.

Все это объединяет процесс сопротивления/борьбы/избегания. Эмоция, чувство или ощущение становится в сознании как какой-то материальный объект. Но на самом деле таким объектом не является.

Просто вдумайтесь, кажется, что эмоция не позволяет совершить определенное поведение. Но на самом деле не эмоция – а сопротивление/борьба/избегание эмоциям, чувствам и ощущениям.

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Готовность – это открытость к тому, чтобы переживать эмоции, чувства и ощущения без попыток их как-либо контролировать. Звучит страшновато, но это ваш Ум сейчас нагнетает мысли и истории и рассказывает страсти (можете это отметить, кстати).

Готовность не бывает на половину – она либо в данный момент есть, либо ее в данный момент нет. Она как прыжок – вы прыгаете и дальше сила тяжести все делает сама. Вы можете проверить это, задав себе вопрос – а на сколько я готов сейчас открыться к эмоции, чувству или ощущению? И если ваш ответ не на 100%, то будьте уверены – вы боретесь (и тогда не сможете делать то, что для вас важно и значимо). Хотя бы на 1 секунду, или может на 5 вы можете быть готовы. Пусть это будет в начале не долго. Но это всегда 100% открытость к переживанию.

Развивая готовность мы обретаем ценный навык принятия состояний и дискомфорта, для того, чтобы следовать тому, что для нас важно и значимо.опубликовано econet

Автор Кирилл Крыжановский

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