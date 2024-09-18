Тяжелый период у близкого человека: как поддержать?

Психологические исследования, которые проводились в разных странах, подтверждают, что большинство людей в тяжелый жизненный период обращаются за помощью и поддержкой к родственникам или друзьям. Но далеко не все понимают, как правильно дать совет или проявить сочувствие, не обидев и не навредив.

Вот несколько советов специалистов, как правильно поддержать человека, оказавшегося в тяжелой ситуации.

Как поддержать близкого

Просто побудьте рядом

Человек, оказавшийся наедине с горем, часто сам не осознает, насколько остро нуждается в дружеском участии. Иногда, чтобы поддержать его, лучше всего побыть рядом. Если это необходимо, можно на какое-то время переехать к нему или чаще навещать. Но обычно лучше всего действуют не утверждения, что «Время лечит» и «Все наладится», а дружеские объятия и искренние слова сочувствия.

Не проявляйте излишнего любопытства

Поставьте себя на место человека, пережившего тяжелую психологическую или физическую травму. Вам захочется вновь и вновь переживать несчастье, рассказывая о нем во всех подробностях? Поэтому не нужно выпытывать детали происшедшего. Это проявление ненужного любопытства только расстроит собеседника. Если человек высказаться, он сам все расскажет.

Предлагайте конструктивные советы

Рассуждения на тему «А я тебе говорил» или «Лучше было сделать так», только раздражают. Все уже случилось и прошлого не вернуть. Если даете советы, то они должны быть реальными. Например, можно предложить помощь хорошего специалиста: адвоката, врача, психотерапевта. Помочь договориться о встрече, или сопровождать на первый прием.

Не будьте слишком навязчивым

Каждый переживает несчастье по-своему. Лучше не засыпать пострадавшего человека бесконечными звонками. Ему может быть некогда или он просто избегает разговоров. Лучше писать сообщения, на которые он ответит, когда будет более свободен.

Скажите, что хотите помочь

Людям, которые столкнулись с трудностями, часто нужна конкретная помощь. Проявите ту помощь, которая ему нужна. Скажите, что возьмете на себя часть повседневных обязанностей: сходить в магазин или аптеку, отвести ребенка в садик или погулять с домашним питомцем, съездить в больницу.

Не давайте оценок случившемуся

Обойдитесь без нравоучений или напутствий. Люди воспринимают события по-разному: то, что утешает одного, может только сильнее расстроить другого. Также не следует оценивать или судить чье-либо поведение – самого пострадавшего, его родственников и других людей.

Постарайтесь обойтись без предположений

Такие фразы, как «А вот, если бы ты сделал… этого бы не случилось», могут только сильнее расстроить или разозлить. Мы не знаем, что и в какой момент может произойти. Просто посидите с близким человеком, обнимите его, побудьте рядом.

Соберите деньги

Не следует спрашивать пострадавшего человека о том, нужны ли ему деньги. Нужны. Но он может постесняться, если его об этом спросить. Лучше возьмите на себя сбор денег среди знакомых и друзей и просто отдайте ему собранную сумму. Этим вы окажете реальную помощь, вам будут благодарны.

Чего нельзя делать, если близкий обратился за поддержкой

1. Если ваш близкий человек на кого-то сильно обижен или расстроен, то не следует упрекать его в излишней чувствительности, советовать «Не принимать события близко к сердцу». Лучше выслушать его и постараться оказать ту помощь, в которой он действительно нуждается.

2. Не следует предлагать ему успокоиться и расслабиться — это обесценит его переживания. Такие советы способны еще сильнее расстроить или разозлить собеседника.

3. В случае, когда неприятное событие произошло по вине близкого человека, не следует критиковать, читать ему нравоучения и советовать быть повнимательнее. Лучше узнать, чем вы можете помочь.

4. Если ваш близкий человек долгое время испытывает угнетенное, депрессивное состояние, то не нужно заставлять его насильно предаваться радостям жизни. Лучше предложить обратиться к специалисту.опубликовано econet

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