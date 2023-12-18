Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. У меня нервный срыв: что делать?

У меня нервный срыв: что делать?

Автор: Econet 18 декабря 2023 6184
  • Рейтинг: 0.0 из 5
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Сохранить публикацию

Иногда эмоциональное либо умственное напряжение может быть настолько сильным, что организм не справляется и происходит нервный срыв. Медики называют такое состояние обострением невроза, возникнуть оно может по совершенно разным причинам. Какие симптомы указывают на нервный срыв, почему он возникает, каковы последствия этого состояния и как с ним бороться? Ответы на все вопросы вы найдете в этой статье.

У меня нервный срыв: что делать?

Причины нервного срыва

Невроз зачастую возникает при:

  • переутомлении;
  • неудачах в личной жизни;
  • материальных проблемах;
  • разрыве отношений с партнером;
  • утрате близкого человека.

Все это примеры негативных ситуаций, но на самом деле спровоцировать нервный срыв может любая перемена в жизни, даже вступление в брак или рождение первенца. Особенно срывам подвержены люди, которые:

  • страдают от нехватки минералов и витаминов (калия, магния, B и E витаминов);
  • находятся в состоянии депрессии;
  • имеют плохую наследственность (родственники страдали психическими расстройствами);
  • имеют проблемы с щитовидной железой, сосудами и сердцем;
  • имеют алкогольную или наркотическую зависимость
  • трудоголики.

Как распознать нервный срыв

Срыв не возникает неожиданно, это затяжной процесс, разделенный на три стадии.

1. Человек может чувствовать себя хорошо, быть оптимистично настроенным и проявлять работоспособность, но при этом постоянно чувствовать тревогу, страдать бессонницей и ощущать повышенную температуру тела.

2. Наблюдается физическое либо нервное истощение, возникшее по причине слишком активной деятельности. Если сначала человек думает, что стоит еще чуть потрудиться и удастся решить все проблемы, то в итоге он чувствует разочарование. В этот период человек может быть раздражительным, у него ускоряется сердцебиение, часто возникают головные боли, нарушается сон и случаются приступы панической атаки.

У меня нервный срыв: что делать?

3. Человек понимает, что зря старается изменить ситуацию, его самооценка снижается, он перестает радоваться жизни и чувствует апатию. Основные симптомы на данном этапе – частое сердцебиение, высокое давление, нарушение работы желудочно-кишечного тракта, снижение сексуального влечения, у женщин наблюдается нарушение менструального цикла.

Специалисты советуют осознанно оценить свое состояние и предотвратить возникновение срыва, поскольку он в любом случае не пройдет бесследно.

Последствия нервного срыва

После нервного срыва зачастую требуется длительная реабилитация. Люди, которые хотя бы раз в жизни пережили это состояние, впоследствии часто испытывают головные боли, у них развивается гипертония и хроническая бессонница. В состоянии срыва люди совершают необдуманные действия, ведут себя по отношению к окружающим равнодушно или, напротив, агрессивно, любые недовольства они воспринимают на свой счет и реагируют очень бурно.

У меня нервный срыв: что делать?

Как не допустить нервного срыва и что делать, если он уже случился

Любой срыв возникает в результате длительного нахождения в стрессовой ситуации и чтобы не усугубить состояние лучше обратиться за помощью к психотерапевту или сделать все возможное, чтобы снизить риск срыва:

  1. Придерживайтесь правильного питания.
  2. Занимайтесь спортом.
  3. Ложитесь спать и просыпайтесь каждый день в одно и то же время.
  4. Принимайте витамины.
  5. Воздержитесь от курения, алкоголя.
  6. Больше отдыхайте.
  7. Чаще прислушивайтесь к собственным ощущениям и не затягивайте с лечением.

Облегчить состояние во время нервного срыва помогают медикаментозные препараты:

С незначительным седативным действием – улучшают концентрацию внимания и память. Успокоить нервную систему поможет глицин, а нормализовать сердцебиение – Корвалол;

Антистрессовые на растительной основе – успокаивают и быстро снимают напряжение. Полезно принимать валерьяну либо препараты с пустырником, шалфеем, мелиссой или ромашкой в составе;

Рецептурные – снимают напряжение, повышают работоспособность, улучшают настроение и память, нормализуют сон. Наиболее распространенным препаратом является Афобазол.

Если близкий для вас человек находится на грани срыва, вы можете помочь ему, используя следующую технику:

1. Внимательно выслушайте его и постарайтесь понять его состояние.
2. Если человек вам доверяет, предложите свою помощь и постарайтесь снизить напряжение, не говорите о том, что его негативные эмоции неоправданны или беспричинны.
3. Поддержите его и скажите, что верите в его силы, что он справиться с любой проблемой и если нужно, вы всегда будете рядом.

Помните, что разработать эффективную схему лечения может только специалист, поэтому при наличии тревожных симптомов стоит обратиться к неврологу, психиатру или психотерапевту.опубликовано econet

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

нервный срыв невроз психология эмоции стресс напряжение

Еще от Econet

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Теперь, когда мы научились летать по воздуху, как птицы, плавать под водой, как рыбы, нам не хватает только одного: научиться жить на земле, как люди. Бернард Шоу
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.