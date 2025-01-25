У всех событий есть причина. Никаких совпадений и случайностей

Знакома ли вам пословица: «Учитель появляется, когда ученик готов»? Эти слова отлично подходят для объяснения синхронности.

Наткнулись на старого друга? Увидели, что кто-то делает или говорит то же, что и вы? С вами произошло нечто неожиданное? Вы спрашиваете себя, могли ли вы этого избежать? Что ж, не стоит задаваться этим вопросом, потому что любое стечение обстоятельств несет в себе некое послание.

Синхронность и научное обоснование совпадений

На самом деле никаких случайностей не бывает, есть только синхронность, когда все происходит по какой-то определенной причине.

Все в этой жизни взаимосвязано — каждая из случайностей и любое стечение обстоятельств. Но не имеет значения, насколько сильно они влияют на вас.

Все дело в синхронности. Вселенная постоянно посылает вам сигналы, будь то идеальный день, когда у вас все получается как нельзя лучше, или же наступление «черной полосы» с множеством странных совпадений.

Синхронностью можно описать все появляющееся и происходящее в конкретный момент. Это касается и людей, и вещей.

Знакома ли вам пословица: «Учитель появляется, когда ученик готов»? Эти слова отлично подходят для объяснения синхронности. Когда вы синхронизированы с тем, чего вам на самом деле хочется, у вас больше шансов получить его, чем у людей, которые просто надеются на «случайность».

Вы и желаемая вами вещь просто настраиваетесь на одинаковую частоту, а дальше все делает синхронность.

Способы установить синхронность

А сейчас, когда вы понимаете принцип работы синхронизации, пришла пора узнать, что вы сами можете установить синхронность. И здесь вы спросите: «Но каким образом?».

Лучше всего синхронность «срабатывает» у людей, которые в нее верят. Поэтому для начала вам нужно поверить и прекратить разговоры о том, что каждое событие является стечением обстоятельств или случайностью. Иначе все ваши слова будут посылать Вселенной слабый духовный сигнал, что полностью противоречит силе сигнала, посылаемого вам самой Вселенной, синхронизирующий все вокруг вас.

Понимая суть синхронности и смотря на вещи соответственно, вы получаете возможность наладить более тесный контакт со своим внутренним я. После этого вам уже не нужно будет так усердно работать ради достижения той или иной цели. Вы просто будете верить в желаемое и позволять этому происходить.

Давайте посмотрим правде в глаза: синхронность является всего лишь зеркалом, отражающим все ваши убеждения и желания. И если вы согласитесь с законом синхронности, то сможете посылать более мощные сигналы духовного характера.

Кроме того, вы станете лучшей версией себя, целеустремленной и уверенной во всем, за что бы вы ни брались. Проще говоря, осознание сути синхронности способствует гармонии во всем, что вы ищете, а также «пониманию» всего происходящего вокруг.

Меняйте ход событий, и возможности начнут работать на вас

Если вы знаете и верите в действие закона Мерфи, то уже находитесь на правильном пути к пониманию синхронности. Каждому человеку известно, что если что-то идет не так, то это может длиться вечно.

Идея сказанного заключается в том, что синхронность тоже может работать против вас. Но если вы ожидаете чего-то плохого и при этом продолжаете верить в закон Мерфи, то тем самым синхронизируетесь со своей внутренней негативностью.

Научное обоснование случайной встречи

Столкнулись с другим человеком? Думаете, что это совпадение, удача или шанс? Правильный ответ нужно искать в научном обосновании таких встреч. На все всегда есть своя причина, в том числе и для встречи с кем-то или для получения определенного опыта. А стечение обстоятельств — это просто выдумка.

Между прошлым, настоящим и будущим существует тесная взаимосвязь. И пускай порой мы не осознаем всего, что с нами происходит, на это все равно есть причина. И эта самая причина в какой-то определенный момент станет нам понятной.

Заключение

Карл Юнг говорил: «Действие синхронности постоянно для тех, кто хочет ее увидеть».

Вы тоже можете начать видеть синхронность в людях, цифрах, происшествиях и прочее. Смотрите на это, как на попытки Вселенной научить вас чему-то новому, достучаться до вас и подарить вам свою поддержку и любовь. Примите существование синхронности и начните жить со смыслом!опубликовано econet

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