Убеждения, которые ограничивают

В детстве ребенок зависит от родителей, педагогов - взрослых людей. Если у него был отрицательный опыт общения (критика, холодность, запреты), может развиться страх семейных взаимоотношений. В результате зависимые отношения детства человек переносит во взрослую жизнь.

Зависимость ставит зависимого человека на ступеньку ниже. Так было в детстве. Ребёнок зависим от родителей, воспитателей, учителей. Ребёнок зависим от взрослых. Допустим, родители не поддерживали в ребёнке уверенность в своих силах, достижениях и успехах, а только критиковали, указывали на ошибки, не позволяли иметь собственное мнение, категорически запрещали.

Не нужно зависимые отношения из детства брать во взрослую жизнь

Какой опыт вынесет ребёнок из родительской семьи?

- Ни за что, никогда не хочу повторения того, что испытал в родительской семье, - принимает он решение для себя.

Отсюда и рождается страх семейных отношений. Как проявить свою волю, взять ответственность за свой выбор и последствия на себя он не знает. Нет такого опыта.

Следовательно, есть риск попасть в зависимые отношения.

Если что-то подобное было в вашем детстве, и вы хотите стать увереннее в себе, то выполните следующее упражнение.

Упражнение

Сядьте удобнее, чтобы руки и ноги не перекрещивались. Подышите, начиная с выдоха. Закройте глаза и погрузитесь внутрь себя. Отыщите то место, где живёт воспоминание из детства, где вы были зависимы и бессильны. Выберите один эпизод. Представьте его ярко, почувствуйте те эмоции, которые вы испытывали тогда. Обратившись к взрослым, глядя в глаза расскажите, что чувствуете, ощущаете. Скажите то, что тогда вы не смели сказать. Объясните то, что тогда не смогли объяснить.

Измените ситуацию, представьте себе наилучший исход этой ситуации, где вы выполнили то, что хотели наилучшим образом. Представьте себе это ярко. Прочувствуйте в теле свой успех.

- Посмотрите, я справился/справилась. У меня всё получилось! Верьте в меня, смотрите на меня благосклонно, уважайте меня, дорогие взрослые.

Я беру ответственность за свои поступки на себя. Я позволяю себе чувствовать свои потребности. Я позволяю себе получать желаемое, не дожидаясь разрешения от кого-либо. Я разрешаю себе говорить о своих потребностях и желаниях с партнёром или партнёршей. Я разрешаю себе говорить: "Нет или да", в зависимости от моих убеждений и чувств. Я разрешаю себе иметь собственное мнение и уважать мнение партнёра.

Вывод: зависимые отношения в детстве нет необходимости перетаскивать во взрослую жизнь. Оставьте их в прошлом.опубликовано econet

Автор Василакий Ирина

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