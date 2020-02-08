Удобные дети не умеют играть

Если ваша жизнь – это ваша Игра, то и Правила ваши! Научитесь играть!

«Мой сын, когда был маленький, был очень послушным и примерным мальчиком! Я могла все дела по дому переделать, а он сидел за своим столиком и собирал какие-нибудь фигурки!»

«Мой муж зарабатывает меньше меня и меня это напрягает! За что бы он ни брался – всё как-то не складывается!»

Что общего в этих высказываниях? Да это об одном и том же человеке речь! Говорит мама и говорит жена.

Почему взрослые люди не умеют играть?

А еще у этого мужчины не складываются отношения с маленьким сыном – он не умеет с ним играть, находить общие темы для разговора…

Этот мужчина в детстве был удобным ребенком. Родители с ним хлопот не знали! Мог он часами сидеть один в своем углу с игрушками или с карандашами и чем-то заниматься. Он не дёргал родителей, вообще – не докучал.

Хорошо ел, всё понимал, не будил родителей рано утром, когда уже сам проснулся… Золото, а не ребенок!

Маленький взрослый, который уже понимает! Понимает, что маме трудно и она устает…Что папа на работе много работает и тоже устает!

Родителям не до него. Если он станет проявлять своё детское любопытство или живость, то он может нарушить порядок в доме, доставит маме лишние трудности и неприятности, папа может накричать на него и наказать…

Поэтому этот малыш в очень раннем возрасте усвоил – не отсвечивай! Сиди тихо! Не проявляй себя! – иначе тебе будет плохо, потому что родители разозлятся и накажут тебя!

И он стал удобным ребенком. Маленьким и печальным человеком.

- Почему ты не смеешься, Петенька?

- А я не люблю смеяться…

Это из разговора с реальным пятилетним мальчиком.

Вырастая, этот ребенок становится печальным (страдающим) взрослым.

Кстати, психологам, пока они учатся, очень прочно (почти как таблицу умножения) укрепляют в сознании мысль:

- Ведущая деятельность ребенка до школы – различные виды Игры!!!

А если человек в детстве не играл в волю? Что с ним будет, когда он станет взрослым?

В человеке не развивался и не развился навык фантазирования и образного мышления – а давай у нас листочки будут деньги! А давай я буду учителем (врачом, кондуктором, продавцом…)! И т.д.

Он, конечно, может поучаствовать в подобной игре, но у него нет навыка перевоплощения и непосредственности, нет куража или драйва!

У этого человека «не проснулась» творческая часть личности – ведь творчество это тоже производная от Внутреннего Ребенка.

И это только малая доля того, что случается с удобным ребенком, когда он вырастает.

Уже несколько лет я учу взрослых людей играть.

Больше откликаются женщины, но и мужчины тоже втягиваются и начинают получать большое удовольствие от такого интересного психокоррекционного процесса.

Во что играть учатся?

В разные игры, которые интересны в реальной жизни! Однако, некоторые можно назвать из детства: дочки-матери, казаки-разбойники, секретики….Они, конечно, видоизменены у взрослых, но всё также (если не больше) увлекательны!

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Если вы (случайно) обнаружите, что вы тот самый «удобный ребенок», то у меня для вас есть хорошая новость!

Всегда есть возможность получить себе счастливое детство!

И научиться играть!

А если ваша жизнь – это ваша Игра, то и Правила ваши!

И это совсем другая жизнь! Она гораздо интереснее…опубликовано econet.ru.

Автор Тамара Куракина

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