Упражнение на счастье в личной жизни

Каждая семья индивидуальна, каждая история особенная. И разбираться в причинах негативной ситуации нужно с конкретным человеком и конкретным запросом на консультации. Ставить сами себе диагнозы - неполезно. В статьях психологи вынуждены идти на обобщение, а ради читабельности ввернуть иной раз красное словцо. Но каждый читатель должен понимать, что в его случае все может быть иначе.

Бывает, что в семье с виду все было благополучно. А ребенку тяжело даются победы на личном фронте. Почему? Ну вот к примеру, самое ужасное наказание для ребенка - это молчание родителя. Или показная вежливость, когда все негативные эмоции считаются в семье неприличным. С точки зрения последствий это показатель крайней формы неблагополучия. Уж лучше прокричаться лишний раз. Тоже не сахар, но потом можно помириться и как-то все прояснить. А непроясненные эмоции лежат внутри мертвым грузом и ждут, чтобы выскочить неожиданно там, где они вообще ни к месту.

Как родители влияют на личную жизнь? Решения

В благополучных семьях о своих чувствах говорят. Вроде таких нехитрых конструкций: «Я злюсь. Мне кажется, потому что и тд...»

Говорят о любви ребенку как можно чаще, особенно, когда приходится отругать его за что-то типа: «Я все равно тебя люблю, что бы ты не сделала. Но мне больно/ неприятно/ etc, когда ты так делаешь...»

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Еще имеет значение, какой ты по счету ребенок. Долгожданным первенцам часто легче приходится в жизни, и даже если они несут тяжкий груз нехорошего семейного сценария, у них есть душевные силы, чтобы переломить ситуацию, начать ходить к психологам, к священникам, есть внутренние ресурсы на изменения.

Нежеланные дети тяжело идут по жизни, даже если потом начинают получать запоздалую родительскую любовь. Если ребенка родили ранние да молодые родители, не готовые к этому, не способные дать достаточно внимания и любви, зато ко второму они созревают морально и учитывают все ошибки, что совершили с первым, то везет второму. А первенцу несладко. Ему кажется, что его все время кто-то хочет обойти, выискивает себе конкурентов, завистников. Ему кажется, что второй забрал у него то, что должно было достаться ему.

У детей-погодок часто бывает, что первый словно лишается сил на полноценную жизнь и сам готов все отдать, только чтобы оставили в покое. Зато второй жадно хватает все от жизни, не успев толком переварить. Это тоже разновидность нарциссической травмы.

Родители, которые не смогли в свое время быть полноценными любящими мамами и папами, потом, бывает, опомнятся и начинают додавать уже взрослому дитяти. Но часто дети будто отказываются, отмахиваются, так как уже привыкли справляться с жизнью сами, приспособились.

- Родителю нужно иметь много мужества, чтобы спокойно позволить ребенку идти своей дорогой поисков. - говорит Татьяна Шпилева, известный московский гештальт-психотерапевт, феноменолог, ведущая групп. - А когда уже взрослый ребенок высказывает свои детские претензии и обиды, важно сдержаться, не обвинять его ни в чем в ответ, а сказать: «Ты имеешь на это право. А я сделал или сделала для тебя все, что мог. Я тебя люблю».

Детям из семей, где два или больше ребенка, легче идти на изменения, чем единственному ребенку. А у детей из многодетных семей еще больше ресурсов, будто их сердце более тренированное для любви. А любовь - это главный ресурс.

Упражнение на счастье в личной жизни

Это упражнение чрезвычайно действенно. Сначала прорабатывается отношение с матерью, потом по той же схеме отношения с отцом. И лучше не в один момент - все и сразу, а с перерывом недели в две.

Делать лучше письменно. Хотя можно и мысленно.

Вам понадобится около часа и важно, чтобы никто вас в это время не беспокоил.

Продолжите эти пять фраз, как минимум по шесть пунктов в каждой.

1. Дорогая мама! Я вспоминаю с большой радостью, как...

2. Дорогая мама! Я сожалею, что...

3. Дорогая мама! Я злюсь на тебя за то, что...

4. Дорогая мама! Я прошу тебя о...

5. Дорогая мама! Я благодарю тебя за...

Через неделю-две-три, как почувствуете готовность, проделать то же самое, только с обращением «Дорогой папа!»

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Результат:

Помогает принять своих родителей какие есть. И проговорить чувства к ним. Смириться с тем, что все сложилось именно так. Потому что для собственного счастья и в любви, и в карьере необходимо согласиться со своей семейной историей, вы все равно не можете ничего в ней изменить.

- Когда принимаешь как данность все тяжелое, что было в истории семьи, то автоматически принимаешь и все хорошее. - говорит Татьяна Шпилева.

Образно говоря, нельзя взять только хороший дом и отказаться от плохой канализации в нем. Можно наследовать только все вместе. Не хочешь иметь дело с канализацией, отказываешься от всего дома. Так что, берите все, а там уже что-то можно и подправить при должном усердии, сделать капитальный ремонт своей жизни. А детям уже оставить лучшее наследство.

Благодарность как источник перемен к лучшему

Самое сложное для ребенка, хлебнувшего по полной трудностей бытия, это быть за них благодарными, быть вообще благодарным за хоть что-то, даже за очень хорошее. Благодарность в себе нужно воспитывать. Сначала можно механистически, а затем словно бы натренируется мышца, отвечающая за "спасибо" и душа возрадуется, и пойдут плоды. В феноменологическом подходе есть такой упражнение, которое называется "Благодарность на заре жизни". Составлено оно немецкими психологами, первая публикация была в книге "И в середине тебе станет легко".

Как делать? Представлять по очереди маму, а потом папу и произносить следующий текст. В нем выверено каждое слово. Этот текст в некотором смысле может быть диагностическим инструментом: если какая-то фраза вызывает отторжение или болезненную реакцию, значит, именно здесь кроется заноза, это место воспаления в душе.

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Я даю эти упражнения, но прекрасно осознаю, что очень редко кто способен сразу приступить к выполнению этого простого упражнения. Потому что в его простоте - полный переворот сознания и жизни. Нужны большие внутренние силы и готовность к переменам, чтобы действительно сделать его.

«Дорогая мама, я принимаю все, что ты даешь мне, все, целиком, с чем бы это ни было связано, я принимаю все по полной цене, которую это стоило тебе и которую стоит мне. Я что-нибудь из этого создам тебе на радость. Это не должно было быть напрасно. Я крепко это держу и дорожу этим, и если можно, я передам это дальше, так же, как ты. Я принимаю тебя как мою маму, а ты можешь располагать мной как своим ребенком. Ты — та, кто мне нужен, а я — тот ребенок, который нужен тебе. Ты большая, а я маленький (-ая). Ты даешь, я беру, дорогая мама. Я рад(а), что ты приняла папу. Вы оба — те, кто мне нужен. Только вы»

Затем то же самое — отцу:

«Дорогой папа, я принимаю все, что ты даешь мне, все, целиком, с чем бы это ни было связано, я принимаю все это по той полной цене, которую это стоило тебе и которую стоит мне. Я что-нибудь из этого создам тебе на радость. Это не должно было быть напрасно. Я крепко это держу и дорожу этим, и если можно, я передам это дальше, так же, как ты. Я принимаю тебя как моего папу, а ты можешь располагать мной как своим ребенком. Ты — тот, кто мне нужен, а я — тот ребенок, который нужен тебе. Ты большой, а я маленький (-ая). Ты даешь, я беру, дорогой папа. Я рад(-а), что ты принял маму. Вы оба — те, кто мне нужен. Только вы»

Немецкие психологи говорят, что кому этот шаг удается, тот в ладу с самим собой, он знает, что он такой, как надо, и чувствует себя цельным.опубликовано econet.ru

Автор Татьяна Огнева-Сальвони

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