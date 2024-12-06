Упражнения для развития осознанности

Вы живете, изо дня в день выполняя одни и те же действия, как автомат? При этом вам кажется, что жизнь пролетает мимо. Пришло время заняться своей осознанностью. Эти простые упражнения помогут почувствовать текущий момент и не упустить радости жизни.

«У меня создается ощущение, будто бы я не проживаю свою жизнь. Время летит с такой скоростью, что я не успеваю привыкнуть к тому, что происходит» - такой запрос поступает довольно часто. С чем же связано состояние, в котором человек не чувствует себя проживающим каждый момент?

Как развить в себе осознанность

Всё дело в отсутствии осознанности. Когда мы включаем режим автоматизма, способность живо реагировать на происходящее вокруг становится недоступной. Мы попросту выполняем ряд привычных действий, которые препятствуют нашему проживанию каждого момента.

«Последние 3 года моей жизни идентичны друг другу. Всё, что происходит: работа, дом, общение с друзьями, отпуск раз в год. Может показаться, что это жизнь большинства людей на планете. Но на меня это невероятно сильно давит. Я очень устала», - говорит Евгения

Если вам знакома проблема постоянно включенного режима автоматизма, если вы не чувствуете себя живым, примите к сведению эти простые упражнения. Их главная цель - развитие вашей осознанности. Будьте уверены, если будете делать их регулярно, вы начнете жить по-настоящему.

Упражнение 1 «Почувствуйте свои стопы»

Вне зависимости от того, где вы находитесь, попытайтесь сконцентрировать все внимание на собственных стопах. Ощутите, какие их части максимально соприкасаются с полом? Где чувствуется давление? Делайте это упражнение на протяжении 35-40 секунд. Ваша главная цель-не оценивать происходящее, а только чувствовать.

Упражнение 2 «Всё в новинку»

Посмотрите вокруг так, словно вы впервые это видите. Рассматривайте листья на деревьях, собственные части тела, других людей. Всё, что попадает в поле вашего зрения, следует рассматривать максимально детально. Не пытайтесь отследить, какие мысли у вас при этом возникают. Ваша цель - сконцентрировать внимание исключительно на ощущениях.

«Делала похожие упражнения на протяжении двух недель. После заметила, что стала более живой, чувствительной», - говорит Maрия

Это упражнение позволит вам как бы выйти из собственного сознания, зайти в зону ощущений. Так вы научитесь чувствовать текущий момент жизни.опубликовано econet

Автор Ахмедов Илья

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet