Было бы здорово уметь просчитывать все ходы на много лет вперед. Но так ли уж это весело – все время идти по выверенному маршруту? Может быть иногда неплохо и заблудиться? Кто знает, куда приведет очередной «упущенный шанс»?

Бывает, что какая-то тема входит в твою жизнь и начинает потихоньку обживаться. И все разговоры, обрывки телевизионных передач, мотивационные картинки в ФБ, посты друзей – все, что ты видишь, так или иначе сводится к этому. Вот и у меня в последнее время очень много дебатов с клиентами и друзьями на тему «упущенных возможностей». Кто-то не на той женился или вовремя не развелся, поступил не в тот вуз, пропустил свою остановку, испугавшись риска, или, наоборот, рискнул и проиграл. У каждого свои сожаления.

Нет упущенных шансов - есть собственный выбор

Разумеется, и мне знакомо это чувство тоски по упущенному шансу, жгучей болью засевшее в груди. Этакое l'esprit d'escalier – лестничный ум, когда задним числом понимаешь, что надо было сказать, как сделать, куда пойти. Но при ближайшем рассмотрении понимаешь, что нет никаких упущенных шансов.

Любое действие – это осознанный выбор.

«Упуская» тот или иной шанс, ты выбираешь что-то другое - то, что на тот момент казалось лучше, выгоднее, вкуснее, ярче. Так какой смысл потом драть на себе волосы? Ты поступила так, как считала правильным. Выбрала тот путь, который должен был привести к намеченной цели. Не привел? Не беда. Ведь ты понятия не имеешь, куда бы завела тебя другая дорога.

С чего ты решила, что именно за тем, другим поворотом тебя ждало счастье? Мы живем не в черно-белом мире, где можно пойти лишь направо или налево. Вариантов и возможностей – несметное количество, и каждый день мы совершаем миллион незаметных выборов. Что заказать, что надеть, каким маршрутом поехать на работу - каждое из этих решений так или иначе влияет на нашу жизнь.

Моя любимая история на эту тему - про галстук моего лучшего друга. Все утро он агонизировал на тему, какой галстук надеть на собеседование. Выбрал, на мой взгляд, самый дурацкий. По дороге пролил на него кофе, зашел в первый попавшийся магазин, чтобы купить новый, разговорился со случайной покупательницей и уже больше 10 лет счастливо на ней женат. На собеседование не пошел, переехал в другую страну, открыл собственный бизнес. Череда счастливых случайностей или осознанный выбор?

Виновата не дорога

Нет никаких упущенных шансов. Есть твой собственный выбор. И раз ты его сделала, значит на тот момент он казался правильным. Если впоследствии ты решила, что выбранный путь привел не туда, вполне возможно, что виновата не дорога. Просто твоя конечная цель за время пути успела поменяться. Зато теперь ты точно знаешь, где находишься и как сюда добралась. Если тут тебе не нравится, всегда можно найти другой путь, другой пункт назначения и новую цель. Если ты осознала свою ошибку, ее можно исправить или как минимум не совершать подобной оплошности впредь. Смысл сожалеть о том, что уже сделано?

Разумеется, было бы здорово уметь просчитывать все ходы на много лет вперед. Но так ли уж это весело – все время идти по выверенному маршруту? Может быть иногда неплохо и заблудиться? Кто знает, куда приведет очередной «упущенный шанс»?опубликовано econet

Автор Виктория Кейлин

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