Условия в отношениях

Чтобы избежать разного рода манипуляций со стороны партнера, важно четко выстраивать личные границы. В этом помогут условия, которые вы выдвигаете своему возлюбленному. Он должен понимать, что именно в отношении вас недопустимо, что вас не устраивает.
Это важный нюанс и различие. Любовь может быть абсолютно безусловной. Можно видеть все стороны другого человека (даже негативные) и все так же любить. Но отношения должны иметь условия для того, чтобы они процветали и были здоровыми.
Безусловные отношения, как правило, приводят нас к нарушению границ и манипуляциям. Это то, где начинаются слова: «Если бы ты меня любил, ты бы просто...».
И на самом деле это манипуляции, газлайтинг и искажение ситуации.
Иметь условия - это не только нормально для отношений, — это необходимость.
Условия говорят о том, что у меня есть ожидания от нас и наших отношений. Существуют соглашения и правила, которые позволяют нам как отдельным личностям и как паре развиваться, уважать себя, друг друга и целое.
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Попробуйте использовать фразу: «Я люблю тебя и…..» :
«И» - это не приглашение к контролю. Это очень важно. Здесь мы должны проверить себя и проявить любопытство. «И» - это границы, правила и соглашения, которые предлагают здоровую динамику развития отношений.опубликовано econet.ru.
Автор Токарева Юлия
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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