Чтобы избежать разного рода манипуляций со стороны партнера, важно четко выстраивать личные границы. В этом помогут условия, которые вы выдвигаете своему возлюбленному. Он должен понимать, что именно в отношении вас недопустимо, что вас не устраивает.

Это важный нюанс и различие. Любовь может быть абсолютно безусловной. Можно видеть все стороны другого человека (даже негативные) и все так же любить. Но отношения должны иметь условия для того, чтобы они процветали и были здоровыми.

Для чего нужны условия в отношениях

Безусловные отношения, как правило, приводят нас к нарушению границ и манипуляциям. Это то, где начинаются слова: «Если бы ты меня любил, ты бы просто...».

И на самом деле это манипуляции, газлайтинг и искажение ситуации.

Иметь условия - это не только нормально для отношений, — это необходимость.

Условия говорят о том, что у меня есть ожидания от нас и наших отношений. Существуют соглашения и правила, которые позволяют нам как отдельным личностям и как паре развиваться, уважать себя, друг друга и целое.

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Попробуйте использовать фразу: «Я люблю тебя и…..» :

«И это не приемлемо для меня».

«И я надеюсь, что мы будем честны друг с другом».

«И я хочу, чтобы мы решали конфликты по-другому».

«И я больше не потерплю твоего пьянства».

«И я не согласен с тем, что ты задерживаешься так поздно и не общаешься со мной».

« И __ …» - заполните пробел по-своему.

«И» - это не приглашение к контролю. Это очень важно. Здесь мы должны проверить себя и проявить любопытство. «И» - это границы, правила и соглашения, которые предлагают здоровую динамику развития отношений.опубликовано econet.ru.

Автор Токарева Юлия

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