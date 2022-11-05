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Условия в отношениях

Источник: b17.ru 05 ноября 2022 5834
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Чтобы избежать разного рода манипуляций со стороны партнера, важно четко выстраивать личные границы. В этом помогут условия, которые вы выдвигаете своему возлюбленному. Он должен понимать, что именно в отношении вас недопустимо, что вас не устраивает.

Условия в отношениях

Это важный нюанс и различие. Любовь может быть абсолютно безусловной. Можно видеть все стороны другого человека (даже негативные) и все так же любить. Но отношения должны иметь условия для того, чтобы они процветали и были здоровыми.

Для чего нужны условия в отношениях

Безусловные отношения, как правило, приводят нас к нарушению границ и манипуляциям. Это то, где начинаются слова: «Если бы ты меня любил, ты бы просто...».

И на самом деле это манипуляции, газлайтинг и искажение ситуации.

Иметь условия - это не только нормально для отношений, — это необходимость.

Условия говорят о том, что у меня есть ожидания от нас и наших отношений. Существуют соглашения и правила, которые позволяют нам как отдельным личностям и как паре развиваться, уважать себя, друг друга и целое.

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Условия в отношениях

Попробуйте использовать фразу: «Я люблю тебя и…..» :

  • «И это не приемлемо для меня».
  • «И я надеюсь, что мы будем честны друг с другом».
  • «И я хочу, чтобы мы решали конфликты по-другому».
  • «И я больше не потерплю твоего пьянства».
  • «И я не согласен с тем, что ты задерживаешься так поздно и не общаешься со мной».
  • « И __ …» - заполните пробел по-своему.

«И» - это не приглашение к контролю. Это очень важно. Здесь мы должны проверить себя и проявить любопытство. «И» - это границы, правила и соглашения, которые предлагают здоровую динамику развития отношений.опубликовано econet.ru.

Автор Токарева Юлия

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Источник: https://econet.ru/

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психология Токарева Юлия отношения границы манипуляция конфликт Газлайтинг

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