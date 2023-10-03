В чем польза нашего «прощаю», в чем сила нашего «прости»

Если человек налаживает отношения с самим собой, необходимость прощения кого-бы то ни было другого отпадает сама собой. Но прощая себя, Вы лишь укрепляете стены самоосуждения, питая корни разросшегося чувства вины. А вот попросить прощения у себя самого умеет далеко не каждый.

Нас с детства учат прощать. Прощение приравнивается к благородству, обещает отпущение грехов и сулит множество восторженных отзывов о широте Вашей души. Но так ли прощение великодушно? И так ли оно освобождает от груза души?

Эксперимент: «Прощаю» и «Прошу прощения»

Проведите небольшой эксперимент. Возьмите тетрадь, ручку и представьте себе свою мать. Напишите 70 пунктов о том, что Вы своей матери прощаете. Прям вот так и пишите: « Я (имя) прощаю свою маму за то, что она…» Постарайтесь не повторяться, а припомнить все, что Вас когда-либо обидело, разозлило или раздосадовало.

Хотя, уверяю Вас, стараться Вам не придется. Ручка, как заведенная, будет летать по листу бумаги, вынося из Бессознательного все: от несправедливого выговора за тройку в школе до неодобрения Вашего будущего, настоящего или прошлого спутника жизни.

Упражнение это очень полезно. Если делать его каждый день, тут уже, конечно, повторений не избежать, но на четвертый - пятый день Вы можете сильно удивиться фразам, которые будут появляться из-под Вашего пера.

Чем больнее для психики обида в момент ее возникновения, тем глубже заботливое Сознательное зарывает эпизод в норку. Причем инцидент на сегодняшний день может уже казаться совершеннейшим пустяком, но рука машинально выведет его в список семидесяти сильнейших обид (а это так оно и есть) на маму в Вашей жизни.

Почему семьдесят? Это уже к вопросу об особенностях работы нашего Бессознательного. Такую ежедневную работу нужно проводить неделю, не больше и не меньше.

А через неделю (это тоже к вопросу особенностей работы подсознания) Вы почувствуете облегчение. И прям простили! И полегчало! И казало бы молодец! Гармонизировал отношения с матерью, отработал обиды и негатив….

Проведите еще один опыт. Сядьте и напишите те же 70 пунктов, но слегка изменив фразу: "Я (имя) БЛАГОДАРЮ свою маму за то, что она…». Мой скромный опыт подсказывает, что даже самый удовлетворенный своими отношениями с матерью индивид, запинается на двадцатом пункте.

И тут на человека мыслящего обрушивается понимание грустной иронии происходящего. Мы готовы десятилетиями жить с обидой и осуждением в душе (иначе, зачем нам прощать), но вот с благодарностью и уж, тем более, с внутренним пониманием того, за что ты благодарен, даже собственной матери….

Вот этому, как-то, с детства не учат… Наше Бессознательно молчит! Ему нечего сказать! Неужели, Вам не кажется это грустным? Сделайте над собой усилие. Допишите свои семьдесят пунктов благодарности.

Выжимайте их из себя ежедневно в течение той же недели. На четвертый - пятый день Вас опять ждут чудеса. Рука начнет летать по строчкам с той же скоростью, что носилась, когда описывала Ваши многочисленный обиды.

Вот теперь Вы настроились на волну благодарности, начали понимать истинную роль того, кому пишите, в Вашей жизни. А на седьмой день почувствуете искреннюю неподдельную благодарность к своей матери. Это уже совсем другая энергия, совсем другое состояние души, совсем другое отношение к происходящему или происходившему.

А теперь вишенка на торте. Вернитесь к Вашему первоначальному списку «Прощений».

В девяти из десяти случаев Вам захочется ПОПРОСИТЬ ПРОЩЕНИЯ у матери за свои обиды, что Вы ей «простили». Ощущение необходимости не прощать, но попросить прощения будет вызывать почти каждый пункт из написанного Вами первого списка.

Вот теперь самое время начать третий список со словами: «Я (имя) прошу прощения у тебя, мама, за то, что я…». Семьдесят предложений, без повторений в ежедневном списке семь дней подряд.

Тут на четвертый - пятый день удивления тоже будут. А по окончанию этой недели, Вы действительно поймете, что перешли в отношениях с матерью на совершенно иной уровень.. А желание прощать странным образом отпало, благодарить хочется гораздо больше. А желание просить прощение не порождает едкого чувства вины.

Если Вам хочется кого-то простить, значит Вы его осудили. По сути, прощая кого-то, Вы лишь тешите свое неуемное эго, повышая самооценку за счет возвышения себя над пороками и слабостями близких Вам людей.

И все же упражнение первой недели крайне важно. Прежде всего, для понимания того, что в действительности гложет Вас в отношениях с человеком. Ну а получающаяся схожесть списков «ПРОЩАЮ» и «ПРОШУ ПРОЩЕНИЯ» и вовсе наводит на очень интересные мысли. Открываются новые глубины истинных причин и следствий, появляются ответы на вопросы, которые могли мучить Вас десятилетиями.

Я совершенно не боюсь преувеличить, сказав что это простое упражнение в течение трех недель может полностью не только изменить Ваши отношения с близким человеком, но и полностью перевернуть Ваш внутренний мир, поменять фундамент Вашего бытия.

Работать можно с кем угодно, даже с самим собой. Работа с собой, кстати, может очень хорошо помочь самооценке и восстановить внутреннюю гармонию, избавив от двух-трех десятков «тараканов».

Большинство людей движутся по замкнутому кругу осуждения, поражающего чувство вины, которое, в свою очередь, раздражает желанием еще большего осуждения.

Каждый из нас сотни раз в день прокручивает в голове мысли о больших и малых упущенных возможностях, допущенных ошибках или проигранных сражениях. Они давят картинками из досадных воспоминаний и не сбывшихся мечт, вызывая уныние на лицах и злость в душе. Хочется простить и отпустить.

В действительности, если человек налаживает отношения с самим собой, необходимость прощения кого-бы то ни было другого отпадает сама собой. Но прощая себя, Вы лишь укрепляете стены самоосуждения, питая корни разросшегося чувства вины.

А вот попросить прощения у себя самого умеет далеко не каждый. Писать же благодарность себе обычно для людей сложнее всего. Но именно выписывая благодарность себе (или близкому человеку) Вы настраиваетесь на готовность просить прощения за то самое осуждение, что с таким энтузиазмом выливалось в пунктах «благородного прощаю».

Переходите на новый уровень мировосприятия, оставьте судить и прощать Богу. Это его работа. Тогда и причины кого-то прощать странным образом уйдут из Вашей жизни, очищая пространство и давая новые возможности к развитию.опубликовано econet

Автор Наталья Венгерова

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