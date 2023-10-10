В мире есть простые прекрасные вещи. Печь хлеб. Смотреть на море. Гладить кошку. Пить чай. Рисовать картину.

В мире есть простые прекрасные вещи.

Печь хлеб. Смотреть на море. Гладить кошку. Пить чай. Рисовать картину.

Но поток впечатлений, получаемых из перенасыщенного информацией внешнего мира так интенсивен, что наши чувства притупляются, и нам становится трудно разглядеть красоту и глубину в простых вещах. Когда тебе постоянно кричат на ухо, бывает сложно расслышать шепот.

Но если ты обратишь внимание на простые вещи, научишься любить их, то они не забудут этого.

Они подарят тебе мир в душе.(c)опубликовано econet

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