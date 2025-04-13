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Важнейшая вещь в близких отношениях

Источник: vk.com 13 апреля 2025 6530
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Важнейшая вещь в близких отношениях - не скрывать, что ты чувствуешь страх, и иметь смелость сказать своему партнеру следующие слова: "Мое счастье не зависит от тебя". Это делает отношения честными.

Важнейшая вещь в близких отношениях

Скажите своему партнеру: «Мое счастье не зависит от тебя». Очень важно сказать это вслух. Это необходимо, чтобы уяснить для себя, что счастье не зависит ни от кого и ни от чего. Очень важно сказать это тому, кого вы по-настоящему любите, с кем вы живете с наслаждением и радостью и от кого вы не собираетесь уходить. «Мое счастье не зависит от тебя. Ты не создаешь мое счастье». 

Мое счастье не зависит от тебя

Большинство людей боится сказать это, боится даже почувствовать это в отношениях. Потому что они чувствуют, что если партнер не является источником счастья, тогда можно обойтись и без него. Зачем вам нужен близкий человек, если он не может сделать вас счастливой или счастливым? 

Но в действительности все иначе. Настоящая близость начинается только после этого понимания. Если мы считаем, что наше счастье зависит от другого человека, у нас не получится настоящая близость. Это будет просто сосуществование двух эго, которые используют друг друга для своего удовлетворения. Это не близость.

Важнейшая вещь в близких отношениях

Настоящая близость в отношениях начинается тогда, когда мы осознаем, что наше счастье не зависит от другого. Только тогда может наступить полное слияние сердец, а не просто переговоры между двумя эго. 

Нужно огромное мужество для того, чтобы почувствовать свою независимость и свободу от необходимости иметь отношения. И когда вы находитесь в покое с самим собой и не отрицаете других, вы через это понимание создаете основу истинно близких и глубоких отношений.опубликовано econet

Автор Руперт Спайра

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Комментарии (Всего: 1)
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      Жанна Нагорная

      Если "счастье не зависит от тебя" - то и начинать такое не стоит. Ибо это - просто использование друг друга и ничего более.

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