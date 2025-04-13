Важнейшая вещь в близких отношениях - не скрывать, что ты чувствуешь страх, и иметь смелость сказать своему партнеру следующие слова: "Мое счастье не зависит от тебя". Это делает отношения честными.
Скажите своему партнеру: «Мое счастье не зависит от тебя». Очень важно сказать это вслух. Это необходимо, чтобы уяснить для себя, что счастье не зависит ни от кого и ни от чего. Очень важно сказать это тому, кого вы по-настоящему любите, с кем вы живете с наслаждением и радостью и от кого вы не собираетесь уходить. «Мое счастье не зависит от тебя. Ты не создаешь мое счастье».
Большинство людей боится сказать это, боится даже почувствовать это в отношениях. Потому что они чувствуют, что если партнер не является источником счастья, тогда можно обойтись и без него. Зачем вам нужен близкий человек, если он не может сделать вас счастливой или счастливым?
Но в действительности все иначе. Настоящая близость начинается только после этого понимания. Если мы считаем, что наше счастье зависит от другого человека, у нас не получится настоящая близость. Это будет просто сосуществование двух эго, которые используют друг друга для своего удовлетворения. Это не близость.
Настоящая близость в отношениях начинается тогда, когда мы осознаем, что наше счастье не зависит от другого. Только тогда может наступить полное слияние сердец, а не просто переговоры между двумя эго.
Нужно огромное мужество для того, чтобы почувствовать свою независимость и свободу от необходимости иметь отношения. И когда вы находитесь в покое с самим собой и не отрицаете других, вы через это понимание создаете основу истинно близких и глубоких отношений.опубликовано econet
Автор Руперт Спайра
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
Если "счастье не зависит от тебя" - то и начинать такое не стоит. Ибо это - просто использование друг друга и ничего более.Ответить
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