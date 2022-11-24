Нелюбовь к себе, равнодушие к собственным потребностям - это противоестественно. Если у ребенка не было эмоциональной связи с родителями, если он не получал достаточно душевного тепла, во взрослой жизни этот человек не в состоянии слышать свои потребности и удовлетворять их. Но игнорирование потребности приводит к тому, что она переходит в сферу бессознательного, а потом проявляется в виде физического симптома.

Любовь к себе является самым важным внутренним ресурсом человека. Вот работающие рекомендации, при помощи которых вы сможете по-настоящему полюбить себя! «С детства мама учила меня тому, чтобы ставить собственные интересы и желания на задний план. Она сама всегда жертвовала своими потребностями ради семьи. Я привыкла игнорировать то, чего мне хочется, постоянно ограничиваю себя. Понимаю, что не люблю себя, но как выйти из этого порочного круга, не знаю».

Вещи которые помогают любить себя

У людей, которые не умеют любить себя, есть что-то общее. Их не любили родители. То есть формально, безусловно, о них заботились и воспитывали.

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Однако необходимой эмоциональной связи, того самого душевного тепла между родителем и ребёнком не было. В результате человек не понимает, что значит слышать свои потребности и уж тем более, удовлетворять их. Однако игнорирование потребности не заставляет её замолчать. Просто она переходит в зону бессознательного, а потом уже проявляет себя в виде физического симптома.

Что значит любить себя?

Принимать себя таким, какой вы есть

Не критиковать, не оскорблять, не сравнивать с другими. Личностное развитие строится не на самокритике и постоянном анализировании собственных провалов. Личностное развитие - это, прежде всего, принятие себя. Только с этого момента может начаться ваш духовный рост.

Не расценивать свои качества как достоинства и недостатки

Признание собственной уникальности и особенности является базовым аспектом в формировании гармонии со своим внутренним миром.

Удовлетворять свои потребности

Поверхностные и глубинные. Уметь чувствовать свои телесные реакции, экологичным способом реагируя на них.

Как проявляется любовь к себе в момент взаимодействия с другими людьми?

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Когда вы находитесь в коммуникации с другим человеком, любовь к себе проявляется в виде правильного расставления личных границ. Когда вы чувствительны к ним, можете своевременно отследить их нарушение и правильно отреагировать на это. Даже если вы сознательно не понимаете, что такое личные границы, не чувствуете их и не можете отстаивать, ваше тело неизбежно реагирует на их нарушение.опубликовано econet.ru

Автор Бычкова Ольга

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