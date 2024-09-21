Вещие сны: Субъективные и объективные сновидения

Считается, что вещие сны служат нам предупреждением, предостережением или просто предсказанием. Они могут являть картины будущего и помогают людям решать жизненные проблемы. Но все это только в случае верного их истолкования. Как научиться видеть и объяснять вещие сны?

Человек проводит во сне одну треть своей жизни. Помимо восстановления физических и психических сил сон может нести и смысловую нагрузку. То, что человек видит сновидения, говорит о тайной, пока плохо изученной стороне деятельности мозга. Научное толкование сновидений возможно с точки зрения символики и рассмотрения сна как субъективной реальности.

Как научиться видеть вещие сны

По мнению специалистов, примерно 95% снов, которые нам снятся, - субъективные и 5% - объективные. Вот чем они отличаются.

Субъективные сновидения

Эти сны повествуют о нас самих. Их «действующие лица» - это отражение наших всевозможных характеристик. Можно определить, какую часть человека они изображают, если он задаст себе вопрос: «Какова ключевая характеристика данного героя, с моей точки зрения?». Ответ на этот вопрос объяснит, о какой части своей жизни или своего характера мы «смотрели» сновидение.

Животные в субъективных снах выступают как эмоции. Вопрос сформулирован так: «Какую эмоцию данное животное может символизировать?» (это может быть агрессивный бык, ласковый кот, хитрая лисица, верная собака).

Удобнее толковать сны с первого символа, далее переходить к следующему. Спрашивайте себя: «Как данный символ влияет на мою жизни в настоящее время?». Вот пример: во сне ваша машина ехала задним ходом. Можно задать себе вопрос: «Где я пячусь назад? Что в моих мыслях, эмоциях мешает мне двигаться вперед?». И так далее. Если во сне привиделось, что вы убиваете человека, позже задайте себе вопрос: «Что я убиваю в себе?». Вероятно, вы подавляете в себе какое-то стремление, желание. Случается, что снится как убивают вас. Спросите себя в момент бодрствования: «Кому я разрешаю "убивать" себя?». Возможно, сомнения или страхи «убивают вашу мечту?

Объективные сновидения

Лишь 2-5% снов являются объективными. Их содержание не о нас, а о событиях окружающего мира. Эти сны – пророческие и для нас, и для других людей.

Существуют примеры из жизни, когда на человека во сне снисходило вдохновение и творческая идея. Подобные сновидения посещали композиторов Моцарта, Бетховена, Вагнера. А вот пример из сферы науки. Гениальный Никола Тесла видел собственные открытия в сновидениях.

Связь миров

Духовный и материальный миры тесно переплетены. Если принять во внимание, что человек - это не только физическое тело, тогда становится понятным, что мир, в котором он пребывает до 8 часов в сутки, когда спит, пока недостаточно изучен.

Сон на заказ

Возможно, вещие сны можно заказывать. Как это можно сделать?

Виденье снов, особенно вещих, связано с вашими способностями и трудностью выполнения «запроса», от объема заданной информации, от характеристик вкладываемых эмоций, и от того, как это важно для вас (Д.И. Менделеев много лет посвятил своей таблице).

Имеет значение, насколько развита интуиция человека (та ее область, которая отвечает за синхронизацию сознания и подсознания); как быстро подсознание перерабатывает энергоинформационный материал.

Если вам сны вообще не снятся, то, вероятно, вы не желаете или не можете их видеть.

Толковать сны полезно не по сонникам. Имеет смысл развивать свою интуицию, чтобы правильно истолковать послание, зашифрованное в определенных символах.

Как увидеть вещий сон

Понадобится правильно запрограммировать сновидения на поставленную задачу. Сон на самом деле может управляться сознанием. Методов создания сюжета несколько, но все они базируются на простом моменте: перед засыпанием сконцентрируйте свое внимание на волнующем вас вопросе. Итак, как увидеть вещий сон, запрограммировав сознание.

Мысленная концентрация

Данный метод состоит в том, что непосредственно перед отходом ко сну, вплоть до засыпания, нужно образно представлять свой вопрос, думать о нём. Так сновидение программируется на заданную тему и рано или поздно сон будет посвящен ей. Вероятно, что он предоставит ответ на ваш вопрос. Если вы программируете мысли перед сном, при побуждении каждый раз старайтесь вспомнить увиденное в сновидении и отыскать в нем то, что вам нужно. Так вы не пропустите нужный вещий сон.

Физическая фиксация мысленной концентрации

Эта методика состоит в том, чтоб цель символически прикреплять к материальному объекту. Данный способ более результативен в сравнении с выше описанным, так как здесь имеет место двойная концентрация на цели. С одной стороны, вам важно думать при засыпании о своем вопросе. С другой стороны, это усиливает физическая зацепка.

В роли физической зацепки может выступить практически любой предмет. Можно взять дорогую для себя небольшую вещь и положить под подушку, размышляя перед отходом ко сну о ее взаимосвязи с вами и вашими желаниями. Если вы стремитесь что-то узнать о какой-либо персоне, и у вас имеются связанные с ним предметы, например, фото, такие предметы подойдут как нельзя лучше.

Наиболее мощным помощником выступают предметы, которым вы придаете религиозное, мистическое значение. Это могут быть крест на цепочке и без, икона, церковные свечи, пентаграммы, магические книги и проч.

Письменная фиксация мысленной концентрации

Наиболее мощным методом вызвать вещее сновидение является комбинация выше описанных техник с письменным изложением мыслей и желаний на бумаге. Таким образом ваша мысль крепится к реальности не образно, а физически. Плюс, этот способ даст возможность вам лучше сформулировать свое желание отыскать ответ на определенный вопрос. На практике вы перед отходом ко сну лаконично (достаточно одного абзаца) излагаете свой вопрос, на который стремитесь увидеть ответ во сне. Далее кладете лист под подушку/матрац.

Постарайтесь при выполнении не ставить себе каждый раз разные цели. Если вы будете менять их, то результата можете не дождаться.

Проблемы при попытках увидеть вещее сновидение

Вопреки ежедневным настройкам сюжета сна, вы можете ничего не видеть. И проблема может заключаться лишь в том, что вы просто не запоминаете то, что вам приснилось. Но, чем чаще вы станете утром вспоминать приснившиеся сны, тем лучше будете их помнить.

Вы можете увидеть много раз сон на свою тему, но в нём не будет ничего вещего. Дело в том, что вы нечетко представляете перед отходом ко сну цель вашего сна. Постарайтесь более конкретно представлять свою задачу и вероятные сценарии ее решения.опубликовано econet

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