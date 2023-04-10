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Виды плохого воспитания, от которых дети никогда не оправляются

Источник: b17.ru 10 апреля 2023 5812
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Невротичные, неблагополучные родители со множеством комплексов не могут вырастить счастливого человека. Свои больные убеждения они реализуют в процессе воспитания. В результате с малых лет ребенок сталкивается с моральным насилием, когда его тотально контролируют, уничтожают его самооценку и, наоборот, культивируют зависимость.

Виды плохого воспитания, от которых дети никогда не оправляются

Неизвестно, сколько процентов строгости должно содержаться в хорошем родителе, но это число явно не должно стремиться к сотне. Нормально, и даже необходимо иногда сказать ребенку: “Ты не пойдешь гулять, пока не сделаешь домашнее задание”. Я говорю о неадекватных мамах и папах, которые не осознают, что их манера воспитания буквально калечит психику ребенка. 

Как родители морально калечат своих детей

Итогом подобного воспитания закономерно становятся вражда и полное отторжение. 

  • Хотите собственными руками вырастить себе злейшего врага?
  • Хотите искалечить человеку психику, которую никогда полностью не восстановить ни один, даже самый гениальный, психолог?
  • Хотите воспитать невротика?
  • Хотите умножить детские травмы на несколько поколений вперед?

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Тогда действуйте так: 

  • Контролируйте каждый аспект жизни ребенка и после 18 лет тоже. Изначально лишите его любой возможно для принятия самостоятельных решений. 
  • Не позволяйте сыну работать. Убедите его, что все необходимое вы купите ему сами. 
  • Не позволяйте дочери общаться с мальчиками. Не отпускай ее на свидания. Устраивайте истерики и внушайте ей, что сама мысль провести время с мальчиком, это уже беременность и позор. 

Виды плохого воспитания, от которых дети никогда не оправляются

  • Не разрешайте ребенку закрывать свою комнату на замок. Врывайтесь туда без стука по поводу и без. Колотите кулаками в дверь ванны, если ребенок провел там больше 10 минут.  Понятие о “личном пространстве” должно отсутствовать у ребенка на инстинктивном уровне. 
  • Контролируйте социальные сети ребенка. Требуйте пароли. Читайте переписку, и если заметите хоть грамм крамольных мыслей, незамедлительно устраивайте разборки и требуйте удалить плохих друзей из ”друзей”. 
  • Не отпускайте ребенка из своей кровати. Пусть спит с вами лет до 12-ти. При этом с детства внушайте ему  фобии и страхи. Больше рассказывайте о чертях, которые появляются из темноты. 
  • Не позволяйте ребенку играть и смотреть мультики. Он должен быть загружен на 100%. Из одной секции должен бежать в другую. Не спрашивайте, нравиться ему там или нет. Не забывает при этом его вечно критиковать и обвинять в том, что ему уже 10 лет, а он все еще не олимпийский чемпион. 
  • Насильно тащите ребенка в  религию. Заставляйте его соблюдать все посты. Вините в том, что он грешник и гарантированно попадет в ад. 
  • Ребенок должен знать, что за любой проступок последует физическое наказание. Он должен вас бояться и трепетать от одного вашего вида.
  • Требуйте от ребенка соглашаться с любым вашим мнением. Если он посмел проявить своеволие, то должен немедленно извиниться и умолять о прощении. 
  • Вымещайте на ребенке свою злость. Кричите, ругайтесь матом, когда расстроены. Он все стерпит и простит. 
  • Обязательно навязывайте ребенку гендерные роли. Гвоздями вбивайте в его сознание мысль о том, что “женщина должна рожать, готовить, убирать и сидеть дома”, роль мужчины сводится к “зарабатыванию денег, сдерживании любых эмоций и агрессии”.
  • Не принимайте сексуальную ориентацию или странные увлечения ребенка. Сразу говорите, что отрекаетесь от него, выбрасывайте вещи или везите в психиатрическую клинику на принудительное лечение. 

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Делайте хотя бы несколько пунктов из этого списка и гарантировано получите: 

  • Во взрослой жизни ребенок не сможет построить даже подобия нормальных отношений. 
  • Взрослая жизнь будет чередой неудач и трагедий. Это закономерно приведет к алкоголю или другим веществам, дающим хоть какую-то иллюзию счастья.
  • Повзрослев, ребенок не будет общаться с вами от слова “совсем”. Или...
  • Любое общение с вами будет заканчиваться скандалом.
  • Если у такого человека появятся дети, он будет воспроизводить на них аналогичную манеру воспитания. 

Наивному человеку может показаться, что я все выдумал и быть такого не может. Может. Я очень старался подбирать слова и смягчать углы. Это версия light, из всего того, с чем приходится сталкиваться на практике. 

Я стою на коленях и молю “Никогда не поступайте так со своими детьми!”.опубликовано econet

Автор Евгений Богомолов 

фото ©Julie Blackmon

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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