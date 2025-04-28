Виртуальный роман как недоразумение

Помимо риска нарваться на мошенника, альфонса, манипулятора, существуют другие, глубинные проблемы. Эти внутренние риски связаны с установками, комплексами женщины.

Так вышло, случайно – он написал ей сообщение в личку. Представился, нашел нужный тон, подобрал слова, с юмором, легко так. Она не собиралась общаться с незнакомым мужчиной, и даже внутренне напряглась. Но его легкость, непосредственность обезоруживала. К тому же, это общение ни к чему не обязывало, и его можно было прекратить в любой момент.

Потребность в любви может сыграть злую шутку

Так думала женщина, но это было большой ошибкой. Незаметно для себя она все больше втягивалась в виртуальные отношения. Вот она уже ждала утром письма от него, просыпалась раньше обычного, заглядывала в телефон. А до этого ходила в душ, на кухню, что-то пыталась делать, и убеждала себя, что ей совсем не интересно и не так уж нужна весточка от него.

Мужчина постепенно приучил ее к себе, теперь все ежедневные обычные действия как будто были «пристегнуты» к нему. Женщина стала жить как в фильме, где за ней кто-то наблюдал, оценивал со стороны ее поступки и мысли. Да не кто-то, а он - теперь единственный ее критик и идеал.

Как это случилось, когда окончательно размылись личностные рамки? Непонятно. Но взрослая самодостаточная "вумен" превратилась вдруг в недотепу, которая не может ступить шаг без одобрения партнера. Стремился ли изначально ее друг к такому взаимопроникновению и слиянию душ? Навряд ли. Если только он не был очень опытный и расчетливый манипулятор.

Но легче всего свалить вину на действия другого человека. Сложнее признаться себе в том, что сама притянула это «чудо» в свою жизнь. Непроизвольно ли, осознанно – не важно. Не оттолкнула, не прервала общение. Хотя и винить себя огульно, в данном случае, не стоит. Ведь это жизнь, она происходит сейчас с тобой, ты жива, все движется – разве это не правильно?

При общении с виртуальным другом женщине следует быть максимально осторожной. Помимо риска нарваться на мошенника, альфонса, манипулятора, существуют другие, глубинные проблемы. Эти внутренние риски связаны с установками, комплексами женщины. Часто проигрывается незавершенный гештальт ее прошлых отношений, только действие переносится теперь в интернет-пространство. А схема общения остается прежней.

Женщинам не стоит самонадеянно думать, что они с легкостью разоблачат уловки незнакомого мужчины, смогут вовремя остановиться. Эмоции не так легко управляемы, потребность в любви может сыграть злую шутку. Прежде чем откликаться на милое письмо в сети, загляните пристально внутрь себя, признайтесь честно – зачем вам этот приветливый, на первый взгляд, мужчина. Возможно вы убережете себя от разочарования, боли и тоски, и в будущем сможете осознанно выбрать партнера.опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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