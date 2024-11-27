Влюбленность VS Любовь: 6 отличий

Как часто мы принимаем влюбленность за любовь? Почему влюбленные зачастую несчастны. Как отличить одно от другого и не скатиться в пропасть иллюзий?

Несмотря на то, что любовь и влюбленность относятся к чувствам и взаимоотношениям полов, все же это противоположные вещи. Любовь – позволяет сохранять человеку трезвый разум, в то время как влюбленности характерно, если не безумие, то уж временное помутнение рассудка практически всегда.

Когда не происходит отрыва от действительности, возможна любовь. Любовь смотрит «трезвыми глазами» на избранника со всеми его достоинствами и недостатками, и невзирая на них, сохраняет желание быть рядом.

А какие черты свойственны влюбленности?

Проблема первая - схождение с ума

Помутнение рассудка, неспособность объективно оценивать объект своей страсти. Идеализация партнера и создание вымышленного образа в голове. Это равносильно тому, что после первого свидания, девушка мысленно уже выбирает имена общим детям и дизайн штор в семейной спальне.

Со временем эти мечты обрастают подробностями, становятся все более четкими и в какой-то момент влюбленный человек уже сам верит, что все это происходит на яву, а не в его голове. Это и есть отрыв от реальной действительности. Такие черты характерны для первой стадии влюбленности. Дальше события могут развиваться по разным сценариям.

Проблема вторая: выдуманное предательство

Одним из вариантов развития ситуации – является оптимистичный сценарий. Вы продолжаете общение с предметом своей страсти, держа в голове вымышленный образ, узнаете человека ближе – и вдруг понимаете, что сами себя обманули: осознание того, что образ, сформированный фантазиями, сильно отличается от действительности. В этот момент «падает пелена с глаз» - и уходит первое очарование от влюбленности.

Хуже, если события развиваются по другому сценарию: влюбленный человек отказывается признавать самообман, начинаются необоснованные претензии, и попытки заставить реального возлюбленного соответствовать вашим фантазиям.

Проблема третья: влюбленный не любит

Как бы парадоксально это не звучало, но влюбленный человек не любит, он влюблен в образ, а не в реального человека. Здесь снова и снова предпринимаются попытки переделать объект своей страсти.

Все заявления о безграничной любви – ложь, потому что влюбленный не интересуется человеком, считая, что тот, кто есть мешает чувствам, пока не соответствует тому образу созданному в мечтах. Влюбленность – это жизнь в иллюзиях, попытка «подогнать» объект своих вожделений под фантазии.

Проблема четвертая: настойчивый самообман

Влюбленный человек тщательно охраняет свои чувства, от того ему сложно признавать, что он обманывается. Чем больше человек фантазирует о будущем счастье, тем сильнее он верит, что это «судьба», или «мы созданы друг для друга».

Такая безумная привязанность, не дает человеку увидеть других. Влюбленный настолько лелеет свои эмоции, что объявляет об абсолютной верности. У него пропадает умение радоваться обществу других людей, да и жизни в целом.

Проблема пятая: обесценивание

Погружаясь целиком в чувство влюбленности, влюбленный обесценивает остальные сферы своей жизни. Как маньяк, преследует жертву, так и влюбленный преследует своего избранника. Его не радует ничего: ни друзья, ни хобби, ни занятия спортом. Вся его жизнь крутится только вокруг одного: мечтах о скором счастье с выбранным объектом страсти.

Он живет в плену иллюзий и воздушных замков, которые сам же и построил. Теперь для него счастье лишь в одном – возлюбленный человек. Воздушные замки, которые он строил с момента влюбленности не дают ему жить в реальной жизни. Все видится ему в черном свете, кроме возлюбленного и мечтах о будущем счастье с ним.

Проблема шестая: потеря и горе на пустом месте

Когда пелена влюбленности спадает, человек помимо пустоты чувствует потерю. Ведь он так прекрасно все выдумал: какой будет свадьба, первый совместный отдых, как назвать общих детей. Он какое-то время уже мысленно жил той, на его взгляд, счастливой жизнью. И вдруг все исчезло: туман рассеялся осталась лишь пустота и разочарование.

А обычная жизнь без этого иллюзорного замка уже не радует. Потому что находясь под действием влюбленности он обесценил свою жизнь, убегая от реальности по извилистым коридорам своих воздушных замков.

Какой из этого вывод? Нужно учиться видеть и принимать свою настоящую жизнь. Настоящая любовь – это сильные чувства, которые при этом позволяют сохранить трезвость ума и не отрывают вам от действительности. опубликовано econet

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