Писание учит: в жизнь воплощаются только и исключительно НАМЕРЕНИЯ Творца. А в какой роли Вы выступите — это Ваша свобода воли. «Камень благодарности» в сумочке или «Вмятина благодарности» на двери Ягуара — не всё ли равно Вселенной, как пробудить человека от спячки?

Камень благодарности — это просто камушек, который вы постоянно носите с собой, и который одним своим наличием в вашем кармане или сумке напоминает вам о том, что нужно быть благодарным миру за всё, что в нём есть и за всё, что достаётся или не достаётся лично вам. За любую, самую незначительную мелочь...

О благодарности

Для начала я расскажу Вам совсем не древнюю притчу.

Один молодой человек ехал по трассе на своём новеньком Ягуаре, и жизнь его была прекрасна. Вдруг он заметил двоих голосующих детей, сидящих у обочины дороги. А когда он проехал (разумеется) мимо, в машину полетел камень.

В ярости парень выскочил из автомобиля, подбежал к одному из мальчишек и начал трясти его как яблоньку. Странно, что кинув камень, дети не бросились врассыпную, как это бывает с обычными хулиганами, не правда ли? Но парень не придал этому значения.

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И тогда мальчик, которого он тряс, обратился к парню с такими словами: «Господин! Мой брат — инвалид. Мы идём пешком в наш посёлок. Но он вывалился из коляски, а я не могу его обратно в неё затолкать. Он старше и слишком крупный для меня. Мы сидим на дороге уже три часа и голосуем, но ни одна машина не затормозила. Я специально бросил камень в Ваш автомобиль, чтобы Вы остановились и подошли к нам разбираться. Простите меня, сэр!»

Пряча внезапные слёзы, молодой человек помог маленькому мальчику усадить обратно в коляску его брата, а когда закончил это дело, то повернулся к своей машине и увидел на ней довольно большую вмятину.

С тех пор на автосервисе ему много раз предлагали починить машину, но он отказывался. Эта некрасивая вмятина служила ему самым лучшим напоминанием. О чём же было это напоминание? Притча гласит: вмятина напоминала о том, что, если ты проигнорируешь шёпот, в тебя полетит камень.

Притча напомнила мне известный (для тех, кто смотрел) эпизод из фильма «Секрет». Если вы помните, то там шла речь о камне благодарности.

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Камень благодарности — это любой камень, который Вы носите с собой, и который просто одним своим существованием в вашем кармане или сумочке напоминает Вам о том, что нужно быть благодарным этому миру за всё, что в нём есть и за всё, что достаётся и не достаётся Вам. За всё то, чем Вы владеете единолично или разделяете владение с другими жителями планеты Земля.

Однако, как оказывается, бывают не только Камни благодарности, но и ... Вмятины Благодарности. Что иметь — выбирать Вам.

Мудрецы говорят: человек может освятить Имя Всевышнего двумя способами:

по своей воле;

вопреки своему желанию.

Можно освятить имя Всевышнего так, как это делают праведники — добрыми делами, а можно так, как это делают злодеи, которые рано или поздно обращают на себя весь небесный гнев, порождая поговорку: «Б-г шельму метит».

Например, как это сделал легендарный Фараон, злому народу которого Всевышний устроил публичную порку, наслав на его страну Египетские Казни и показав, кто в мире хозяин. Так тоже можно освящать имя Всевышнего.

Писание учит: в жизнь воплощаются только и исключительно намерения Творца. А в какой роли Вы выступите — это Ваша свобода воли. «Камень благодарности» в сумочке или «Вмятина благодарности» на двери Ягуара — не всё ли равно Вселенной, как пробудить человека от спячки?опубликовано econet

Автор Назаренко Елена

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