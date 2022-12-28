Читая книгу о депрессии, я столкнулась с теорией шведского клинициста Мари Осберг, которую автор называет “Воронка истощения”. Мне эта теория показалась чрезвычайно важной и интересной.

Ее суть - это то, что каждый человек испытал в большей или меньшей степени на себе. И многие из нас продолжают испытывать ее в данный момент.

Воронка, которая ворует ваши силы

Теория говорит о том, что в ситуации, когда у человека увеличивается количество обязанностей, количество необходимых дел, первая из реакций, которая формирует наше поведение - отказаться от не столь значительных дел, не столь срочных и важных, в пользу тех самых главных дел.

И парадокс в том, что самыми неважными делами окажутся….да-да! Именно те, которые дают нам силы, ресурс, энергию и вдохновение.

Родитель, на которого сыпятся и сыпятся дела, добавляются и добавляются чрезвычайно важные рутины и жизненно важные обязанности - кормить, ухаживать, работать, оплачивать счета, закупать продукты, соблюдать гигиену, лечить, учить, бесконечно давать и давать заботу… Так вот этот родитель начнет каждый день делать выбор. Выбор в пользу этих важных дел. Оставляя, как не требующие срочности, как те, к которым можно вернуться позже, дела, которые конечно звучат не так значимо - встречи с друзьями, прогулки у моря, музыка в тишине, ванная с пеной, романтический вечер с близким человеком, творчество, танцы (продолжить из своего списка).

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И парадокс в том, что отказываясь от дел из этого списка, человек теряет источники пополнения энергии, источники вдохновения, не пополняет свои аккумуляторы и батарейки, а только черпает черпает черпает, как буд то есть что-то бесконечное.

И тогда новый круг - энергии все меньше, нужно оставлять самое важное. Это опять минус “чепуха” и удовольствия. Ведь это может ждать… И новый виток потери сил. И так до самого дна….

К сожалению, среди родителей, особенно малышей, нескольких малышей, детей требующих особенного внимания, этот процесс встречается слишком часто. Нет времени на вышивку крестиком. Не так уже важно прогуляться с друзьями по городу, да и помыться можно без пены и музыки, а ужин приготовить не из источника творчества, а из точки необходимости, как в том анекдоте - из чего суп? - из последних сил...

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Мне видится знание этого алгоритма очень важным. Каждый раз, отменяя то, что рождает в вас творчество и дает вам энергию, вспомните этот рисунок. Он воронка, он водоворот, он засасывает и действует очень глубоко и незаметно. Но всегда именно так, до самого дна.

Нужно знать это, чтобы , расставляя приоритеты соблюдать баланс, оставляя ту самую ерунду и глупости, без которых только кажется, что можно жить. На самом деле - это они дают нам энергию и силы. И делают нас нами. опубликовано econet

Автор Анна Чирва

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