Восстанавливаем жизненную энергию: несколько простых способов

Каждый год одно и тоже — на улице солнце светит, а люди вокруг жалуются на депресняк и на полное отсутствие жизненных сил. Так вот давайте попробуем разобрать тему: «Восстановление сил и энергии», а значит, узнаем, как избежать весеннего бессилия.

Нет сил? Чтобы знать, как вернуть жизненную энергию, необходимо представить, куда она уходит и как появляется энергетическое истощение. Важно помнить, что постоянные переживания, негативные эмоции лишают человека сил, а положительные — восстанавливают, хотя не сразу.

Как восстановить силы и энергию. Практические рекомендации

Избавление от страхов

Как восстановить силы после болезни

Как восстановить силы народными средствами

Не забывайте о полноценном питании

Несколько способов победить хандру

Техника "Солнечного дыхания"

Последите за собой, сколько раз за день вы позавидовали, побоялись сказать то, что вы думаете? Вот они — первейшие поглотители нашей энергии. А еще есть страх, который отнимает жизненную энергию.

От всего этого есть средства, просто надо помнить, что все наши временные затруднения служат только одной цели – духовному очищению человека. Так что, нечего их опасаться, просто спокойнее решайте все жизненные задачи.

Легче справиться, если нет физических сил. Надо просто дать организму отдохнуть, хорошо выспаться.

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Избавление от страхов

Страхи отнимают очень много душевной энергии. Возьмите ручку и в течение 35 минут, пишите все страхи подряд на листочке бумаги, а затем сожгите, тем самым вы закроете один из каналов потери жизненной энергии.

Такую же процедуру проделайте со своими сомнениями и чувством вины.

Чувство вины, особенно сильно гложет человека, разрушая организм. Попросите прошения!

Выплесните также весь негатив на бумагу, потом сожгите ее и начинайте день с чистого листа.

Постарайтесь не завидовать, не осуждать, не злиться и увидите, как будет налаживаться ваша жизнь. Больше юмора и положительных эмоций!

Как восстановить силы после болезни

После болезни человек ощущает сильную слабость и упадок сил. Попробуйте воспользоваться ароматерапией. В начале дня используйте бодрящие эфирные масла цитрусовых, а вечером – мяты, мелиссы, лаванды.

Быстрое восстановление энергии происходит после утреннего контрастного душа и вечерней горячей ванны.

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А еще выполните простое упражнение: сядьте на стул, закройте глаза медленно дышите полной грудью, причем, выдох должен быть немного дольше, чем вдох. Ускоряйте ритм дыхания, откройте глаза.

Быстро восстановить силы поможет массаж. Найдите точку на руке между указательным и большим пальчиком. В этой точке сделайте 8-10 круговых движений по ходу часовой стрелки указательным пальцем другой руки, потом столько же против часовой стрелки. Нажимайте до ощущения онемения.

Положите руку на колено, под мизинчиком найдите ямку. Надавливайте на эту точку сразу на обеих ногах в течение 3- 5 минут. Этот массаж можно делать на работе, дома у телевизора.

Растопырьте пальцы, положите их на голову, массируйте волосистую часть головы «ввинчивающими» движениями.

Точка Лао Гун

Точка Лао Гун — одна из самых секретных точек акупунктуры. Дословно её название переводится, как Дворец труда. И это не случайно, ведь лао гун находится в центре ладони, которая ответственна за силу хватки человека и естественно связана с трудом.

Точка расположена на канале тройного обогревателя и относится к элементу огонь. Её полезно массировать при упадке сил, усталости, слабости, болезнях сердца, одышке.

Сакральные качества этой точки, которые почти не описаны в источниках на русском языке — это способность блокировать чувство страха и давать ощущение защищенности.

Как восстановить силы народными средствами

Чтобы нервное истощение не перешло в депрессию, найдите другие способы лечения:

съедайте перед едой 1 ст. ложку чеснока, смешанного с медом.

перемолотый чеснок – 400 г, сок, выжатый из 24 лимонов, поместить в стеклянную банку, перемешать, завязать горлышко марлей.

Принимать ежедневно по 1 ч. ложке, разводя смесь в 0, 5 ст. кипяченой воды. Это средство быстро избавит от упадка сил, улучшит самочувствие, повысит работоспособность.

Не забывайте о полноценном питании

Обратить внимание на ежедневное питание. Может быть, у вас в рационе мало фруктов и овощей? Срочно восполните этот пробел.

Употребляйте больше морепродуктов, каши, красного мяса, фруктов, овощей. И поменьше кофе. Этот напиток дает заряд бодрости, но только минут на 30. А потом? Потом снова наступает апатия и вялость.

Если вам сложно придерживаться правильного питания, обратите внимание на витамины.

Важно принимать витамин C, способствующий укреплению иммунитета, повышению работоспособности. Его ежесуточная норма не должна быть выше 90 мг.

Если хочешь спать, чувствуешь невероятный упадок сил, то для лучшего усваивания витамина С надо принимать еще и рутин (P). Эти два витамина прекрасно дополняют друг друга, являясь «ударным» приемом против стресса и усталости.

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Какие еще препараты готовы помочь человеку? Конечно витамин A, который повышает работоспособность, способствует повышению энергии.

Не забудьте жирорастворимое вещество или витамин D. Он поддерживает иммунную систему человека в нормальном состоянии.

Несколько способов победить хандру

Как взбодриться, если совсем нет сил? Попробуйте выполнить несколько простых приемов:

выпейте стакан воды;

выйдите на свежий воздух минут на 10;

пройдитесь быстрым шагом,

чтобы снизить сахар в крови, после приема пищи, сделайте несколько энергичных движений;

выберите траву — женьшень, астрагал, лимонник или родиолу розовую, выпейте несколько капель их настойки.

Техника "Солнечного дыхания"

Техника дыхания через нос поможет вам оставаться бодрым целый день. Если у вас была бессонная ночь, и работать нет сил, то попробуйте освоить простую технику «солнечного дыхания». Она действительно помогает!

Сидя на стуле, закройте левую ноздрю, а через правую медленно и глубоко дышите, так вы ее хорошо прочистите.

Затем вдохните воздух через правую ноздрю, закройте ее пальчиком и держите, сколько сможете, а выдыхайте через левую. Продолжайте так дышать 2 минуты.

Что происходит?

Через правую ноздрю вы вдыхаете энергию, а через левую выдыхаете сонливость, усталость, вялость. Выполняйте ежедневно эту технику и никакой упадок сил вас не сломит.

Что помогает человеку хорошо уснуть?

Эта же техника, но только «лунного дыхания». Значит, наоборот: через левую вдыхаете, а через правую выдыхаете раздражительность, усталость, стрессы и спокойно засыпаете.

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Если не спал всю ночь, то утром надо принять контрастный душ и съесть один апельсин. Очень хорошо бодрит!

Как утверждают восточные врачи, после ночи, проведенной без сна, хорошо помогает массаж ушных раковин, висков, а также растирание подошв ног.опубликовано econet.ru.

Автор Игорь Иванилов

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