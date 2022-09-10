Вредные привычки у ребенка: когда нужно бить тревогу?

Сталкивались ли вы, родители, с вредными привычками ребенка? А может быть, вы замечали, как дети ваших друзей или знакомых постоянно грызут ногти или рвут на голове волосы? К таким детским привычкам многие относятся не серьезно, а зря, поскольку далеко не факт, что ребенок с возрастом научится беречь свои ногти и волосы и такие привычки не перерастут в тяжелые психические расстройства.

Разберемся, стоит ли беспокоиться по поводу наличия у ребенка вредной привычки? И что будет, если он сохранит привычку и во взрослой жизни.

Что делать с вредными привычками ребенка: ответ психотерапевтов

Ведущие психотерапевты утверждают, что наличие у детей вредных привычек, таких как обгрызание ногтей, вырывание волос и частое облизывание губ – это отклонение от нормы, возможно, не столь серьезное, но без внимания это точно оставлять нельзя. Родителям, прежде всего, следует разобраться в причине такого поведения ребенка. Найдя основную причину можно судить – нужна помощь детского психолога или нет.

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Если ребенок часто грызет ногти и рвет локоны, это может являться признаком невроза, шизофрении либо другого психоневрологического заболевания, но, разумеется, не всегда.

В психиатрии существует такой диагноз как трихотилломания (в переводе с греческого это означает «желание рвать волосы»). Данное расстройство было впервые описано французским специалистом в сфере дерматологии Франсуа Анри Аллопо в 1889 году. Раньше такое расстройство редко встречалось у детей, сейчас же намного чаще и печально, что взрослые обычно не обращают внимания на эту проблему. Трихотилломания поддается лечению, достаточно разобраться в сути этого недуга и выбрать верную лечебную тактику. Чаще данная проблема возникает у девочек, чем у мальчиков, но никто не застрахован.

Есть несколько механизмов появления расстройства:

1. Просто привычка, когда ребенок занимается важным для себя делом и невзначай начинает усердно крутить локоны, вырывая волосы. В данном случае исправить ситуацию поможет переключение внимания, к примеру, достаточно заговорить с ребенком на какую-либо интересную для него тему. Родители могут справиться самостоятельно, без детского психолога.

2. Демонстрация агрессивного состояния, когда ребенок зол и показывает обидчику насколько, вырывая прядки волос. Это так называемый акт агрессии по отношению к себе, обычно он проявляется у очень воспитанных, сдержанных и интеллектуально развитых детей, которые стараются всегда «держать марку», но иногда срываются. В данном случае помощь специалиста необходима.

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3. Выражение тяжелых эмоций (чувства утраты, крах надежд), когда ребенок находится в состоянии сильного эмоционального напряжения. В этом случае также не обойтись без психолога, особенно, если ребенок страдает нарушением сна и у него отсутствует аппетит. И простыми беседами не обойтись, вероятнее всего, специалист назначит прием медикаментозных препаратов.

Схожими расстройствами являются онихофагия и хейломания – откусывание ногтевых пластин и частое облизывание губ. У ребенка может наблюдаться несколько расстройств одновременно, поэтому родителям следует быть предельно внимательными.

Как предотвратить развитие психологических расстройств у детей

Родителям следует понимать, что расстройства психики могут быть следствием аутоагрессии. В этом случае ребенок крайне нуждается в любви и поддержке, поскольку находится в тяжелом душевном состоянии. Если взрослые не будут обращать внимания на детские вредные привычки, то потом не стоит удивляться, что ребенок вырастет инфантильной личностью с серьезными психическими расстройствами.

Будьте более внимательны к собственным детям, создайте для них максимально комфортные условия, окружите лаской, заботой и любовью, откровенно разговаривайте о том, что беспокоит малыша и поддерживайте его, тогда помощь психолога не понадобится.опубликовано econet.ru.

Фото Ana Iglesias

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