ВСЕ эмоции принадлежат ТЕЛУ, ум их только признает

Чувствовать себя хорошо — значит быть свободным функционировать ритмично, без хронических мышечных зажимов.

Хорошо известно, что эмоция способна мобилизовать или парализовать тело. Можно с уверенностью сказать, что любой невротик или психотик утратил по крайней мере часть человеческой способности выражать полный спектр эмоций, присущей здоровому ребенку. Невроз в этом случае эквивалентен системе мышечных зажимов, или блоков, препятствующих свободному току чувств и ощущений в теле. Я хотел бы прояснить, что в данной работе слово "эмоция" употребляется в буквальном смысле, эмоция, т.е. "движение наружу". В этом смысле эмоция — универсальное проявление всех форм жизни. Даже одноклеточные животные реагируют на стимул расширением или сжатием протоплазмы.

Важность выражения собственных чувств и эмоций

У высших организмов процессы расширения и сжатия управляются двумя ветвями вегетативной нервной системы, симпатической и парасимпатической. Ее импульсы идут ко всем органам и мышцам тела, регулируют обмен энергии, кровообращение и работу сердца, пищеварение, дыхание, сексуальные функции и оргазм. В норме эти процессы ритмичны и переживаются здоровыми людьми как приятное ощущение в теле. У лиц, страдающих неврозами и психозами, нарушается ритм и свободное течение этих процессов.

В угрожающей ситуации у животного развивается состояние напряжения, когда нервная система мобилизует тело на преодоление стресса. Возможны две реакции — борьба, или побег. Избавившись от стресса, животное возвращается к нормальному ритмичному состоянию, т.е. стрессовое расстройство было временным и острым.

Многие люди как будто постоянно пребывают в ситуации стресса. Состояние мышечного напряжения и поддерживающая его повышенная активность симпатической нервной системы стали для них хроническими. Нормальные, присущие организму процессы саморегуляции перестали действовать, и требуется помощь или стимуляция извне. Лишь преодолев мышечные зажимы и восстановив свободу движений, можно вернуть этим людям способность рационально и адекватно взаимодействовать с окружающей средой.

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Больше, чем что-либо другое, этим людям нужно расслабиться, но именно этого они сделать и не могут. Если человека, на долгие годы закупорившего свою ярость, попросить расслабиться, у него ничего не получится. Он был вынужден создать жесткий контейнер для своего гнева. Если ребенку в ситуации безысходного стресса нельзя ослабить напряжение через плач, он продолжает держать себя в этом напряжении, как будто стрессовая ситуация продолжается. Если он может заплакать, вынести стресс гораздо легче.

Только после того, как тело выпустило на волю свои заблокированные импульсы, оно вновь обретает радость жизни и способно ритмично и с удовольствием функционировать. Теперь я хотел бы подробнее остановиться на описании некоторых мышечных блоков и тех изменений, которые происходят при их рассасывании.

Обратим внимание на телесные зажимы, возникшие когда-то в стрессовой ситуации с целью ограничить движения, дыхание и чувства, поскольку это была единственная доступная альтернатива активному

действию. Тело разделено такими зажимами на отдельные сегменты, подобно тому, как плотно сдавливающее кольцо расщепляет плавное движение змеи на две несогласованные половины. Райх описывает сегменты тела от головы до пальцев ног.

Начнем с верхней части лица. Терапевта прежде всего интересует выражение глаз. Пациент может смотреть на терапевта с заученной серьезностью, тревожным избегающим взглядом, свысока или озабоченно нахмурившись. У шизоида характерный отсутствующий взгляд, как будто он смотрит куда—то в пространство. Райх назвал такой взгляд "нездешним". Различные выражения глаз отражают, как эти люди смотрят на мир; в них так же заключен опыт ранних отношений с родителями, братьями и сестрами.

Паттерны напряжений в теле можно рассматривать как застывшую историю жизни человека, и прежде всего эта истина проступает в лице. У аутичных детей в области глаз — огромное напряжение и неподвижность, для их лечения крайне важен контакт взглядов. Все невротики страдают в той или иной степени напряжением в области глаз, которое переходит на лоб и мышцы волосистой части головы, а затем накапливается в шее. Подавление плача, страха и гнева может вызывать страшное напряжение в скальпе и мышцах основания черепа, что создает физиологическую основу сильных головных болей, столь характерных для определенных типов личности.

Для мобилизации этой зоны необходимо широко раскрывать глаза и активизировать движения мышц волосистой части головы. Простор для работы остается так же в плане осознавания пациентом, каким образом его взгляд реагирует (или не реагирует) на терапевта. Прежде, чем восстановится здоровое видение и полный контакт с реальностью, нужно высвободить эмоции этой области: паническое желание убежать, скрытые подозрения, убийственную ярость, выражаемые взглядом, а также запертые между глаз слезы.

Каждая последующая часть тела естественным образом связана с предыдущей, и деление весьма условно. Напряжение в верхней части лица функционально соответствует зажимам вокруг рта и челюстей. У пациентов на губах застыла усмешка, либо рот скорбно изогнут. У компульсивных личностей жесткая верхняя губа. Сжатые челюсти, слабые подбородки и впалые щеки показывают, как человек научился использовать лицевые мышцы. Здоровый ребенок или здоровый взрослый могут выражать весь спектр соответствующих случаю эмоций при помощи мимики. Это гибкий и принимающий человек. Тот, кто постоянно находится в напряжении, обладает лишь ограниченным набором выражений лица, который требовался в прошлом, чтобы справиться со стрессом. Такой человек не может с легкостью менять эти выражения; его мимика изменится коренным образом, только когда освободится эмоция, скрытая за напряжением лицевых мышц.

Поскольку первые блоки на пути выражения эмоций обычно возникают в младенчестве, на сессии проявляются инфантильные эмоции. Из этой зоны могут высвобождаться подавленные импульсы

кусать, сосать, кричать и гримасничать, каждый из которых несет такой мощный аффективный заряд, что пациент часто вспоминает травмирующий опыт раннего детства. Но это совершенно не обязательно для исцеления. Обязательным является лишь освобождение эмоции от блокирующего ее напряжения. Лицо в этом—случае получает возможность нормально расслабиться, первый раз, за многие годы. Человек

способен смотреть на мир без калечащих его ограничений прошлого.

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Шея — одно из двух главных сужений тела, вторым является талия. Шея — это своего рода проводящая трубка, связывающая голову с остальным телом. Напряжения в этой зоне особенно часты. Независимо от Райха, их описали Фельденкрайз и Александер; их функция ~ лишить голову чувства связанности с телом. Многие люди идентифицируются с головой и как бы отрезаны от собственного тела. Некоторые шизофреники, наоборот, страдая от невыносимого давления в голове, полностью идентифицируются с телом и считают

свою голову чужой, даже хотят убрать ее и заменить новой. В области горла зажаты громкие рыдания, крики и вопли.

В нашей культуре считается, что дети не должны слишком шуметь. Но что еще может сделать младенец в невыносимой ситуации стресса? Он может выучиться проглатывать гнев и душить печаль. Годы спустя, в процессе терапии, эти невыраженные и подавленные эмоции могут проявиться во всей своей первоначальной силе, в результате стимуляции мышц горла и шеи. Во время высвобождения эмоций меняется цвет кожных покровов, пациенты чувствуют "прояснение" в голове, единство головы и туловища. Их движения становятся координированными и грациозными, что кажется само собой разумеющимся тем счастливцам, которые изначально свободны от напряжений.

Гнев, удерживаемый в шее, связан с напряжением в мышцах плеч и большой части спины. Поразительно, сколько ярости содержится в спинах некоторых людей. Разумеется, это мертвая ярость, делающая

спину и плечи жесткими и ригидными, а руки нечувствительными, с недостаточностью кровообращения.

Единственный способ восстановить подвижность этой зоны — дать возможность отреагировать этот гнев в безопасной ситуации через мощные движения рук, плеч и кулаков. В специально оборудованном кабинете можно обеспечить безопасный выход импульсам с помощью ударов, в которые вовлекалась бы вся спина. Безусловно в этом случае должна существовать хорошая связь между терапевтом и клиентом. Как ни странно, вполне доступно дать волю застарелой ярости и в то же время осознавать реальную ситуацию, не разрушая комнату и не задевая терапевта.

После шейного сужения перейдем к сегменту туловища. Здесь содержится ключевой индикатор для данного вида терапии. Дыхание — основа жизни и выражения эмоций в любой форме, работа с ним является базовой в нашем подходе и сопровождает работу с напряжениями в определенных областях.

В здоровом состоянии туловище мягко волнообразно пульсирует в процессе дыхания, грудная клетка и живот подвижны в полном объеме. Однако контроль за дыханием — первое, чему ребенок выучивается, стараясь подавить свои чувства. Такой контроль нужен, чтобы подчинить телесные процессы целям рассудка, избегающего конфликтов: в некоторых семьях опасно открыто выражать свои чувства.

Все невротики в той или иной степени страдают расстройствами дыхания. Существуют два крайних варианта:

1) высокая грудная клетка и втянутый живот при характерной военной осанке, которую критиковал Матиас Александер в работах о координации и позах;

2) общая дефицитарность дыхания, когда в легкие проходит минимум воздуха.

Шизоиды, а в особенности некоторые истерики, начинают испытывать головокружение, как только их дыхание углубляется. Принять более полное дыхание для таких людей сравнимо с акклиматизацией — нужно это делать постепенно, чтобы они научились выдерживать повышенный уровень витальности.

В конце туловища находится еще одно сужение — талия. Она связана с напряжением нижней части живота, поясницы и мышц тазового дна, которое фиксирует таз в сжатом, втянутом состоянии у большинства невротиков.

Неподвижность таза естественно приводит к сексуальным расстройствам, но нельзя сводить их только к данной области. Нормальная сексуальность включает в себя всестороннее проявление личности. Описанные Райхом нарушения оргазма были неверно поняты теми, кто считал, что он предлагает сексуальную панацею от всех бед. Нет ничего, более далекого от истины.

Способность полностью отдаться какому-то переживанию является единой и неделимой, идет ли речь о работе, реакции на музыку или живопись, вовлеченности в близкие отношения с другим человеком или еще каком—нибудь важном жизненном опыте. Напряжение в любой части тела делает переживание недостаточно полным.

Таз переходит в ноги — главную опору тела. Напряжение в ногах ведет к нарушению контакта с землей. Эмоциональным выражением здесь будет стремление лягаться — как агрессивно, так и с удовольствием. Лоуэн и Келеман особо подчеркивали важность восстановления свободного потока ощущений в ногах, чтобы появилось чувство "заземления". Многие в буквальном смысле не чувствуют под собой земли, некоторым шизоидам кажется, что они плывут. Слабость в суставах характерна для шизоидной личности. Напряженные ригидные ноги могут дать твердую поддержку при отсутствии гибкости, "прыгучести" в ногах, что указывает на потерю радости жизни. Понаблюдайте за танцующим от радости ребенком и вы поймете, что я имею в виду.

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Если преодолеть основные напряжения в теле с помощью специальных упражнений и массажа, пациент совершенно по-новому переживает свое тело, иначе оценивает себя и окружающий мир. В терминах биоэнергетики чувствовать себя хорошо — значит быть свободным функционировать ритмично, без хронических мышечных зажимов.

Райх выявил тончайшую взаимосвязь телесных защит и содержащейся в них эмоциональной жизненной энергии, а также нашел пути изменения баланса сил в сторону здоровья. Это одновременно и физическое, и психическое здоровье.

В заключение я хотел бы привести слова Д. Лоуренса:

"Жизнь тела — жизнь ощущений и эмоций. Тело чувствует истинный голод, истинную жажду, истинную

радость на солнце или в снегу, истинное наслаждение от запаха роз или взгляда на сиреневый куст; истинный гнев, истинную печаль, истинную нежность, истинную теплоту, истинную страсть, истинную ненависть, истинное горе. Все эмоции принадлежат телу, ум их только признает."

Автор Дэвид Боаделла

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