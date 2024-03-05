Все проблемы существуют только в вашей голове

Мы придаем слишком большое значение внешним вещам. На самом деле почти все наши проблемы надуманы. У каждого своя собственная реальность. И можно научиться делать так, чтобы обстоятельства вас не тревожили. Но не стоит отравлять разум завистью, жадностью и другими пороками.

Сегодня утром я проснулся с тревожным чувством. Я много дней и ночей потратил на размышления о своих текущих проблемах и будущих препятствиях. Когда мне нужно успокоиться, я обычно читаю «К самому себе» Марка Аврелия. Всякий раз, когда я беру его труд в руки, он бьёт меня по лицу реальностью и правдой.

Чтение «К самому себе» Марка Аврелия - это очистительный опыт

Чтение «К самому себе» представляет собой очистительный опыт. Во время чтения мои проблемы становятся тривиальными, я возвращаюсь в прежнее русло и чувствую себя отдохнувшим.

Книга требует, чтобы её постоянно перечитывали, поскольку уроки, которые содержатся в ней, можно практиковать и осваивать всю жизнь.

Я собираюсь сегодня поделиться с вами некоторыми уроками из этой книги, чтобы вы могли прийти в норму и взглянуть на свои проблемы с правильной точки зрения.

Опять же, эти уроки просты и глубоки, однако им трудно следовать.

Поразмышляйте над ними и постарайтесь двигаться вперёд, опираясь на них.

И да, приобретите эту книгу, чтобы в случае необходимости вы могли обратиться к ней в любой момент.

«Сколько времени экономит тот, кто не обращает внимания на то, что говорит, думает или делает его сосед».

Сколько времени мы тратим впустую, сосредотачиваясь на жизни других людей?

Кажется, мы наслаждаемся, почти упиваемся этим, несмотря на то, что такое занятие не приводит ни к чему хорошему в жизни.

Вы когда-нибудь получали выгоду от того, что ставили чьи-либо действия выше собственных?

Можете ли вы изменить чьи-то мысли, философию и речь?

Даже если это возможно, стоит ли тратить время на то, чтобы жить чужой жизнью?

Я постоянно наблюдаю, как в Интернете люди с бешеной энергией поливают друг друга грязью – для чего?

Это не приведёт ни к чему хорошему.

Обе стороны находятся в плохом положении и ничего не решают. Мы забываем, насколько мимолётна жизнь и что мы умрём раньше, чем думаем.

«Последствия гнева намного тяжелее, чем его причины».

Это напомнило мне о цитате: «Обижаться – это всё равно, что выпить яд и ждать, что умрёт другой человек».

Похоже, у всех нас мазохистские отношения с гневом.

Опять же, почему?

Этот человек причинил мне вред. Сможет ли мой гнев исправить то, что произошло? Нет. Так почему же мне просто не отпустить ситуацию?

«Потому что он должен заплатить за то, что сделал».

Представьте себе ситуацию, что он действительно заплатил за то, что сделал. Вы думаете, что это принесёт вам покой? Стоит ли оно того?

«Да, ему должно быть стыдно за то, что он сделал».

Почему? Потому что вы так сказали?

Как бы трудно это ни было, мы должны понять, что люди живут по своим собственным сценариям. Мы можем либо принять их такими, какие они есть, либо попытаться изменить их.

Если вы можете изменить их с помощью разумных доводов, то обязательно попробуйте, но если они не принимают их, зачем тратить своё драгоценное время и энергию, пытаясь исправить то, что постоянно ломается?

«Когда человек обвиняет вас, или ненавидит, или критикует, обратитесь к его душе, проникните внутрь и посмотрите, что он собой представляет на самом деле. Вы поймёте, что нет необходимости беспокоиться о том, что у него сложилось неправильное мнение о вас».

Подумайте о том, каким человеком нужно быть, чтобы несправедливо критиковать или троллить кого-то.

Подумайте о том, какой жизнью живёт этот человек.

Люди постоянно оставляют едкие комментарии под моими статьями. Я не принимаю это близко к сердцу. Почему? Если кто-то тратит минуты своей драгоценной жизни на распространение негатива, это многое говорит о них.

Нет необходимости реагировать на их выпады. Я не уважаю таких людей и не хотел бы иметь такую же душу, как у них.

Мне искренне жаль тех, кто пытается возвыситься, унизив других.

С их жизнью определённо что-то не так. Проявите к ним сострадание. Их обстоятельства привели к негативу. Они не любят свою жизнь. Это достаточное наказание.

«Если вас мучают внешние вещи, то дело вовсе не в них, а в вашей реакции. И вам под силу изменить её».

Это логично, однако нам трудно это принять.

Моя реальность существует только в моей голове, ваша реальность – в вашей. Вы можете принять решение не позволять обстоятельствам беспокоить вас.

Я зарабатываю 72 раза больше денег, чем обычный гражданин моей родной страны Нигерии. Я сижу и печатаю эту статью за машиной за 2000 долларов, способной распространить моё сообщение по всему миру менее чем за одну секунду. Чёрт возьми, на что я должен постоянно жаловаться?

На что вы жалуетесь в великой схеме вещей?

Пожалуйста, знайте, что у меня не было намерения сделать эту статью поверхностной и субъективной. Я сталкиваюсь со всеми этими проблемами ежедневно.

Цитаты, упомянутые в статье, верны. Они верны на 100%. У нас есть выбор определять, что реальность значит для нас.

Сталкиваясь с проблемами, препятствиями и трагедиями, помните, что у вас всегда есть выбор.

Правильный способ жить существует. Он не связан с деньгами, статусом, властью, похотью, жадностью, завистью или другими ядами для нашего ума.

Просто проживайте каждый день, делайте то, для чего созданы, и наслаждайтесь жизнью.

Потому что скоро мы все превратимся в пыль. опубликовано econet

по статье Ayodeji Awosika

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