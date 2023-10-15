Подпишись
  1. Главная
  2. Новости
  3. Психология
  4. ВСЕГДА выигрывает ДАЮЩИЙ

ВСЕГДА выигрывает ДАЮЩИЙ

Источник: facebook.com 15 октября 2023 6778
  • Рейтинг: 5.0 из 5
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
  • 5.0
Сохранить публикацию

Такова природа человека. Он был задуман стать Творцом и только, когда он встает на путь отдавания, тогда на его величие всё к нему и притягивается.

ВСЕГДА выигрывает ДАЮЩИЙ

Степень величия человека определяется степенью способности фокусироваться на масштабных целях, которые переживут и своего создателя, и его правнуков. Мелочный человек думает лишь о том, что поможет выжить только ему самому. И потому он проигрывает.

Степень величия человека

Будет проигрывать женщина, ищущая мужчину для брака - он ее бросит.

Будет проигрывать мужчина, жаждущий богатства - бизнес его прогорит.

Будет проигрывать ребенок, жаждущий развлечений - они отравят его существование.

Будет проигрывать народ, считающий себя лучше соседа - экономика его рухнет, потому что в эту
страну никто не захочет вкладывать деньги.

Выигрывает дающий - к нему устремятся другие и отдадут с удовольствием всё, что получали от дающего, и даже больше полученного.ВСЕГДА выигрывает ДАЮЩИЙ

Такова природа человека. Он был задуман стать Творцом и только, когда он встает на путь отдавания, что и является путем Творца, тогда на его величие всё к нему и притягивается. А иначе удача не приходит.опубликовано econet

© Марк Ифраимов

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.

марк ифраимов удача человек жизнь

Еще от facebook.com

Задайте вопрос

Комментарии (Всего: 0)

    Добавить комментарий

     

    Наши лучшие посты в telegram-канале ECONET (без рекламы)

     https://t.me/econeton

    Ждем Вас и любим!

    ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ!

    Все наши сетования по поводу того,чего мы лишены, проистекают от недостатка благодарности за то,что мы имеем Даниель Дефо
    Что-то интересное
    Лучшее за день
    За 48 часов
    За неделю
    За месяц
    За 3 месяца
    За 6 месяцев
    За 9 месяцев
    За всё время
    Принять
    Наш сайт использует технологию cookies. Оставаясь на ресурсе, Вы соглашаетесь с нашей политикой конфиденциальности в отношении cookies.