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Всего одна причина, почему мужчина не женится на своей женщине

Источник: b17.ru 05 августа 2022 7658
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если вы хотите мужа и семью, но при этом ваш мужчина отвечает: «Позже, в другое время, при другом раскладе», имейте ввиду, все это на самом деле означает: «Я согласен на то, что у нас происходит с тобой сейчас. Ты классная и удобная во многих отношениях. Но ты не та женщина, с которой я пойду в загс. Потому что я не вижу тебя своей женой.»

Всего одна причина, почему мужчина не женится на своей женщине

Когда готовила эту статью решила посмотреть, что пишут в инете. Про причины, почему мужчина не хочет жениться, на женщине, с которой уже давно находится в отношениях. В некоторых статьях до 20 причин называют. То у девушки что-то не то (фигура, темперамент, привычки, прошлое, будущее). То мужчина какой-то не такой (инфантильный, коварный, прошлым травмированный, будущим не замороченный). И именно это и мешает мужчине создать семью, как ячейку общества, узаконив отношения под марш Мендельсона.

Почему мужчина не женится на женщине?

Это, конечно, возможно.

Я же считаю, что существует только одна причина, по которой мужчина не женится на женщине. На любимой и любящей женщине, с которой может встречаться годами и даже жить вместе.

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Причина эта в том, что он не видит ее своей женой.

Да. Он не думает, что она является именно той самой женщиной, с которой бы он хотел прожить всю жизнь вместе, рожать и растить детей, нянчить внуков, строить дом, вместе стариться…

Впрочем, детей то как раз иногда и заводят. Иногда по инициативе женщины, которая надеется, что это вразумит мужчину на более активные действия и порядочные поступки. Иногда просто случайно.

Но и дети не помеха, чтобы отказаться от свадьбы.

Мужчина все равно не видит эту женщину своей женой.

Он оставляет себе право для маневра.

Ведь без кольца на пальце он более-менее свободный мужчина. У которого кто-то есть. Сейчас. Кто-то. Но не жена. Поэтому …

Мужчина не видит в ней свою жену в будущем.

Всего одна причина, почему мужчина не женится на своей женщине

Чем именно не подходит мужчине женщина, с которой он живет, спит, встречается, рожает детей - известно только мужчине. И то не всегда. Часто это что-то интуитивное. Не жена она мне не жена. Подруга, любовница, друг, любимая женщина.

Но не жена. Сейчас точно не жена. И вряд ли будет в будущем. Если только женщина не приложит усилия, используя ласку, угрозы, шантаж, провокации и прочие манипуляции, чтобы вынудить мужчину пойти в ЗАГС.

У женщин все это немного по-другому. Они сразу оценивают мужчину, как потенциального мужа. И хотя замечают недостатки в мужчине, но считают, что можно его перевоспитать, или привыкнут, или он изменится, или это и не недостатки вовсе, а особенности любимого человека. Для мужа годится почти любой. В которого влюблена и который ухаживает или просто проводит с ней время. С которым отношения.

Не люблю я это слово - «отношения». Что-то в нем есть незаконченное. Ни любовь, ни дружба, ни семья, ни вражда. А что-то размытое… Кто-то к кому-то как-то почему-то относится.

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Мужчина не хочет жениться, потому что не видит с этой женщиной будущего.

При этом женщина можете быть ему действительно дорога. Он может любить и быть привязан к ней. Но как только любимая начинаете намекать на то, что стоит узаконить отношения, он тут же меняется в лице. Или говорит, что еще не сейчас. Или время не подходящее. Или еще денег мало. Или на работе сейчас много дел. Будет много отговорок.

Самое неприятное в такой ситуации, что редкий мужчина честно скажет: «Я не вижу нашего совместного будущего. Я не представляю тебя своей женой. Я сейчас с тобой, потому что привык и потому что хорошо, и потому что нет никого лучше. Но не думаю, что ты та, что нужна мне как жена»

Всего одна причина, почему мужчина не женится на своей женщине

Вместо этого идут туманные фразы и намеки на другие времена и обстоятельства, которые в будущем непременно изменятся. А что изменится? Может, появится более подходящая для создания семьи женщина, например.

И женщина, полная желания осуществить свою мечту, начинает думать: «Ведь он не отказывается. Когда будет подходящее время он, непременно, женится на мне. Позже. Когда на работе не будет такой запарки. Когда он купит машину, квартиру и т. д. и т. п.» Женщина готова подождать. Потому что хочет семью.

Свадьбу, мужа и детей. Детей, у которых есть и мама и папа.

И женщина ждет. Тратит свое время.

И еще женщина пытается измениться. Думая, что дело в ней. Что он не женится на ней, потому что она не такая как надо ему. И старается стать такой как надо. Ему. Она меняет цвет волос, прически, размер талии, груди и губ, учится готовить его любимые блюда, делая все чтобы он увидел, что она ему подходит в жены.

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Это еще одна ошибка женщин. Меняться не для себя, а для кого-то.

И она все равно не станет той женщиной, на которой он готов жениться.

И поэтому, милые женщины, если вы хотите мужа и семью, но при этом ваш мужчина отвечает: «Позже, в другое время, при другом раскладе», имейте ввиду, все это на самом деле означает: «Я согласен на то, что у нас происходит с тобой сейчас. Ты классная и удобная во многих отношениях. Но ты не та женщина, с которой я пойду в загс. Потому что я не вижу тебя своей женой.»опубликовано econet.ru

Автор Лариса Соловьева

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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Лариса Соловьева психология отношения любовь мужчина женщина семья

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