Всё время встречаю не тех мужчин: сценарные партнеры

Пока сценарий жизни не осознан и не проработан, вы все время будете неизбежно выбирать тех самых не тех мужчин - ваших сценарных партнеров.
"- Все время встречаю не тех мужчин, а потом страдаю", сообщает очередная клиентка на сценарной терапии. Отвечаю: встречаете мужчин и строите свою судьбу, на самом деле, всё время с теми мужчинами.
Они не подходят вам только умозрительно, на самом деле это ваши сценарные партнеры, то есть подходящие под ваш сценарий, те самые мужчины.
Эрик Бёрн: Сценарий — это постепенно развертывающийся жизненный план, который формируется еще в раннем детстве в основном под влиянием париетальных фигур. Этот психологический импульс с большой силой толкает человека вперед, навстречу его судьбе, и очень часто независимо от его сопротивления или свободного выбора.
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Пока сценарий жизни не осознан и не проработан, вы все время будете неизбежно выбирать тех самых не тех мужчин - ваших сценарных партнеров.
Как вообще женщины и мужчины встречают друг друга. Не по одежке и не по уму точно, а по неким бессознательным маркерам выбирают такого партнера с кем можно завершить раннюю сценарную ситуацию из детства.
Как-то на психологический тренинг собрали случайным образом 30 человек незнакомых друг с другом. 15 одиноких женщин и 15 свободных мужчин. Перед началом занятия участников попросили объединиться в пары по одному критерию: человек кажется вам подходящим для отношений. Дали на это 3 минуты - в паре этой участникам предстояло работать все 3 дня обучения. То есть времени подумать, понаблюдать не было. Выбор был спонтанным и абсолютно верным - как показала рефлексия в ходе работы все 15 пар были сценарными партнерами.
Как видите вы встречаете тех самых что ни на есть подходящих вам мужчин. И пытаетесь получить от них то, что не получили в детстве или дать им то, в чем нуждаетесь сами.опубликовано econet
Автор Александр Молярук
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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