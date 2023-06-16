Всё время встречаю не тех мужчин: сценарные партнеры

Пока сценарий жизни не осознан и не проработан, вы все время будете неизбежно выбирать тех самых не тех мужчин - ваших сценарных партнеров.

"- Все время встречаю не тех мужчин, а потом страдаю", сообщает очередная клиентка на сценарной терапии. Отвечаю: встречаете мужчин и строите свою судьбу, на самом деле, всё время с теми мужчинами.



Они не подходят вам только умозрительно, на самом деле это ваши сценарные партнеры, то есть подходящие под ваш сценарий, те самые мужчины.

Эрик Бёрн: Сценарий — это постепенно развертывающийся жизненный план, который формируется еще в раннем детстве в основном под влиянием париетальных фигур. Этот психологический импульс с большой силой толкает человека вперед, навстречу его судьбе, и очень часто независимо от его сопротивления или свободного выбора.

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Пока сценарий жизни не осознан и не проработан, вы все время будете неизбежно выбирать тех самых не тех мужчин - ваших сценарных партнеров.

Как ваш сценарий жизни влияет на встречу с не теми мужчинами

Как вообще женщины и мужчины встречают друг друга. Не по одежке и не по уму точно, а по неким бессознательным маркерам выбирают такого партнера с кем можно завершить раннюю сценарную ситуацию из детства.

Как-то на психологический тренинг собрали случайным образом 30 человек незнакомых друг с другом. 15 одиноких женщин и 15 свободных мужчин. Перед началом занятия участников попросили объединиться в пары по одному критерию: человек кажется вам подходящим для отношений. Дали на это 3 минуты - в паре этой участникам предстояло работать все 3 дня обучения. То есть времени подумать, понаблюдать не было. Выбор был спонтанным и абсолютно верным - как показала рефлексия в ходе работы все 15 пар были сценарными партнерами.

Допустим ваш не тот мужчина все время бросает вас одну - на хозяйство, на домашнюю работу и отдыхает отдельно. Часто такой оставляющий вас партнер рыбак, охотник или вахтенный нефтяник. Не удивлюсь, если узнаю, что в вашем детстве папы не было вовсе - он ушел когда вам было 3 года или еще до вашего рождения. И что вы приняли решение, что когда вырастите обязательно удержать возле себя мужа. Получилось? Нет.

Или ваша мама содержала всю семью, включая папу. Вы решили что когда вырастете зарабатывать будет ваш муж. И о чудо, вы встречаете такого мужчину, который владеет бизнесом с высоким доходом. Но вот беда, он совсем как ребенок и вот вы "содержите" его эмоционально, морально и такая же вымотанная через пару лет, как и ваша мама.

А может наоборот ваша мама зависела от папы материально. Вы вырастаете с полным убеждением, что у вас будет по другому. Вы самостоятельно начинаете зарабатывать с 15 лет, учитесь и вот уже занимаете руководящую должность. Ваши родители вас не хвалили. А ваш муж взял вас тем что хвалил и восхищался вами. Только он через несколько лет спился, а вы не заметили как, но теперь зависите от него эмоционально. Только он вас не хвалит уже, а поносит последними словами.

Как видите вы встречаете тех самых что ни на есть подходящих вам мужчин. И пытаетесь получить от них то, что не получили в детстве или дать им то, в чем нуждаетесь сами.опубликовано econet

Автор Александр Молярук

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