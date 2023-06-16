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Всё время встречаю не тех мужчин: сценарные партнеры

Источник: b17.ru 16 июня 2023 6460
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Пока сценарий жизни не осознан и не проработан, вы все время будете неизбежно выбирать тех самых не тех мужчин - ваших сценарных партнеров.

Всё время встречаю не тех мужчин: сценарные партнеры

"- Все время встречаю не тех мужчин, а потом страдаю", сообщает очередная клиентка на сценарной терапии. Отвечаю: встречаете мужчин и строите свою судьбу, на самом деле, всё время с теми мужчинами.

Они не подходят вам только умозрительно, на самом деле это ваши сценарные партнеры, то есть подходящие под ваш сценарий, те самые мужчины. 

Эрик Бёрн: Сценарий — это постепенно развертывающийся жизненный план, который формируется еще в раннем детстве в основном под влиянием париетальных фигур. Этот психологический импульс с большой силой толкает человека вперед, навстречу его судьбе, и очень часто независимо от его сопротивления или свободного выбора.

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Пока сценарий жизни не осознан и не проработан, вы все время будете неизбежно выбирать тех самых не тех мужчин - ваших сценарных партнеров.

Всё время встречаю не тех мужчин: сценарные партнеры

Как ваш сценарий жизни влияет на встречу с не теми мужчинами

Как вообще женщины и мужчины встречают друг друга. Не по одежке и не по уму точно, а по неким бессознательным маркерам выбирают такого партнера с кем можно завершить раннюю сценарную ситуацию из детства.

Как-то на психологический тренинг собрали случайным образом 30 человек незнакомых друг с другом. 15 одиноких женщин и 15 свободных мужчин. Перед началом занятия участников попросили объединиться в пары по одному критерию: человек кажется вам подходящим для отношений. Дали на это 3 минуты - в паре этой участникам предстояло работать все 3 дня обучения. То есть времени подумать, понаблюдать не было. Выбор был спонтанным и абсолютно верным - как показала рефлексия в ходе работы все 15 пар были сценарными партнерами.

  • Допустим ваш не тот мужчина все время бросает вас одну - на хозяйство, на домашнюю работу и отдыхает отдельно. Часто такой оставляющий вас партнер рыбак, охотник или вахтенный нефтяник. Не удивлюсь, если узнаю, что в вашем детстве папы не было вовсе - он ушел когда вам было 3 года или еще до вашего рождения. И что вы приняли решение, что когда вырастите обязательно удержать возле себя мужа. Получилось? Нет.
  • Или ваша мама содержала всю семью, включая папу. Вы решили что когда вырастете зарабатывать будет ваш муж. И о чудо, вы встречаете такого мужчину, который владеет бизнесом с высоким доходом. Но вот беда, он совсем как ребенок и вот вы "содержите" его эмоционально, морально и такая же вымотанная через пару лет, как и ваша мама.
  • А может наоборот ваша мама зависела от папы материально. Вы вырастаете с полным убеждением, что у вас будет по другому. Вы самостоятельно начинаете зарабатывать с 15 лет, учитесь и вот уже занимаете руководящую должность. Ваши родители вас не хвалили. А ваш муж взял вас тем что хвалил и восхищался вами. Только он через несколько лет спился, а вы не заметили как, но теперь зависите от него эмоционально. Только он вас не хвалит уже, а поносит последними словами.

Как видите вы встречаете тех самых что ни на есть подходящих вам мужчин. И пытаетесь получить от них то, что не получили в детстве или дать им то, в чем нуждаетесь сами.опубликовано econet

Автор Александр Молярук

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Источник: https://econet.ru/

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психология. отношения. мужчина женщина Александр Молярук

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