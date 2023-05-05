Вторичные выгоды жертвы

Жертвой быть удобно: можно снять с себя любую ответственность и требовать сочувствия. Жертву все окружающие жалеют. Такой человек убеждает себя и других в том, что он несет по жизни тяжкий крест. И даже гордится этим.

Нередко люди сами для себя выбирают модель поведения и общения с другими, в качестве жертвы. При этом объективных причин для такого позиционирования себя у человека нет. Дело здесь в том, что нередко, выбирая такую модель поведения, человек стремится к сохранению или приобретению вторичных выгод, которые дает эта роль.

Почему человек выбирает модель поведения "жертва"

На первый взгляд, может показаться, что в модели жертвы для взрослого человека нет ничего привлекательного. Однако это не так. Представьте, в позиции жертвы человек всегда может переложить ответственность за то, что ним происходит на других, на обстоятельства, и вообще на кого угодно.

При этом чаще всего такие люди очень хорошо играют роль жертвы обстоятельств. Тем самым стремятся получить от окружающих сочувствие. А кроме того, что можно требовать от человека, если жизнь с ним и так жестока. Очень удобная позиция.

Любые свои неудачи в жизни или отсутствие достижений, такие люди легко оправдывают. При этом окружающие, как не странно, редко критикуют таких людей. Ведь жертвы настойчиво и последовательно декларируют, что во всем, что с ними происходит, нет их вины. Такое поведение, а по сути, манипуляция мнением других людей, становиться очень удобным для человека.

Что интересно, в определенных ситуациях, люди не просто используют модель жертвы, а начинают ей гордиться. Если женщина живет с алкоголиком, то она старательно доказывает всем окружающим, что это её крест. И люди действительно начинаю сочувствовать ей, вполне искренне жалеть и считать, что эта женщина чуть ли не святая.

Но даже в такой ситуации у жертвы может быть вторичная выгода. Как рассказывала одна клиентка, которая была в подобной ситуации, для неё было вполне нормальным в то время, пока муж в запое, уезжать к близкой подруге, а детей отвозить к его родителям. Кроме того, когда он переставал пить она с полным правом требовала от него материальных компенсаций за его пьянку. И получала их почти всегда.

Несмотря на то, что позиция жертвы может иметь достаточно много вторичных выгод, следует помнить о том, что, когда человек верит в то, что он действительно жертва, его эмоциональное состояние всегда будет ухудшаться. Растущая неуверенность в себе может стать препятствием во многих жизненно важных делах. Плюс к этому, у таких людей часто проявляется апатия, которая может перерасти в серьёзную депрессию.

Живите с радостью!опубликовано econet

Автор Черных Антон

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