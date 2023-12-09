Позволять мужчине говорить на себя гадости — это не выбор, это мировоззрение. Это то как я сама к себе отношусь.

Очень часто говоря про неприятные вещи есть фраза: «Вы ему позволяете». И женщина решает, что она не должна позволять мужчине агрессировать на нее, выражать свое недовольство. А выливается это все в еще больший конфликт. Ведь мы не можем управлять другим человеком, а тем более его чувствами.

Женская устойчивость при мужской агрессии

Суть в том, что «Вы позволяете ему так к себе относиться» — это не про то, что Вы разрешаете ему так делать. И надо потому запрещать. Это контроль. Речь про то, что Вы соглашаетесь с ним внутри себя. Это основа.

Позволять мужчине говорить на себя гадости — это не выбор, это мировоззрение. Это то как я сама к себе отношусь.

Не каждый мужчина умеет управлять своей агрессией. Порой, это не зависит от секса или успешности. Это связано с разными факторами. И он и не научится, пока ему запрещают делать то, что он делает. Или пока с ним вступают в таком состоянии в контакт.

Видите, что брыжжит — отойдите в сторону, позаботьтесь о себе. Отдалитесь морально. Не позволяйте словам ранить Вас. Очень хорошо сказал Лабковский о плачущих женщинах во время ссор — что в ссоре, когда мужчина ведет себя как мальчик — плакать бесполезно, только еще хуже может быть. У мальчика была мама и она, когда его не устраивало что-то — не плакала, а давала подзатыльник. Суть в том, что слезы девочки рядом с мальчиком — это может быть адская смесь. Взрослых нет. Защитить девочку некому.

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Гадости от мужчины выслушивать не надо. Это насилие, ведь уши мы не заткнем. Но что делать если это муж? И так сложилось, что это мужчина близкий? Не соглашаться. Слушая его видеть малыша, который ругает стул, об которого он споткнулся. А также иметь свое мнение на свой счет. Как только женщина пытается что-то доказать или его переубедить — все, его цель достигнута, пацан получает кайф — стулу больно.

Порой не обязательно отращивать вторую кожу, броню, чтобы жить рядом с мужчиной, который учиться управлять своей агрессией. Достаточно не позволять себе с ним хоть на секунду соглашаться в его злости. Как только почувствовали возмущение — вопрос: «а зачем воевать с ним за себя, если я на своей стороне?». Не расщипляться на части, оставляя себя в испуганном, возмущенном состоянии.

Мужчины бывают разными, у них агрессия — природна, а уж тем более, если детство сложное было. Не стоит их переделывать, потому что скорее всего от этого детство и сложное у них было. Достаточно женщинам справляться со своими чувствами, иметь свои интересы, свое мнение. И самое главное — определиться — «для чего мне мужчина?». Потому что если не понятно для чего — то можно пытаться его менять, использовать, учить и тд, а толку не будет, ведь не ясно прогресс идет или нет? А если понятно для чего — то можно сохранить себя, а не раствориться в нем.опубликовано econet

Автор Марина Войтишина

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