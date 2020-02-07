Выбор энергии может быть вирусным - но почему?

Растущее число исследований показывает, что поведение сверстников оказывает значительное влияние на решения человека, связанные с выбором энергии, будь то выбор солнечных панелей или приобретение гибридного автомобиля. Короче говоря, личный энергетический выбор может быть заразным.

В новой работе группа ученых рассматривает последние выводы о роли социального влияния, а затем иллюстрирует пути, с помощью которых эти идеи могут быть использованы для продвижения более устойчивого вида энергии.

Энергетический выбор может быть вирусным

«Появляется все больше доказательства влияния сверстников на выбор вида энергии, но люди не связывают его с теориями социальной психологии, которые могут помочь глубже понять: как работает убеждение, как работает "сарафанное радио" и каковы некоторые из каналов, влияющие на нас», - сказал Кеннет Гиллингем, доцент кафедры экономики окружающей среды и энергетики в F&ES и соавтор статьи.

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«Мы хотели соединить эти области науки, чтобы лучше понять, как работают эффекты сверстников и вирусного заражения, почему они работают и почему они такие мощные».

Статья опубликована в журнале Nature Energy. Соавторами являются Кимберли Вольске, научный сотрудник и доцент Школы публичной политики Харриса при Чикагском университете, и П. Уэсли Шульц, профессор психологии в Университете штата Калифорния, Сан-Маркос.

В статье авторы рассматривают влияние многих дисциплин, включая экономику, маркетинг, социологию и психологию, на эффект со стороны сверстников. В этих различных областях, исследователи обнаружили, что члены группы сверстников оказывают влияние на поведение людей в энергетической сфере; иногда это влияние является даже более важным фактором, чем стоимость или удобство.

Например, несколько исследований показали, что вероятность того, что человек решит установить солнечные панели, возрастает по мере того, как в его районе или регионе устанавливается больше панелей. (Одно исследование подсчитало, что для каждой дополнительной установки в одном калифорнийском регионе вероятность возрастала на 0,78 %.)

Чтобы лучше понять, почему это происходит, авторы более подробно рассмотрели две области исследований влияния сверстников, которые предлагают важные идеи:

1. Межличностное общение и убеждение, которое может включать наблюдение за выбором энергии (например, солнечные батареи на крыше соседа), общение из уст в уста и влияние лидеров сообщества, которым доверяют.

2. Нормативное социальное влияние, при котором социальные нормы пассивно сообщаются как общие стандарты, которые ограничивают или направляют поведение внутри группы.

Авторы считают, что влияние сверстников влияет на поведение и зависит от нескольких факторов. К ним относятся характеристики рассматриваемого лица. Сила их отношений со сверстниками, как человек учится на поведении сверстников (например, посредством разговора, наблюдения или социального сравнения), и глубина, на которой обработанная информация обрабатывается. «Основываясь на нашем обзоре литературы, мы выдвигаем гипотезу о том, что определенные комбинации этих процессов с большей вероятностью приведут к взаимным эффектам в энергии, чем другие, в зависимости от целевого поведения», - пишут они.

Например, они ожидают, что поведение сверстников оказывает минимальное влияние, когда человек уже имеет твердые убеждения относительно рассматриваемого поведения. Если у них нет сильных мнений, влияние сверстников может быть более сильным.

Кроме того, эффективность различных типов влияния со стороны сверстников может зависеть от того, насколько сложным будет изменение в поведении. «Получение отчета по энергии, показывающего, что вы потребляете больше энергии, чем ваши соседи, может быть достаточно для поощрения ежедневной экономии», - сказала Вольске. «Но мы подозреваем, что менее вероятно стимулировать инвестиции в товары длительного пользования, такие как солнечные панели или электрические транспортные средства».

При внедрении технологий с высокими первоначальными затратами люди могут с большей вероятностью последовать примеру, если у них будет возможность поговорить с существующими владельцами этих технологий. «Друзья и семья часто являются одними из самых надежных источников информации», - сказала Вольске. «Политика и программы, направленные на продвижение низкоуглеродных технологий, могут получить пользу от привлечения помощи со стороны сверстников, которые их уже используют».

Авторы предполагают, что будущие исследования должны быть направлены на выявление того, когда во время процесса принятия решений социальное влияние наиболее эффективно. Они также призывают к более междисциплинарному исследованию роли эффектов сверстников.

«В разных дисциплинах на удивление мало разговоров о том, что выводы из социальной психологии и других областей на самом деле лежат в основе заражения новыми энергетическими технологиями и поведением», - сказал Джиллингем. «Более тесное взаимодействие между этими дисциплинами может действительно улучшить наше понимание того, почему работают эффекты сверстников и как их можно использовать для достижения более устойчивого выбора энергии». опубликовано econet.ru по материалам techxplore.com

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