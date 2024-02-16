Выгрузка негативных эмоций: техника избавления от негатива

Это упражнение будет эффективным инструментом самопомощи, когда необходимо сбросить отрицательные эмоции, душевные "шлаки". Из подручных инструментов вам понадобятся лишь два стула. Подробное описание метода выгрузки негатива читайте ниже.

Дорогие друзья, хотелось бы поделиться с вами прекрасным упражнением, которое можно использовать как в терапии с клиентом, так и как инструмент самопомощи. Выполняем выгрузку при разнообразных негативных эмоциях (агрессия, тревога, невротические состояния, панические атаки).

Как сбросить с себя негатив

Для техники нам понадобиться 2 стула и желание поработать с собой и убрать/снизить негативные эмоции. Для оценки эффективности оцените свое негативное состояние по шкале от 0 до 10, где 0 - совершенно не беспокоит и 10 - зашкаливает до невозможности до начала упражнения и по окончанию. Сверьте результат.

Ну что, поехали…

Садимся на один стул, второй ставим напротив.

Успокаиваемся, настраиваемся, замедляемся используя техники дыхания (вдох на 1-2, выдох на 1-2-3-4-5-6).

Сосредоточьтесь на своей негативной эмоции, опишите себе чувства которые вы испытываете к этой эмоции.

Используйте мысленно сканер и просканируйте свое тело, почувствуйте где эта эмоция давит и тяготит тело. Сосредоточьтесь на этой области в теле.

Представьте как можно визуализировать свои негативные чувства в предмет.

Теперь представьте этот предмет в той области тела и постарайтесь выгрузить предмет на стул. Если это тяжелый и большой предмет разбивайте и разгружайте его по частям. Если нужны специальные предметы для того визуализируйте молот, спецтехнику или иное что вам поможет в этом.

Когда выгрузка завершена, проверьте до конца ли вы извлекли содержимое из тела.

Обратите внимание на стул и представьте то, что вы выгрузили, уничтожьте это удобным и комфортным вам способом (сожгите, измельчите в пыль итд) визуализируя процесс.

А теперь представьте чувство противоположное негативному, чтобы хотели ощущать. Представьте это чувство в виде позитивного элемента и представляйте как вы заполняете пространство в теле, где было негативное.

Если требуется расширьте. К примеру если это цветок, взрастите внутри себя поле из цветов, напитайте его влагой, солнечными лучами. Зафиксируйте свое позитивное состояние.

Процесс окончен. Поздравляю.

Технику рекомендуется проводить при возникновении тревожных и негативных эмоций, а так же при панических атаках.опубликовано econet

Автор Ольга Степанова

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