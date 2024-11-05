Я больше не твоя мама, мама

Печально, когда между матерью и дочерью складывается такая схема отношений. Когда мать не понимает (или не хочет понимать), что у дочери уже слабеет здоровье, что у нее множество проблем, что ей одиноко вечерами. Почему мама требует к себе столько внимания, что на себя у дочери не остается ни сил, ни времени?

Мне почти 40. Мне иногда кажется, что я пахну корвалолом, нафталином и чайным грибом на твоём подоконнике, а раз в неделю мне нужно вызывать уборку не только квартиры, но и лично меня внутри и снаружи. Пыли собирается столько, сколько в старой не особо популярной библиотеке. Я сама и есть библиотека. Потрёпанная, переполненная никому не нужным старьём и пустая, безлюдная одновременно.

Когда мать и дочь поменялись ролями

С утра вроде ничего, новый день вселяет надежду - вдруг кто-то зайдёт, заинтересуется. А дальше заходишь только ты. Изо дня-в-день.Ты самый стабильный мой посетитель. И я, наверное, должна быть тебе благодарна. Только вот нет. Раздражаюсь, досадую, горюю.

Срываюсь в крики и слёзы, даю себе слово завязать с тобой как с опостылевшим любовником, едой, алкоголем, наркотиками.

Но изо дня в день сначала с надеждой, а дальше раздражённо снова и снова открываю тебе дверь в свою жизнь из страха, что если закрою её перед тобой, останусь одна и оставлю тебя абсолютно одну, умирающую от этого.

Вся моя важность, значимость и детская власть над тобой собрались в этом ощущении, что ты можешь умереть от того, что я оставлю тебя одну. Что ты не справишься и умрёшь. Как маленький новорождённый ребёнок, не способный выжить без мамы.

Но я не твоя мама, мама. Ты - не мой новорождённый ребёнок.

Много лет не могу себе признаться, что это я на самом деле боюсь остаться без тебя, не справиться и умереть. Что это я иногда остаюсь этим ребёнком при тебе, мама.

Взрослая женщина в этот момент во мне хочет твоей смерти, задыхаясь от своей нереализованности, а ребёнок прямо сейчас умирает от одной мысли, что тебя может не быть, что ты можешь умереть. Это он отчаянно пробует приручить маму, завладеть мамой, чтобы выжить, чтобы иметь гарантии, что в самые сложные времена тебя можно всегда иметь под рукой и не испытывать этого ужаса...

Я не особо верю, что такая беспомощно-властная с одной стороны, и стареющая, напуганная, одинокая - с другой я могу кому-то понравиться.

Я сама себе ужасно не нравлюсь и стыжусь себя такой.

В такие моменты я думаю, забывая о всех сложностях нашего контакта, что только с тобой я могу быть собой, только ты меня видела всякой, только ты меня разную знаешь и всё равно приходишь, выбираешь меня.

Оказываясь в этой ловушке, я не знаю, что с этим делать и делаю много лет одно и тоже - остаюсь с тобой, мама.

Оставаясь с тобой, я сама для себя и для тебя много лет подтверждаю свою значимость, на самом деле так и не получая подтверждения от тебя и не пробуя получать его от мира, сомневаясь, что я такая могу для кого-то быть важной.

Оставаясь с тобой, я вижу, как уходит моя молодость, чувствую как больно зудит моё всё равно одинокое сердце, как угасает моя так и нераспознанная, неразвитая, нераскрытая женственность в заряженных энергией злобы, отчаяния и тоски моих с тобой спутанных отношениях.

Всё, что у меня остаётся дальше - эта странная, чудовищная в своей беспочвенности и фанатичности вера в то, что двум стареющим, до боли одиноким женщинам может быть лучше вместе, чем по отдельности.

Только здесь я могу прочувствовать в каком ужасе я должна быть перед жизнью (перед тобой, перед собой?), чтобы никакая другая мысль не могла надолго занять место этой - что нам, переполненным таким количеством неудовлетворённости от разного разъедающего барахла внутри, лучше быть вместе, чем отдельно, мама?

Пробую, несмотря на всю боль этого отчаянного выбора, присмотреться к нам, к нашим с тобой одиночествам...

Чем твоё одиночество может разбавить, утешить моё - разве что радостью, «что я не одна такая»? Это очень сомнительная по качеству радость, врагу не пожелаю от такого радоваться.

Лучшие публикации в Telegram-канале Econet.ru

Чем моё разъедающее одиночество может помочь твоему? Напомнить, что оно не одно такое. Дать тебе возможность порадоваться, что пока я одинока - я твоя. Ты правда всё ещё хочешь такой радости от обладания мной?

Ты, правда, хочешь, чувствовать свою власть, силы и превосходство, видя, как я, захлёбываясь от отчаяния, яростной досады и почти ненависти к тебе, иду открывать тебе двери?

Ты, правда, хочешь такой радости стареющей женщины от обладания стареющим младенцем?

Или здесь ты сама тот младенец, приручающий мать, забыв что в нашей паре другие роли?

Мы как два колодца, которым не суждено напиться друг из друга, просто потому, что для начало кому-то нужно не быть колодцем, а в ком-то должна быть вода, пригодная для питья.

Есть ли во мне такая вода, хочу ли я поить тебя?

Есть ли в тебе вода, хочу ли я пить её?

Что делать с глубокой колодезной пустотой, эхом глухой боли отдающей внутри меня?

Слышишь ли ты эхо глухой боли внутри себя?

Мы как дети с тобой, почему-то нещадно и резко стареющие, наказывающие друг друга и сами себя за неустроенные жизни, за трусость, за эту нашу больную вынужденную привязанность - мою к тебе, твою ко мне.

Ждём друг от друга чего-то такого, чего у меня 40, а у тебя ещё больше лет не происходит.

Любви, признания, принятия, тепла.

Ходим одной и той же дорогой, не пробуя отойти, боясь отойти, боясь не пережить, не справиться.

Только я больше так не хочу. Мне больше не кажется, что то, что у нас с тобой это лучше, чем вся моя тревога и ужас перед большим миром.

Мне больше не хочется думать, что я твоя мама и мне нужно о тебе заботиться. Больше не хочется спасать тебя от самой себя, от твоей одинокости, чем дальше, тем больше растерянности и беспомощности, и от этого злобы на весь мир.

Мне больше не кажется, что ребёнок внутри меня не выживет без тебя.

Мне очень хочется узнать какая я ещё, кто я ещё. Познать свою женственность, свой реальный возраст, позволить себе пожить отдельно от тебя, от наших отношений.

Я понятия не имею, что меня ждёт, я очень боюсь, я мало что понимаю, но я хочу жить.

Сегодня я не пойду открывать тебе двери. опубликовано econet.ru

Автор Алёна Швец

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet