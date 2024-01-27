Когда дочь объявляет родителям, что она изменилась, в этом послании заключено очень много. Таким образом она декларирует свою независимость, свободу. Ребенок прошел этап сепарации и теперь ожидает, что вы станете принимать его как самостоятельную личность.

Идентичность "нащупывается" в опыте, экспериментировании, часто методом проб и ошибок, преодолевая запреты, ожидания Других. Папа, я изменилась – я стала другой… Эту фразу как-то произнесла моя дочь-подросток и заставила меня глубоко задуматься над тем психологическим посланием, которое в ней содержится. Результатом этих размышлений стала данная статья.

Психологическое послание от дочери

О чем для меня эта фраза?

Если говорить профессиональным языком, то о сепарации.

А если "человеческим", то:

О том, что моя дочь меняется, растет и требует к себе другого моего отношения.

О том, что я не поспеваю замечать ее изменений, выходящих за границы моего образа дочери.

О том, что ей стало тесно в этом моем образе ее.

О том, как непросто детям расти, а родителям принимать их рост.

Я изменилась – это способ сказать Другому, что ты меняешься, растешь. Сказать с надеждой, что он это сможет услышать и отнестись к этому с уважением и принятием.

И тогда появляется возможность выйти за границы своего привычного для Другого Я-образа, свобода в том, чтобы быть собой, а не обслуживать представления о себе Другого.

Я изменилась – это возможность слушать себя, замечать себя, доверять себе, а не ловить ожидания Другого – каким ты должен быть!

Я изменилась – это способность сказать Другому – "это твоя версия меня! И она уже устарела. Я – это не то, какой ты меня придумал. Попробуй услышать, увидеть и принять меня другой. Даже в том случае, когда тебе это не нравится".

Я изменилась – это шанс преодолеть разного рода послания, установки, ожидания, поддерживающие чей-то образ тебя. И начать искать свой уникальный стиль, экспериментируя и "примеряя на себя новые одежки". И в этом процессе примерки нащупать, обнаружить свою подлинную, неповторимую, непохожую ни на кого идентичность. И стать собой. И прожить свою жизнь!

Осложненный вариант такой фразы-послания родителю может звучать примерно так: Я изменилась – я стала плохой! Не всегда это может быть фраза, гораздо чаще – поведение.

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Я стала плохой – тот случай, когда по-другому не удается донести миру, Другому свое право на изменения. Когда тебя не готовы видеть, слышать и замечать. Бывает это в тех ситуациях, когда сепарационные процессы ребенка тормозятся родителями. В детско-родительских отношениях присутствует много вины, выступающей способом манипуляции ребенком. Довольно часто родители, пытающиеся удерживать ребенка в милом для них образе, используют также любовь.

"Если ты будешь таким, как я тебя вижу – ты будешь хорошим. Оставайся таким всегда, будь таким, каким я тебя хочу видеть, и я буду тебя всегда любить!" В этом случае ребенку бывает непросто преодолеть такого рода искушение – быть всегда любимым своим родителем. Родительское послание здесь звучит буквально так: "Откажись от себя, предай себя, и я буду тебя любить!"

Стать плохим в этом случае – это возможность получить право на что-то свое, хотя бы таким способом.

Я стала плохой – это тот случай, когда Другие не могут/не хотят/не готовы отпустить тебя по–хорошему. Это единственная возможность встретиться с собой, когда другие способы становятся невозможными. Когда Другой уцепился в тебя мертвой хваткой и нет другого способа отделиться, кроме как послать его. Но иногда и такой "некрасивый" способ становится невозможным для ребенка.

В каких случаях ребенку бывает сложно либо даже невозможно такое сказать?

В эмоционально зависимых отношениях, в которых много вины, долга, ответственности за Другого, страха не оправдать ожидания Другого, стыда от возможного непринятия Другого.

У ребенка в этом случае очень мало шансов построить свою подлинную идентичность. Велика вероятность для него так и остаться в жизни чьим-то нарциссическим проектом. Идентичность "нащупывается" в опыте, экспериментировании, часто методом проб и ошибок, преодолевая запреты, ожидания Других. Если этого не происходит, то человек всю жизнь продолжает "носить тот костюмчик, который для него сшили Другие". Пусть даже и шили они его ему с любовью.

Что делать родителю в этой ситуации?

Принимать и отпускать. Принимать саму возможность для ребенка быть другим – как бы тебе это не нравилось, как бы это не соответствовало твоему видению его. Отпускать переживая, грустя, тоскуя о том, что моя девочка/мальчик растет и никогда уже не будут прежним – милым, послушным, удобным…. Отпускать, потому что это жизнь. И она течет. И лучше не становиться на пути этого потока, а пытаться смотреть на него с уважением, принятием, грустью и восхищением. Смотреть на то, как созревает яблоко, и понимать, что наступит момент, когда оно напитается соками яблони, оторвется и покинет ее. И пожелать ему доброго пути, благословив его. И это лучший исход: грустный и радостный одновременно. Если же яблоко останется на яблоне, то скоро оно сморщится, потеряет свои соки и будет висеть на ветке в виде скукоженного, загнившего плода.опубликовано econet

Автор Малейчук Геннадий

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