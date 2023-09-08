Я не такой как все

Я отлично помню это состояние. Сейчас оно практически не возникает, а если возникает – я знаю, что делать. Навык отработан. А раньше…

Это как отвечать урок у доски под насмешливыми взглядами одноклассников. Или когда в большой компании кто-то отпустил шутку в твой адрес, и все смотрят на тебя и ждут, как ты отреагируешь. Или когда нужно выступить публично, защитить проект, обосновать свою точку зрения. Или когда рядом говорят о чувствах, мечтах, переживаниях, говорят вдохновенно, страстно или возмущенно, а ты не понимаешь, из-за чего столько шума. На фоне чужой эмоциональности наиболее остро начинаешь чувствовать собственную эмоциональную бедность.

Не такой...

Это чувство очень сложно описать или назвать. Его называют стыдом, токсическим, хроническим стыдом, иногда оно сопровождается сильной тревогой и ощущается как тревога, внутренняя спешка. Мы можем чувствовать гул в ушах, туман в голове, как будто все смотрят, и ты должен сейчас что-то сказать, но чем больше пытаешься сосредоточиться, тем хуже соображаешь. В голове звучит голос, призывающий собраться с мыслями, и есть состояние телесной оглушенности, онемелости.

Оно чрезвычайно неприятно, люди часто защищаются от него при помощи различных психологических защит. Оно также очень энергоемко, утомительно, долго пребывать в нем невозможно, включается торможение, может возникает ощущение сонливости, желание сбежать из этой ситуации; может внезапно заболеть голова.

Возникает это чувство, когда мы заходим на незнакомую территорию в нашем внутреннем мире.

Представьте себя маленьким ребенком. Пока вы маленький, вы можете бегать и резвиться повсюду, куда способны и куда не страшно забраться. Вот, скажем, за вами погналась собака. Вы с криком прибегаете к маме, она берет вас на ручки и говорит «ты испугался, малыш». Вы до этого понятия не имели, что с вами произошло, просто в теле вдруг стало неспокойно, внутри что-то сжалось, похолодело, а ноги сами побежали. Теперь вы узнали, что это называется «испугаться». Не с первого раза, скорее всего, но пережив несколько таких состояний и получая каждый раз от родителей обратную связь о том, как это чувство называется, вы связываете телесное ощущение и его название. Вы узнаете, что можно бояться собак, змей, страшную бабку-соседку, теней на стенах ночью и так далее.

То же происходит с другими чувствами: вы их выражаете, а близкие вам люди их отражают, называют и помогают справиться, утешают, если чувства неприятные. Контейнируют иными словами. Так мы учимся эмоциональной регуляции. То, что делают взрослые для нас, называется отзеркаливанием. Это чрезвычайно важный процесс для детского развития, и неспособность взрослого человека отзеркаливать чувства ребенка создает травму развития, которая в отличие от острой травмы имеет накопительный эффект и нуждается в последствии в длительной проработке.

Если представить, что ваши переживания остались неувиденными, что вместо утешения вы слышите: «ну и не стыдно, такую маленькую собачку испугался! Чего ты разревелся как девчонка?» Вам еще плохо от испуга, а теперь еще оказывается, то, что вы пережили – плохо, неправильно и стыдно.

И как теперь быть? Ведь вы не выбирали бояться. Повторенный много раз такой опыт накапливается, и вы получаете в итоге, что ваши переживания неправильны, ваши желания смехотворны («куда тебе это, поиграешь два дня и выбросишь!» «зачем тебе этот китайский хлам») или избыточны, чрезмерны («ишь чего захотел, губу раскатал, откуда у нас такие деньги»), вы не знаете, что у вас внутри происходит, что все эти ощущения, сменяющие друг друга, означают. Вы даже не заглядываете внутрь, поскольку там только хаос.

Вы только знаете, что когда вы чуть приближаетесь к себе и своим чувствам и желаниям, внутри включаются эти сварливые, пугающие голоса, а иногда даже голосов не слышно, ведь многих из нас воспитывали взглядом или молчанием. Вот так продолжительно выразительно мама смотрела на вас, что вы съеживались под этим взглядом. Или не разговаривала неделю. И вы готовы были на все, лишь бы эта пытка прекратилась. И в ощущениях закрепляется связь между чувством или желанием и вот этим испепеляющим маминым взглядом. В таком случае эмоции и желания – феномены внутреннего мира - становятся опасной территорией.

Некоторым не повезло еще больше – их вообще не замечали. Если в предыдущем случае взрослые хоть как-то обращали внимание, во внутреннем мире ребенка сохранились их образы, с которыми можно взаимодействовать, то в случае заброшенности остается ощущение внутренней пустоты – пугающее, создающее ощущение изоляции, отверженности.

И тогда чувства и желания взрослых, имевших подобное детство – неизведанная территория. А когда мы ступаем на опасную или неизведанную территорию, нам страшно, и это вполне естественно. Тогда и возникает вот это ощущение разорванности, распада, падения, желания сбежать. Это ощущение, что тебе с твоими переживаниями некуда пойти, некому рассказать, потому что никто не поймет, никому не интересно, или вообще поглумятся и высмеют. А очень часто для них даже нет слов, поскольку как можно описать пустоту?

Если вы заметили за собой такие состояния, это, скорее всего, говорит о том, что вам ваш внутренний мир мало знаком, вы не знаете, как относитесь к миру, к людям, к себе, и предпочитаете опираться на «правильные», общепринятые установки. Чтобы освоить эту новую территорию, вам нужен кто-то, кто смог бы отразить, увидеть вас в этом чувстве. Поначалу это состояние оглушенности свидетельствует о том, что вы приближаетесь либо к «опасной», либо к неизведанной территории – к самому себе. И хорошо бы для исследования этой зоны обзавестись проводником.опубликовано econet

Автор Olga Dyupina

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