Ябедничать можно

Почему при любом происшествии или событии дети бегут к взрослым (родителям / воспитателям / бабушкам), чтобы рассказать им обо всём? Ребенок верит в справедливого и всесильного взрослого, который поможет решить любую проблему. Он надеется найти понимание и защиту.

Времена изменились, можно уже и пересмотреть старые правила. Я считаю, что правило «нельзя ябедничать» морально устарело. Детей можно и нужно учить: «Ты всегда и всё можешь мне рассказать».

Что значит "нельзя ябедничать"?

Многих неприятностей можно было бы избежать, если бы дети имели привычку всё рассказывать родителям.

«Нельзя ябедничать» — это когда ребёнок не может поделиться своей проблемой со взрослым

«Нельзя ябедничать» – это когда взрослые не хотят разбираться в детских переживаниях.

«Нельзя ябедничать» — это когда дети считают, что любое вмешательство взрослых заканчивается наказанием

«Нельзя ябедничать» — это отголосок тех времен, когда воспитание было тотально авторитарным, и за любой поступок, даже сделанный по незнанию, наказывали всех участников.

«Нельзя ябедничать» — это когда ребёнок не верит в защиту взрослого, считая, что сделает этим себе и другим только хуже.

«Ябеда» приносит взрослому проблему, тревогу, удивление, нравственный конфликт — какие-то значимые для него переживания.

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«Ябеда» ищет безопасность, ясность, контейнирование эмоций.

Взрослый может дать защиту, объяснение, решение конфликта. А может наказать, запретить, усилить конфликт и спровоцировать ненависть.

Как-то в детстве мы играли в куклы во дворе. Строили дом возле дерева из найденных досок и коробок. Пришли мальчишки и стали нам мешать играть. Домик сломали, коробку-кровать перевернули, куклу на дерево подвесили. Большой черноволосый мальчик стянул с моей куклы шапку и кривлялся, натягивая её себе на макушку. «Отдай! Порвёшь!» — кричали на него старшие девочки и пытались забрать. Но он ловко перекинул через них шапку своему приятелю, а тот перекинул третьему. Завязалась обидная игра в «собачку». Я была в компании самая маленькая. Мне было четыре года. Если бы я заревела, мальчишки бы оставили нас в покое. Но я замерла – это моя обычная реакция на стресс. Из ступора меня вывел громкий крик девочки: «Маамааа!» Еë мама вышла во двор развешивать бельё.

Мама поставила тазик и направилась в нашу сторону. Другая девочка, обращаясь к мальчишкам, потрясла худеньким кулачком: «Сейчас её мама вам покажет!» Я тоже ожидала, что женщина будет громко ругаться, как это делали воспитатели в садике.

Но ругаться она не стала. Спокойно, даже по-доброму, спросила: «Мальчики, вам скучно? Вы хотите вместе с девочками в куклы поиграть, а они вас не берут?» Мальчишки засмущались. «Может вам мяч дать? Или хотите, вам тоже кукол вынесу?» Мальчишки молчали. «Я только беспокоюсь, что другие мальчишки над вами смеяться будут, если вас с куклами увидят»

«Не надо нам кукол» — сказал заводила. Они ушли и больше нашей игре не мешали.

Если бы вышла другая мама, которая ругалась, стыдила, а потом рассказала бы о случившемся их родителям, то получив вицей по ягодицам, мальчишки бы ещё долго припоминали «ябедам» нанесëнную обиду.

Проблема не в том, что дети ябедничают, а в том, что взрослые потом наказывают. Хотя наказание — далеко не единственный метод воспитания.опубликовано econet.ru

Автор Анна Быкова

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