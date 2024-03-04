Зачем человек снова и снова делает то, что делать не надо?

«Я просто забыл», «я случайно», «мне помешали», - бывает такое, конечно. Но не повторяется постоянно, вот в чем дело. Это такая зловещая игра на нервах, разновидность вампиризма.

В фильме жестокий преступник начинает общение с хозяйкой дома вполне невинно: просит взаймы пару яиц, мол, затеял готовку, а яйца кончились, как на грех! Женщина даёт яйца; преступник их роняет и разбивает. Вроде как случайно. И снова просит пару яиц. А потом проделывает тот же фокус. И снова просит… Женщина раздражена, она делает замечание; разгорается конфликт. И теперь у злодея есть повод проявить открытую агрессию. Он убивает всю семью. Такой вот фильм-триллер.

Это такая зловещая игра на нервах, разновидность вампиризма

Человек может случайно уронить и разбить яйца. Из-за неловкости. Может опоздать или не прийти на встречу. Сказать: «Ах, я совсем забыл!», или пожаловаться на обстоятельства непреодолимые. Человек может бросить мокрое полотенце на полированный стол; ну, случайно! Может назвать вас так, как вам не нравится. Вы просили так себя не называть, но он забыл. Или не посчитал важным.

Это ничего не значит, если случилось один раз. Или даже два. Но уже второй раз должен заставить вас насторожиться и проявить внимание. Так начинается гадкая провокационная игра; вас умышленно выводят из себя. Издеваются. У вас всего две роли в этой игре: роль кроткой и глупой жертвы, которая терпит и бежит за новыми яйцами к холодильнику. Но яйца кончатся рано или поздно! Или роль агрессивного нападающего, который из-за мелочи - выеденного яйца! - обрушивается с упреками на того, кто совершил промах. Забыл, опоздал, сломал, испортил, - да это же сущие пустяки! А вы так агрессивно себя ведёте!

Теперь у провокатора есть повод причинить вам боль. Вы же первый напали с упрёками. А он просто защищается. И окружающие на его стороне - они же не знают, сколько яиц разбил до этого человек. И как он тихонько улыбался, глядя в глаза… Он добился желаемого. Устроил ситуацию, в которой можно отнимать вашу энергию, ваше время, портить вашу жизнь и оставаться безнаказанным.

«Я просто забыл», «я случайно», «мне помешали», - бывает такое, конечно. Но не повторяется постоянно, вот в чем дело. Это такая зловещая игра на нервах, разновидность вампиризма. Все плюсы от игры получает тот, кто ее начал. Даже ребёнок может так себя вести; таким образом он компенсирует нехватку внимания. Но это плохой, токсичный способ. Хотя и очень результативный.

Нужно сразу сказать, что больше яиц нет. Нет - и все тут. Прекратить всякие просьбы, увещевания, разъяснения. Не требовать объяснений. Ничего не просить. Если это чужой человек - прекратите всякие отношения, они бессмысленны. Если так ведёт себя близкий - постарайтесь понять причину его агрессии. А это именно агрессия, вот что это такое. Вас пытаются «достать», найти повод вас «ударить». Может, есть за что; а может, нет. Но играть в такие игры не надо. И давать яйца - тоже. Надо или бежать из отношений, или понять мотивы нападающего и разобраться в ситуации.опубликовано econet

Автор Анна Кирьянова

Иллюстрации ©Cig Harvey

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