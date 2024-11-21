Зачем нам на самом деле отношения

Человек не может прожить без взаимодействия с другими людьми. Межличностные отношения имеют огромную важность для каждого из нас. В отношениях мы, прежде всего, имеем возможность реализовать свои базовые потребности. Какие это потребности? Давайте узнаем.

Человек только появляется на свет – и уже нуждается в контакте с окружающими. Это, конечно, родители и круг родных. Если в детские годы наблюдался дефицит внимания со стороны самых дорогих людей, мы компенсируем эту нехватку во всех будущих отношениях, неважно, дружеские они или романтические. Какие потребности мы восполняем?

Реализация базовых потребностей в отношениях

Если нет контакта с людьми – нет и развития. Почти сто лет назад начали проводиться научные исследования, которые выявили, что ребенок, лишенный взаимодействия с мамой, отстает в развитии, и физиологическом тоже (несмотря на то, что физиологические потребности удовлетворены).

Человек - создание социальное

Любому человеку, а ребенку в особенности, важно удовлетворить как личные основные потребности для выживания, но и необходимость в отношениях. Это серьезное условие благополучного развития и познания окружающего мира.

Если полноценные взаимоотношения недоступны, ребенок вынужден сам заботиться о себе. Когда нет душевных контактов, у него формируется уверенность, что ему никто не придет на помощь - ни в данный момент, ни в перспективе. И тогда возможны самые разные сценарии развития от самостоятельности и независимости до патологической потребности в защите.

Дефицит – возможно, неосознанно – находит отражение на наших будничных контактах. Почему мы так эмоционально отреагировали на ничего не значащие слова кассира в супермаркете или реплику сотрудника? Эта брешь из детства разрастается в своеобразную дыру, наполненную пустотой, и не дает возможности строить полноценные взрослые отношения.

Бывает и наоборот: если мы находим то, чего нам долгое время не доставало, то успокаиваемся и ощущаем себя целостными. В чем же нуждается каждый человек в первую очередь? Без чего ему крайне сложно обойтись?

8 основных жизненных потребностей

1. Безопасность.

Эта потребность реализуется в отношениях, когда человек пытается выжить и находиться в безопасных условиях. В правильных отношениях мы не должны пребывать в напряжении из-за боязни показаться не такими, как надо. Мы хотим быть естественными и расслабленными.

Но демонстрировать открытость в некотором роде рискованно, так как это значит обнажить собственную уязвимость и лишиться защиты. Нам необходима уверенность, что в такие минуты мы не получим «удар» в свое слабое место (неприятный намек, замечание о наших былых ошибках и промахах). По этой причине, начиная отношения, каждый человек старается провести проверку партнера: в какой мере пребывание с ним безопасно? Скорее всего, в это время «мониторят» и нас. В состоянии ли мы обеспечить безопасность партнера?

2. Признание ценности.

Каждому требуется, чтоб его ценили по достоинству, проявляли заботу по отношению к нему. Захочется ли жить с человеком, который вас не понимает, не замечает ваших достоинств? Абсолютное понимание нереально - мы сами себя иногда не можем понять. И тут напрашивается вывод: «Чтобы признать мою ценность, меня должны хорошо узнать» Неподдельный, искренний интерес к партнеру поможет узнать его лучше и признать сильные стороны, достоинства и преимущества.

3. Принятие.

В детские годы нам необходимо принятие от сильной, надежной персоны в лице взрослого человека. Мы, будучи детьми, стремились уважать мать, отца, педагога и во всем доверять ему. В детстве важно иметь в окружении значимых личностей, от которых можно получить защиту, одобрение, поддержку. Но у кого-то данная потребность оказалась не удовлетворена. Как правило, от возлюбленного мы ожидаем стабильности и надежности.

4. Общность.

Понимать друг друга с полуслова, чувствовать, что человек, находящийся рядом, испытывает аналогичные ощущения, - важный момент в отношениях. Это не всем удается. Человек, разделяющий наши убеждения и чувства, - драгоценная находка в жизни.

5. Самоопределение.

Пребывая в паре, мы все равно стремимся сберечь свою неповторимость и иметь признание данной неповторимости. Это противоположность предыдущему пункту: быть схожим, но, в то же время, уникальным.

Ребенок, который вырос в условиях давления, контроля, тотального подчинения догмам, имеет риск так и не стать самим собой. У подобных людей во взаимоотношениях будет выражаться потребность стать реальными, уникальными.

6. Влияние.

Человек так устроен, что в отношениях хочет влиять на других. Мы зачастую пробуем изменить чей-то образ мыслей, мировоззрение, действия. Мы стремимся и влиять, и «лицезреть результат своего влияния и осознавать, что с партнером это случилось как реакция на наши поступки». Полноценные отношения невозможны без личностного роста каждого в паре.

«Муж/жена меня не слушает» - такие жалобы можно довольно часто услышать на приеме у психотерапевта. Услышать другого – это необычайно важно. Это способ показать ему, что мы ощущаем его влияние. Если игнорировать этот момент, то со временем между партнерами вырастет невидимая стена непонимания. И разрушить ее будет не так просто.

7. Инициатива.

В душе мы хотим, чтоб инициатива в разных вопросах исходила и от партнера. Отношения, в которых один постоянно делает шаг навстречу, в конце концов искажаются и не приносят удовлетворения одному из партнеров. Через время мы просто начнем задумываться о том, что неинтересны возлюбленному и стоит ли развивать такие отношения. Бывает, что мы оставляем все как есть, но замыкаемся в себе. В этом вопросе также важно слышать друг друга, озвучивать свои претензии и вместе работать над ситуацией.

8. Выражение нежных чувств.

Чувство любви, пожалуй, самое прекрасное среди всех эмоциональных проявлений человека. Оно предполагает нежную привязанность, уважение, принятие и заботу. Все то, в чем нуждается каждый человек без исключения. Поэтому так важно выражение данных чувств. Это естественная потребность в отношениях, когда хочется демонстрировать их. И не нужно прятать свои переживания, порывы.

Бывает, что в отношениях партнер не поддерживает выражение наших чувств, потому что не понимает, как правильно на это реагировать. Это может происходить, если человек вырос в среде, где проявлять собственные эмоции считалось чем-то постыдным. И он не имеет элементарного опыта нежных чувств и их проявлений. Если у вас именно такой спутник жизни, понадобится терпение и время, чтобы «растопить лед». Это обязательно произойдет, и партнер научится принимать вашу нежность и дарить ее в ответ.

Союз двух сердец – это не только счастливые вздохи и прогулки при луне. Это серьезная обоюдная работа по укреплению отношений. Поэтому важно учиться благодарить и принимать чувства своего возлюбленного.

Мы всегда ждем от отношений того, в чем бессознательно нуждаемся. Кто-то испытывает дефицит внимания и заботы. А кому-то жизненно необходимо самому дарить нежность и опекать своего партнера. Гармонии вам и счастливых отношений!опубликовано econet

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