Когда ты крепко стоишь сама на своих ногах, когда твоя ось, твой стержень на месте, ты отдаешь мужчине чувство, как легко тебя вести, и как легко с тобой танцевать. Ты танцуешь сама. Следуешь, но танцуешь.

- Зачем тебе мужчина, который тебя торопит? Это я услышала от своего учителя танго, у которого я научилась больше, чем просто танцевать.



- Никогда не торопись идти туда, куда просит мужчина. Ну куда ты поскакала? С кем ты вообще танцуешь, покажи мне! Кто требовал от тебя угадывать? Не надо угадывать, если ты умеешь следовать. Научить следовать за ним может только мужчина.

Танец отношений

- Если я вижу, что женщина пытается угадывать мои намерения, значит я хреново ее веду. Когда женщина напрягается и торопится, танцуя co мной, значит я ее тяну и дергаю, куда мне надо, а не показываю красоту женщины в танце. Танец вообще только для этого - для женщины.

- Будь "ленивой". Ты всегда делаешь шаг после мужчины, первый делает он. Нормальный мужчина это понимает: он говорит: куда идем, ты следуешь. Было бы странно, если бы ты бежала впереди него или быстрее, чем он тебе показал, куда именно идем.

Дай себе время крепко встать на ноги с того места, откуда он тебя позвал, и только потом иди. Не надо лететь на первый зов неуверенным и некрасивым шагом. Это он ждет твой шаг, потому что твой шаг отражает его намерение. Если ты торопишься, это только показывает, что твой партнер - "так себе" танцор. Не умеет расслабить женщину и уверенно вести, вместо этого дергая ее.

- С твоими данными нельзя танцевать "просто". Будь всегда высокой, особенно когда танцор ниже тебя ростом. Это важнее, чем правильно сделать то, что мужчина от тебя просит.

- Когда ты крепко стоишь сама на своих ногах, когда твоя ось, твой стержень на месте, ты отдаешь мужчине чувство, как легко тебя вести, и как легко с тобой танцевать. Ты танцуешь сама. Следуешь, но танцуешь.

Некоторые расслабляются, виснут и тащутся за мужчиной. Тяжело тащить на себе того, кто не умеет даже просто стоять.

- Если ты будешь танцевать с плохими партнерами, ты будешь плохо танцевать сама. Выбирай свой уровень внимательнее.

Каждый раз мир показывает как он прав.опубликовано econet

Автор Наталья Токарь

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