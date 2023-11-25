Когда ты крепко стоишь сама на своих ногах, когда твоя ось, твой стержень на месте, ты отдаешь мужчине чувство, как легко тебя вести, и как легко с тобой танцевать. Ты танцуешь сама. Следуешь, но танцуешь.
- Зачем тебе мужчина, который тебя торопит? Это я услышала от своего учителя танго, у которого я научилась больше, чем просто танцевать.
- Никогда не торопись идти туда, куда просит мужчина. Ну куда ты поскакала? С кем ты вообще танцуешь, покажи мне! Кто требовал от тебя угадывать? Не надо угадывать, если ты умеешь следовать. Научить следовать за ним может только мужчина.
- Если я вижу, что женщина пытается угадывать мои намерения, значит я хреново ее веду. Когда женщина напрягается и торопится, танцуя co мной, значит я ее тяну и дергаю, куда мне надо, а не показываю красоту женщины в танце. Танец вообще только для этого - для женщины.
- Будь "ленивой". Ты всегда делаешь шаг после мужчины, первый делает он. Нормальный мужчина это понимает: он говорит: куда идем, ты следуешь. Было бы странно, если бы ты бежала впереди него или быстрее, чем он тебе показал, куда именно идем.
Дай себе время крепко встать на ноги с того места, откуда он тебя позвал, и только потом иди. Не надо лететь на первый зов неуверенным и некрасивым шагом. Это он ждет твой шаг, потому что твой шаг отражает его намерение. Если ты торопишься, это только показывает, что твой партнер - "так себе" танцор. Не умеет расслабить женщину и уверенно вести, вместо этого дергая ее.
- С твоими данными нельзя танцевать "просто". Будь всегда высокой, особенно когда танцор ниже тебя ростом. Это важнее, чем правильно сделать то, что мужчина от тебя просит.
- Когда ты крепко стоишь сама на своих ногах, когда твоя ось, твой стержень на месте, ты отдаешь мужчине чувство, как легко тебя вести, и как легко с тобой танцевать. Ты танцуешь сама. Следуешь, но танцуешь.
Некоторые расслабляются, виснут и тащутся за мужчиной. Тяжело тащить на себе того, кто не умеет даже просто стоять.
- Если ты будешь танцевать с плохими партнерами, ты будешь плохо танцевать сама. Выбирай свой уровень внимательнее.
Каждый раз мир показывает как он прав.опубликовано econet
Автор Наталья Токарь
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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