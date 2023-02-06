Зачем жертва обижается на агрессора вместо того, чтобы вычеркнуть его из своей жизни

Если в абьюзивных отношениях жертва является эмпатом, ей необходимо создать иллюзорный образ своего агрессора. Этот образ идеален, так как его призвание - согревать эмпата, дарить ему близость. В нормальной же реакции психики на насилие образ абьюзера перемещается в сторону нулевой значимости.

Какова суть обиды жертвы на своего абьюзера? Обида психопата на свою жертву имеет схожую структуру, но все же отличающуюся от рассматриваемой здесь.

Обидой на абьюзера жертва защищает от обесценивания образ того, на кого она обижается

Обидой на своего абьюзера жертва-эмпат пытается отгородить, защитить, обезопасить от обесценивания значимый для него светлый образ того, на кого он обижается.

Этот образ одушевлен эмпатом и на него транслируется жизненная энергия эмпата, чтобы как от зеркала отображаться от этого образа и возвращаться к эмпату обратно, но уже в том виде, в котором он может ее впитать и эффективно использовать - в виде приятного и теплого отклика от близкого человека. Поэтому психике эмпата важно во что бы то ни стало сохранить на абьюзере ощущение близкого, родного человечка.

В нормальной реакции на абьюз та личность, которая нанесла нам урон - психологический или физический - а точнее образ личности агрессора в нашей психике должен подвергнуться ответной защитной агрессии с нашей стороны, и наше представление о его образе должно переместиться в сторону нулевой значимости.

То есть с испытыванием нами здоровой защитной агрессии по отношению к тому абьюзеру, кто попирает наши личные границы, наше представление о нем трансформируется в сторону снижения его восприятия, как "хорошего" объекта. В норме наше максимальное восприятие системного абьюзера при правильном применении защитной агрессии должно прийти к полному обездушевлению этого объекта.

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В нашем восприятии он в итоге должен стать лишенным нашей эмпатии, нашего сочувствия и сожаления. Стать для нас пустым неодушевленным объектом. Так задумано природой для того, чтобы мы могли отгородиться от агрессора и физически и, что очень важно, эмоционально. Чтобы он не смог нами манипулировать и приближаться к нам в дальнейшем.

У травмированного эмпата с заблокированной способностью к внешней агрессии нет возможности стереть эмоционально насыщенный образ своего обидчика. Абьюзер, если он смог проникнуть в его психику и сблизиться с эмпатом, длительное время, иногда всю жизнь остается для эмпата одушевленным и эмоционально нестираемым.

И эмпату остается только обида. Которая помогает разделять светлый образ абьюзера от темного. Темный вытесняется в подсознание, а со светлого продолжается трансляция или же тщетные попытки наладить трансляцию жизненного тепла, как отклика от близкого человека. Который уже давно не близкий, да и никогда им не был в реальности.опубликовано econet

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