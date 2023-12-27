Закололо. Запекло. Зарезало. О чем говорят телесные симптомы

Бросило в пот. Онемело. Застучало сердце. Скачок давления. Сковало мышцы. Зашумело в ушах. Слабость в теле.Подташнивание. Отдышка, нехватка воздуха и прочие телесные проявления. С кем в жизни подобное не случалось ни разу? Наверное, таких людей не найдется среди нас. Телесные реакции случаются, неизбежно происходят в жизни любого человека.

Кому из нас в жизни хотя бы однажды не становилось плохо по причинам собственной физиологии. Например, где-то заболело или закружилась голова. А может когда-либо вас тошнило или бросило в «жар». Или было что-то другое, например, онемели конечности, слабость, скачок давления, тахикардия, тремор конечностей, шум в ушах и др.

Как интерпретировать телесные симптомы?

Станет ли появление телесных симптомов неразрешимой проблемой номер один в вашей жизни, или вы с ней легко справитесь сами, полностью будет зависеть только от вас. От того как вы отнесетесь к происходящему. От вашей интерпретации своих телесных симптомов.

Ко мне на прием, к практикующему когнитивному психологу-психотерапевту, нередко приходят люди с проблемой различного рода телесной симптоматики:

Учащенное сердцебиение(тахикардия)

Скачок давления

Затрудненное дыхание(спазм вдоха)

Сковало мышцы

Головокружение

Головная боль

Шум в ушах

Подташнивание

Ком в горле

Онемение участков тела

Бросило в жар

Бросило в пот

Слабость во всем теле

Выпекания различных участков тела

Покалывания

Блуждающие боли

Подергивания

Дрожание конечностей или других частей тела (тремор)

Синдром раздраженного кишечника (СРК) и другие.

Подобные телесные реакции происходят с ними довольно часто, и как сами понимают люди, без достаточных на то причин и оснований. В подавляющем большинстве эти люди уже побывали у врачей. И даже не один раз. Диагноз врачей во всех подобных случаях один и тот же – вы здоровы. Но, появление этих симптомов, сильно мешает жить людям, можно сказать прямо отравляет их существование. Речь идет не только о панических атаках и вегето-сосудистой дистонии(ВСД), а практически о любом приступе плохого самочувствия, во время которого появляются один или несколько перечисленных выше симптомов.

Закололо. Запекло. Зарезало. Заболело. Бросило в «жар». Бросило в пот. Онемело. Застучало сердце. Скачок давления. Сковало мышцы. Зашумело в ушах. Слабость в теле. Тремор конечностей. Головокружение. Подташнивание. Отдышка, нехватка воздуха и прочие телесные проявления.

С кем в жизни подобное не случалось ни разу? Наверное, таких людей не найдется среди нас. Телесные реакции случаются, неизбежно происходят в жизни любого человека. Возможно, то, что я сейчас вам скажу, вызовет у вас недоверие. Но не спешите делать скоропалительные и, к сожалению, неверные выводы. Станет ли появление телесных симптомов неразрешимой проблемой номер один в вашей жизни, или вы с ней легко справитесь сами, полностью будет зависеть только от вас. От того как вы отнесетесь к происходящему. От вашей интерпретации своих же телесных симптомов.

В силу нашей биологической природы у любого из нас есть вегетативная нервная система, которая может проявить себя неожиданным, пугающим симптомом. В этом смысле мы все «заложники» ситуации. Это так. Но, это не конец, а только начало истории.

Животные тоже испытывают различные телесные реакции. Но, животные, со своим примитивным мышлением, не могут себя «накрутить» так, как это способен сделать человек. Придать такую высокую значимость своим телесным переживаниям.

Даже не в столь отдаленные времена, наши бабушки и дедушки спокойнее относились к своим телесным переживаниям. И, что называется, не обращая внимания на больное сердце или желудок, шли на работу, занимались бытом, воспитывали детей, одним словом - делали свое дело и все. У них просто не было столько времени, такой возможности, часами и днями сидеть и «накручивать» себя по причине появления каких-либо телесных переживани. И, знаете, не зациклившись на симптоме, не «подливая» в симптом энергии внимания, он быстро исчезал.

Теперь же, жизнь стала комфортнее. Мало кто из нас выживает. Физиологические потребности легко находят свое удовлетворение. Появилось много свободного времени. И высокоразвитое мышление человека получило больше возможностей сыграть с нами злую шутку. Проблема приступов плохого самочувствия приобрела массовый характер и очень сильно мешает людям вести полноценную жизнь. Здесь, как сейчас принято говорить – действует системный фактор. Люди прислушиваются к своим телесным переживаниям, зацикливаются на них, придают большее значение, чем они на самом деле значат, накручивают себя, «раздувают» проявление обычных телесных реакций до масштабов вселенской катастрофы. И это «раздувание» их самих же начинает пугать. Причиной появления испуга становится не сама ситуация реальности существования некоторой угрозы, стоящей за этим симптомом, а неверная, искаженная оценка вероятности угрозы и ее последствий.

Такой сценарий развития событий может легко привести к паническим атакам, вегето-сосудистой дистонии (ВСД), синдрому раздраженного кишечника(СРК), ипохондрическому расстройству и прочим неприятностям.

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Случай №1. Приступы подташнивания.

На приеме девушка 23 лет. Жалобы – постоянные приступы подташнивания, которые вызывают страх того, что с ней может случиться рвота. И произойдет это в общественном месте на людях. А она студентка ВУЗа. Почти каждый день ходит на занятия. Это заставляет ее избегать общество людей и пропускать занятия.

А все началось с отравления на море. Съела несвежую пищу и отравилась. Сильно испугалась, боялась умереть. Через некоторое время пищевое отравление с ней случилось во второй раз. После этого все и началось. И хотя приступов тошноты у нее было достаточно много, рвоты с ней никогда не случалось.

Но, давайте по порядку. Если вы понимаете, почему это с вами происходит, например, съел не совсем свежую пищу, а теперь тошнит, то вы понимаете, что делать в такой ситуации, как себе помочь и это не вызовет у вас сильного страха. Но, если причина таких симптомов не очевидна, то вы можете испугаться, испытать сильный страх и панику.

При этом реально причин для такого испуга может и не быть. Причиной испуга является не сама ситуация, а мысли людей об этой ситуации. Если человек подумает, что он может потерять контроль над собой, упасть, потерять сознание и никогда больше не подняться, то он гарантированно получит приступ сильного страха, панику, усиление самих симптомов и появление новых симптомов.

Случай №2. Вот мне плохо, вот я умер.

Молодой человек работал оператором одной ответственной промышленной установки. Он жил в постоянном страхе того, что может совершить ошибку, которая приведет к аварии и гибели людей. В итоге у него через некоторое время начались приступы панических атак. На первой же сессии когнитивно-поведенческой терапии была выявлена причина его панических атак. Причиной его панических атак было сформированное им иррациональное убеждение – Если мне станет плохо, то будет ужасно.

Когда убеждение было обнаружено, я задал ему вопрос – это ваше убеждение? – Да, - ответил молодой человек – я живу по той формуле -вот мне плохо, вот я умер. И добавил – это самый короткий путь мысли. Не надо напрягаться и думать.

Собственно, последней фразой этот случай мне и запомнился. Точнее не скажешь – именно, отсутствие анализа возможных причин появления симптома приводит к искаженной, неверной оценке возможных негативных последствий. Как вы понимаете, после каждого нового приступа паники, молодой человек неизбежно оставался жив.

Мысли о том, что с моим здоровьем не все в порядке и со мной может произойти что-то плохое, пожалуй, хотя бы один раз случались в жизни любого человека. Следует понимать, что в момент приступа плохого самочувствия, любой из нас может подумать о том, что с ним может произойти ужасное. Но не у всех это вызовет сильный страх или панику. Но, для отдельных людей, случившись один раз, подобные проявления начинают происходить регулярно, приобретают устойчивый, повторяющийся характер. Приступы плохого самочувствия становятся проблемой и могут приобрести повторяющийся характер у тех людей, у которых степень доверия к мыслям, неверно оценивающим ситуацию появления симптома, очень высокая.

Но, если правильно интерпретировать любой телесный симптом, то, человек становится способным не испугаться приступа плохого самочувствия и легко справиться с этой проблемой без последствий. Чтобы не испугаться своего телесного симптома, его необходимо правильно откомментировать.

Как это сделать?

Начать с того, чтобы попытаться найти причину, вашего приступа плохого самочувствия.

Например, вы осознаете, что сегодня не выспались. Или что-то съели с подозрением на несвежее. Или накануне испытали сильный стресс или просто устали.

Подобные факторы могут привести к приступу плохого самочувствия. Если вы смогли увидеть причину своего плохого состояния, вы хорошо знаете, что с этим делать.

Цепляясь за любое объяснение, которое, возможно, и является причиной вашего приступа плохого самочувствия, вы поступаете разумно. Потому что, не имея достаточных оснований для того, что бы испугаться, вы не фиксируетесь на этом эпизоде. Поступая так, вы не позволяете своему мозгу обучаться генерировать телесную симптоматику, которой же в последствие вы сами и испугаетесь.

В ситуации появления телесного симптома и невозможности сразу обнаружить причину его появления, эффективной стратегией является – не преувеличивать значимость симптома, не предавать повышенного значения, важности симптому, «спустить все на тормозах».

Формула интерпретации: «Это всего лишь симптом. Это всего лишь сигнал о наличие некоторой проблемы, которая возможно решится сама. И у меня нет оснований считать, что он представляет для меня серьезную угрозу. Если симптом не исчезнет сам, я сделаю все для того, чтобы найти причину этого симптома и устранить ее».

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Необходимо не дать возможности нервной системе сформировать механизм прямой положительной связи, говоря в терминах общей теории управления. Это когда острая реакция на телесный симптом «подпитывает» сам симптом, усиливает связь между словами – оценками симптома и доминантой самого симптома.

Поясню сказанное более подробно.

Как широко известно, мозг человека обученного на определенные реакции и действия, будет отличаться от мозга не обученного человека тем, что в первом случае сформированы новые нейронные связи.

У человека, который остро реагировал на появление телесного симптома остается след в нейронах мозга. Формируется нейронная цепочка от определенных нейронов, запоминающих слова-триггеры, и располагающихся в коре головного мозга, к группам нейронов, расположенных в подкорковых структурах, рептильной части мозга, которая, возбуждаясь, генерирует симптом.

Неверные мысленные оценки симптома, которые повторялись многократно, усиливаются и придают этим связям устойчивость. В итоге образуют патологическую связь. Теперь нейроны, соответствующей области рептильного мозга, отвечающие за генерацию симптома, могут приходить в возбужденное состояние не по причине физиологии, а по причине психологии. И теперь стоит только подумать, что телесное ощущение это ужасно, как симптом тут же «прилетит» в подтверждение происходящего. Ведь вы сами внушили своему мозгу, что телесного симптома стоит бояться. «Ну, раз ты так считаешь, я тебе верю. Бояться, значит, будем бояться» - отвечает человеку мозг.

Выше было дано объяснение, почему стратегия не до оценить угрозу симптома, выгоднее, чем ее переоценить. Люди иногда спрашивают – если мы будет действовать так, не пропустим ли мы реальную угрозу нашему здоровью?

Нет, не пропустите. Если вы не охвачены паническим страхом, то способны действовать конструктивно. Инстинкт самосохранения никто не отменял. Мощная штука, которая хорошо срабатывает при наличие реальной угрозы.

При появлении симптома следует помнить о том, причин его появления может быть предостаточно. Люди нередко сами дают поводы тому, чтобы их организм «сбивался» и реагировал телесным симптомом. Вы ведете здоровый образ жизни на все 100%? Да? – замечательно. Но, если – нет, тогда сбои в организме неизбежно будут происходить с вами. Именно, так их и нужно воспринимать. Как сбои, у которых есть причины.

Вы, конечно, можете подумать о том, что сейчас мне стало плохо по причине моего серьезного заболевания. Но, для этого нужны обоснования. Если их нет, вы можете подумать и иначе - мне стало плохо, потому что я не выспался, вчера «кутил», мало бываю на свежем воздухе, неправильно питаюсь, веду нездоровый образ жизни и т.д и т.п.

Вести здоровый образ это обязанность каждого из нас. Для здоровья человека важно все: соблюдение режима сна и отдыха, правильное питание, регулярные занятия физической культурой и спортом, закаливание организма, достаточное время пребывание на природе, сокращение употребления стимуляторов (кофе, чай, большие дозы витаминов группы В, энергетические напитки, алкоголь, отказ от курения), формирование навыка эмоциональной устойчивости.

К сожалению, часто бывает так, что причины, вызвавшие приступ плохого самочувствия не очевидны. Если вы не можете объяснить себе, почему это с вами происходит, следует принять во внимание следующее.

Организм – сложная система, в нем могут происходить сбои по не понятным для нас причинам. Эти сбои для человека могут быть пугающими. Но, это может быть просто сбой в организме, с которым организм успешно справляется сам. Помните, организм - самоисцеляющаяся система и многие проблемы он успешно решает сам без вашего участия, и вы даже об этом не догадываетесь.

Случай №3. Поболит, поболит и перестанет.

На приеме молодая женщина, причиной прихода которой явилось появление боли в области солнечного сплетения. Она уже побывала у врачей, которые не нашли у нее каких-либо заболеваний внутренних органов. Задаю ей вопрос

– А было ли когда-либо с вами такое – что-то заболело и само прошло?

– Нет.

– А может вы знаете, что у кого-то так было?

(Задумалась, долго молчит).

– У моего отца так было! Это случилось с ним несколько лет назад. У него начал болеть правый бок в районе аппендицита. Мы с мамой испугались, и стали его заставлять идти в больницу. Но, папа не пошел. Он у нас на «дух» не переносит больницы и врачей. Бок у него болел полгода. А потом прошел.

– Значит, такое может быть – поболит, поболит и перестанет?

– Пожалуй, да.

Этот случай ни в коей мере не призывает терпеть боль или какой-то другой телесный симптом. Он говорит только о том, что симптом может появиться и исчезнуть сам. Не стоит торопиться и делать из него катастрофу.

При отсутствии видимых причин вашего приступа плохого самочувствия, вы можете себе сказать следующее – и это пройдет. Поболит, поболит и перестанет. Или, например, голова покружится, покружится и пройдет. Вот если симптом будет повторяться или усиливаться, тогда я пойду в больницу, пройду диагностику и если потребуется, получу надлежащее лечение.

Если симптом повторяется или усиливается, следует понять – телесные симптомы могут быть точно такими же, как и при различных видах заболеваний. В этом случае требуется соответствующее лечение. И в этом случае нужно обратиться к врачу и пройти необходимое обследование на предмет выявление соматического заболевания. И если оно диагностировано, пройти соответствующий курс лечения.

А что делать, если симптомы продолжают появляться, а врачи не находят у вас никаких заболеваний?

Многие люди совершаю ошибку – не верят диагнозу – «Вы здоровы», и продолжают обследование, затрачивая много сил, времени и средств на эти процедуры.

В большинстве случаев причиной телесных симптомов, таких как тахикардия, спазм вдоха, тремор, головокружение являются чисто психологические причины, а не соматические заболевания. Поэтому если врачи не нашли того, что действительно требует лечения, следует сразу обратиться за помощью к соответствующему специалисту – психологу-психотерапевту.

Во время приступов плохого самочувствия у человека появляются мысли о том, что с ним «не все в порядке» и он может умереть или сойти с ума. Хорошая новость в том, что сами приступы плохого самочувствия не могут быть причиной смерти или того, что человек сойдет с ума. Приступ плохого самочувствия в подобных ситуациях сам начинается и сами заканчивается. Даже если вы ничего с ним делать не будете, приступ плохого самочувствия через некоторое время прекратится сам. Переключение внимания на что-то другое, а не на свои ощущения позволяет быстрее с ним справиться.

Повторюсь еще раз, но то важно! Если вы, пройдя обследование у врачей, убедились, что вы здоровы, и не можете найти физиологические причины приступов плохого самочувствия, то методом исключения остается единственная причина ваших приступов – это чисто психологические причины, проблемы психологического характера. Хорошая новость здесь состоит в том, что от психологических проблем еще никто с ума не сошел и не умер.

В этом случае скажите себе – это всего лишь симптом, который появился у меня из-за психологических проблем. От них никто не умирает и с ума не сходит. Но и оставлять их без внимания нецелесообразно. Колокольчик прозвонил. Мне не нужен набат колокола. У меня есть время для того, чтобы выявить и решить свои психологические проблемы.

Интерпретируя свой телесный симптомы именно так, не забудьте записаться на прием к психологу, психотерапевту и пройти соответствующий курс не медикаментозной психотерапии.

Алгоритм интерпретации телесных симптомов

Шаг №1. Попытайтесь найти причину, вашего приступа плохого самочувствия. Если вы ее не можете найти сразу, возможно, объяснение придет к вам позднее. Если вы не находите причину появления своего симптома переходите у шагу №2.

Шаг 2. При отсутствии видимых причин приступа плохого самочувствия, вы можете себе сказать следующее – и это пройдет. Поболит, поболит и перестанет. Или, например, голова покружится, покружится и пройдет. Если симптом не проходит или даже усиливается, переходите к шагу №3.

Шаг №3. Посетите профильных врачей и пройдите диагностику. Если в результаты диагностики вы получаете диагноз – вы здоровы, перейдите к шагу №5.Если диагностика выявила у вас соматическое заболевание, перейдите к шагу №4.

Шаг №4. Пройдите соответствующий курс лечения.

Шаг №5. Найдите психолога-психотерапевта и пройдите соответствующий курс не медикаментозной психотерапии.опубликовано econet

Автор Сергей Бочаров

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