Запах СТАРОСТИ: существует на самом деле или только в голове

Если задуматься, то СТАРОСТЬ, и все ее атрибуты – это как себя позиционировать в жизни. ✅Ведь критерии возраста со временем меняются. На самом деле, аромат грусти, некой несвежести, отчаяния и тоски может появиться у человека на любом этапе его жизни, в зависимости от обстоятельств. А главное – от самоощущения...

Существует такое понятие - "запах старости". А существует ли это явление на самом деле – вот вопрос. Есть многие ссылки, примеры, и в целом принято считать, что - да. Это якобы такой специфический аромат, который по определению должен складываться их запаха постоянно носимой, редко стираемой одежды, лекарств, самого тела. Возможно здесь играют роль гормональные компоненты – тело пожилых людей пахнет по-иному, не так, как у молодых.

Существует ли "запах старости"?

Определенно, может сказываться дефицит движения, когда меньше пота, но меньше и воздуха, некого живого эфира, который накладывает определенный флер на человека. А может быть, все это придумки? И нет, на самом деле никакой специфики в аромате тела человека, в зависимости от его возраста.

Это смотря какой образ жизни вести – если сидеть дома, капать капельки в стакан с водой, или на ложку с сахаром, поневоле пропахнешь валерьянкой, сколько бы тебе не было лет. А есть такие старики и старушки, что - ух!

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Например, их часто можно увидеть в экскурсиях в московском метро, в большинстве своем это веселые заводные группы туристов из стран Азии. Они очень шустро, со смехом фотографируются возле статуй рабочих и студенток на станции Площадь Революции, делают забойные селфи возле МИДа. Проходят в быстром темпе по Арбату в ярко розовых и зеленых шапках-ушанках, с фотоаппаратами и сумками сувениров на плечах.

Если задуматься, то старость, и все ее атрибуты – это как себя позиционировать в жизни. Ведь критерии возраста со временем меняются, у Толстого описываются пятидесятилетние старухи. Чеховский дядя Ваня патетически восклицает: «Жизнь прошла, я стар, мне уже СОРОК СЕМЬ ЛЕТ!!!» Да уж… Главное - не сделать себя стариком в молодом возрасте, не впасть в безразличие к жизни.

На самом деле, аромат грусти, некой несвежести, отчаяния и тоски может появиться у человека на любом этапе его жизни, в зависимости от обстоятельств. А главное – от самоощущения. Конечно, много факторов способствуют специфике запаха тела в пожилом возрасте: малоподвижный образ жизни, болезни, то, что человек перестал наряжаться и реже меняет одежду.

Но если принять душ, надеть свежий костюм, отправится хотя бы на небольшую прогулку – в магазин, на лавочку в сквер, думаю, все будет не так плохо.Особенно, если пожилого человека окружают и поддерживаю и взрослые дети и доброжелательные внуки.

Конечно, возможности у всех людей разные, потенциал постепенно угасает. Но можно выйти в свет, общаться с людьми, ухаживать за пушистыми и хвостатыми питомцами. Как относиться к жизни, как позиционировать себя в пожилом возрасте, в «золотом» периоде жизни – выбор за каждым.

А вот пройдет иногда мимо "старушка", и дохнет от нее ароматом красивейших винтажных духов. Такой стиль в этом, красота, и даже некоторое колдовство – и возраст не помеха!опубликовано econet

Автор Анжелика Богданова

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