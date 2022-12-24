Когда ребенок маленький, всё ясно и понятно: о нем нужно заботиться, ухаживать, учить всему. Но дети вырастают, и тогда родительская роль меняется. Мать (отец) уже не активный участник процесса, а, скорее, зритель. И со стороны родителя может проявиться бессознательный запрет взрослеть.
Будь самостоятельным, но ты не справишься. Такие подкожные инъекции получают «дети», чьи родители убежали от страха в расщепление. У любых родителей два основных страха. Страх смерти ребенка и страх его взросления. Если с первым все понятно, то вот со вторым не особо.
Когда ребенок вырастает, родитель перестает быть родителем. Его функции перестраиваются. Он становится чаще зрителем, чем активным участником. Это переживается как вполне себе утрата и если он только и умеет что заботиться о малышах, то ему капут. То есть это будет уже не утрата какой-то одной роли, а прям огромного куска идентичности, несущей конструкции.
Поэтому может произойти одна из самых страшных в отношении личности вещей — запрет взрослеть. Он бессознательный, разумеется. В такой штуке я не знаю кто признается, даже самому себе. На фасаде там картина часто противоположная: «ну когда ты уже будешь делать это сам?» «Что ты все время обо всем меня спрашиваешь?» «Тебе надо учиться быть самостоятельным!»
В норме к таким словам должна прилагаться поддержка в виде чего-то такого: «Вот! Молодец. Можешь же! В следующий раз еще лучше получится», «Супер! Я всегда в тебя верила!», «Ты с этим справишься», «Отличный выбор, сынок» и т. п.
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А в случае, который я описываю, звучит следующее: «Ну и что это такое?! Что за картошку ты купил? Она же вся мягкая! Вот ничего доверить нельзя!», «Вот поглядите на него! Двадцать годиков парню и до сих пор не научился ботинки себе выбирать! Надо же все как следует сравнить, померить, понюхать, пощупать, поджечь. А это что? Подошва тонкая, виду никакого. Мда. Ничего без мамы не можешь», «Так я и знала! Отойди. Уж проще самой сделать, чем тебе доверить».
Чувствуете? Вот это оно. Послание «не взрослей и даже не пытайся». Если в первом примере мы видим поощрение самостоятельности (даже если картоха там тоже так себе), то во втором — удар в стыд. Поскольку стыд — это то, чего не хочется испытывать вообще никогда, то лучше отползти от этой самостоятельности шагов на пятнадцать и получать иногда стыдинки за то, что ты не хочешь взрослеть. Но это, по сравнению с тем стыдищем, семечки.
Вот ты и попался, дружок.
Твоя самостоятельность не идет тебе. Ты в этих попытках жалок и неуклюж. Это какая-то хитрая наука и ты чему-то вовремя не научился. Кто знает как, но виноват ты. И вот обременяешь бедную маму. Но что делать, если ты - рукожоп и никуда не годишься?
Некоторые вырываются сами, несмотря ни на что. Кто-то находит поддержку у друзей или других родственников. Но кто-то перестает барахтаться и тихо повисает на этой паутине. Это самое страшное. Потому что развитие в этот момент останавливается и идет по побочной компенсационной ветке. То есть вместо того, чтобы жить свою жизнь, доверяя себе, ты защищаешься от стыда. А чем дальше в лес...
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Поворотным моментом в этом случае, как и в случае с абьюзом, например, является осознание. План плюс-минус такой. Включить свет. Высветить это противоречие в родительском послании (будь взрослым, но не будь). Разозлиться. Заревновать свою жизнь. Освободить энергию, свернутую в тугой жгут. Начать принимать решения во всем, что тебя касается.
В идеале это все происходит во время разрешения подросткового кризиса. Но, бывает, затягивается. И, бывает, надолго. Состояние искусственно продленного детства приводит к «личностной инвалидности». К личности с ограниченными возможностями личности. С последующим усугублением. Потому что выносить стыд за невзрослость тем сложнее, чем ты старше.
Вывод такой. Если вы уже совершеннолетний, а «аттестат зрелости» родители выдавать не планируют, то можно смело выписать его себе самому.опубликовано econet
Автор Анастасия Звонарева
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Источник: https://econet.ru/Понравилась статья? Напишите свое мнение в комментариях.
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