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Зависимая женщина: 5 признаков

Источник: irinagavrilovadempsey.ru 25 февраля 2023 6458
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В этой статье психолог Ирина Гаврилова Демпси описывает признаки зависимой женщины. Если вы заметили, что обладаете в той или иной степени этими призраками - вы страдаете зависимостью от мужчины и отношений. Сами того не замечая, предпочитаете мужчин эмоционально недоступных, например, алкозависимых.

Зависимая женщина: 5 признаков

В этой статье я хочу подробнее поговорить о признаках зависимой женщины. Исходя из них вы сами можете определить, страдаете ли вы зависимостью от любви, как ваша зависимость влияет на отношения и на ваше внутреннее состояние. 

Признаки зависимой женщины

  • Эмоционально “холодная” семья
  • Низкая самооценка
  • Предрасположенность к зависимости
  • Жизнь в “розовых очках”
  • Эмоциональная нестабильность

Эмоционально “холодная” семья

Вы родились в эмоционально неблагополучной семье, и ваши родители всегда были сдержаны в проявлении своих чувств. Вы с детства привыкли держать себя под контролем. Это привело к тому, что у вас развилась чувственная неудовлетворенность.

Будучи ребенком, вы часто пытались воздействовать на родителей теми или иными способами, чтобы вызвать в них хоть какую-то реакцию в виде эмоций. Но ничего не получилось, и ваша потребность в родительской нежности и ласке не была удовлетворена.

Повзрослев, вы неосознанно стремитесь проявить свои чувства через повышенную заботу и нежность. Согласно бессознательному сценарию, на вашем пути встречаются чувствительно холодные мужчины.

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Потребность в эмоциях заставляет вас ходить по кругу, снова и снова притягивая в свою жизнь недоступных мужчин. И каждый раз вы пытаетесь изменить его своей любовью. Но дело ведь не в партнере, а в вас.

Отсутствие эмоций от любимого человека заставляет бояться расставания, потери. Чтобы избежать этого, вы готовы любой ценой удержать его.

Вы перекладываете на свои плечи ответственность за отношения. А для партнера всегда придумываете оправдание.

Вы искренне верите, что ваша любовь способна изменить мужчину. Вы считаете, что проблема у мужчины, и в ваших силах ее решить. И ради этой помощи готовы на любые жертвы.

Зависимая женщина: 5 признаков

Низкая самооценка

Исходя из первого признака вытекает второй - у зависимой женщины очень заниженная самооценка.

Отсутствие тепла, любви и ласки со стороны родителей формирует в голове ребенка твердое убеждение, что он не достоин любви. И вы уверены, что счастье и любовь нужно заслужить.

Зависимая женщина уверена - степень любви к ней прямо пропорциональна ее заслугам в виде заботы, поддержки, внимания, времени, отданном партнеру.

А низкая самооценка становится причиной сомнений в чувствах избранника. Вы боитесь его потерять. Часто задаетесь вопросами: “А сколько живет любовь на самом деле? Или настоящее счастье не существует?”

Зависимая женщина начинает контролировать, всячески проверять, прикрывая свои действия маской заботы, желания помогать в той или иной ситуации. Но на самом деле ею движет страх, что избранник найдет кого-то лучше нее.

Предрасположенность к зависимости

Проанализировав свои пристрастия и увлечения, вы можете заметить в себе предрасположенность к любого рода зависимости. Такая зависимость может иметь как эмоциональный, так и физический характер.

Например, вы любите сладкое или злоупотребляете алкоголем. То есть в вас присутствует предрасположенность к зависимости от чего-либо.

Жизнь в “розовых очках”

Находясь в отношениях с мужчиной, зависимая женщина не замечает реальной ситуации. В воображении уже прописана роль мужчины, сформирован определенный образ. И зависимая женщина искренне верит в этот образ, предпочитая пропускать мимо себя явные несоответствия.

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Например, мужчина пытается оградиться от навязчивого контроля зависимой женщины, придумывая причины, мешающие встретиться. Вы придумаете ему оправдание и будете искать способы решить его проблемы, чтобы он смог больше проводить с вами времени. Ведь вы уверены, что именно это ему и нужно, и дело не в вашей навязчивости.

Эмоциональная нестабильность

Зависимая женщина страдает болезненным пристрастием к представителям сильного пола и эмоциональным страданиям. Она неосознанно стремится к таким отношениям, в которых будет чувствовать боль, терзания, сомнения, неуверенность. В ее жизни постоянно попадаются люди с уймой проблем, за решение которых она берется не из-за личного желания, а с целью завоевать их расположение.

Иногда такие женщины способны к затяжным депрессиям, если отношения очень нестабильны. 

Зависимая женщина: 5 признаков

Если вы заметили, что обладаете в той или иной степени этими призраками - вы страдаете зависимостью от мужчины и отношений. Сами того не замечая, предпочитаете мужчин эмоционально недоступных, например, алкозависимых.

А действительно достойные представители сильного пола - добрые, внимательные, надежные, обладающие задатками стабильного добытчика и защитника - вызывают в вас лишь чувство жалости, считаете их слишком скучными, неинтересными.опубликовано econet

Автор Ирина Гаврилова Демпси

P.S. И помните, всего лишь изменяя свое сознание - мы вместе изменяем мир! © econet

Источник: https://econet.ru/

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