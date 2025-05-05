Здоровье глаз и дети: руководство по витаминам и советы по возрасту

Сегодня к школьному образованию предъявляются очень высокие требования. Дети много занимаются, поэтому нагрузка на зрение невероятно высокая. А ведь здоровье глаз играет ключевую роль для физического развития, успехов в учебе и общего благополучия. Как уберечь зрение наших детей?

Дети растут, и их органы зрения проходят определенные стадии развития. У плода, младенца, ребенка младшей и старшей возрастной групп разные потребности в смысле здоровья глаз.

Здоровье органов зрения у детей

Утробное развитие

Укреплять здоровье глаз малыша начинают еще до рождения.

Добавки

Жирная кислота омега-3 играет важную роль для зрения и развития мозга. Статус омега-3 у младенцев непосредственно связан с уровнями созревания и чувствительности сетчатки.

Образ жизни

Исключить курение, спиртные напитки в период беременности.

1-й год жизни

У новорожденных глаза и зрительные пути недостаточно развиты. Но в ходе первых месяцев жизни острота зрения быстро развивается.

Добавки

Созревание сетчатки отвечает за развитие зрения. Грудное молоко на этом этапе – важный источник питания.

Образ жизни

Следить за любыми проявлениями проблем со зрением: поворот глаз внутрь / наружу задержки в отслеживании перемещающихся объектов.

Стимулировать зрение малыша посредством подходящих возрасту игр и высококонтрастных игрушек.

Избегать «знакомства» с мониторами ребенка до 18 месяцев.

3-10 лет

Дети в данном возрасте не всегда могут сообщить, что имеются проблемы со зрением, поэтому важно обратить внимание на такие признаки:

прищуривание

чтение близко к лицу

жалобы на размытость объектов

поворот голову в сторону

Витамины и вещества

Вит-н А - необходим для функции сетчатки, для здоровья роговицы и конъюнктивы. Нехватка вит-на А приводит к куриной слепоте, ксерофтальмии, сухости поверхности глаза.

В ит-н С - антиоксидант, работающий в синтезе коллагена. Коллаген - это строительный материал для структур глаза (роговицы, склеры, сосудистой оболочки глаза, стекловидного тела).

Вит-н Е – еще один антиоксидант для здоровья глаз. Он поддерживаем прозрачность хрусталика и противодействует окислительному повреждению сетчатки.

Цинк (Zn) - минерал, который в большом объеме содержится в макуле. Макула - центр сетчатки, контролирующий зрение с высоким разрешением. Zn + витамин А работают в зрительном цикле сетчатки.

Селен (Se) работает как антиоксидант, помогает усваивать вит-н Е.

Антоцианы - это флавоноидные полифенолы, растительные антиоксиданты. Они придают фруктам и овощам яркий оттенок.

Омега-3.

Образ жизни

Времяпрепровождение на воздухе снижает вероятность детской близорукости.

Важно оберегать глаза детей от травм:

Соблюдать осторожность при применении острых предметов (карандаш, ножницы).

Защита глаз на спортивных тренировках.

Исключение контакта с химикатами, пламенем и фейерверками.

11-18 лет

Питательные вещества

Важно вводить в меню ребенка продукты с высокой концентрацией вит-нов A, C и E, Zn, Se и антоцианов, жирных кислот омега-3.

Образ жизни

Дети, проводящие много времени перед мониторами, подвергаются высокому риску патологий зрения.

Признаки цифрового перенапряжения зрения:

сухость глаз

замутненное зрение

напряжение глаз

чувствительность к свету

головная боль

проблемы со сном.

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