Здоровые и Нездоровые отношения: 10 отличий

Большинство браков распадаются по причине нездоровых отношений между партнерами. Такие отношения делятся на две категории – созависимые (невротические) и тиранически-виктимные.
В первом случае взаимоотношения между партнерами строятся на удовлетворении потребностей, не полученных в детстве. Во втором случае отношения базируются на модели «тиран-жертва». Ознакомьтесь с десятью признаками, благодаря которым вы поймете, к какому именно типу относится ваш с партнером союз.
Нормальные отношения могут построить только зрелые личности, которые не переносят в свою взрослую жизнь негативный опыт родителей. Такие отношения строятся на искренности.
В созависимом союзе происходит копирование родительского сценария. Роли определены, эмоциональной близости нет. Обычно в таких отношениях выстраивается треугольник – «агрессор – жертва – спаситель». То есть один партнер постоянно жалуется на другого третьей стороне, но при этом не предпринимает никаких активных действий для изменения ситуации, которая его не устраивает.
При тиранически-виктимном союзе главная роль достается одному партнеру (тирану), который за счет другого (жертвы) реализует свои желания. Жертва постоянно винит себя и всеми силами старается спасти отношения.
Под насилием мы подразумеваем жестокие физические или сексуальные действия. На самом деле насилие бывает разным (психологическое или эмоциональное давление, полный контроль финансов, вербовка) и тот или иной его вид встречается в большинстве семей, за исключением ситуаций, когда у партнеров здоровый союз. Это обусловлено тем, что аутентичные люди очень ценят свою свободу и не посягают на свободу другого человека. В таких семьях люди заботятся друг о друге.
При созависимых отношениях обычно встречается эмоциональное насилие, которые маскируют под заботу, поэтому его не так легко определить. При таком виде насилия женщина может сделать вид, что соглашается с мужчиной, чтобы впоследствии им манипулировать. Доверьтесь собственным ощущениям, если вы не решаетесь сказать партнеру свое мнение, значит, в семье присутствует эмоциональный вид насилия. Если же вы можете откровенно сказать, что вам не нравиться и при этом партнер спокойно реагирует и идет вам на встречу, значит, ваш союз не носит насильственного характера.
В союзе тиран-жертва проявляются разные виды насилия, обычно нежность чередуется со злостью. Любые крики, оскорбления, принуждение к сексу, контролирование финансовых доходов и расходов – это насилие.
Нормальные отношения строятся на искренности, понимании, доверии. Здесь нет места манипуляциям. Партнеры спокойно делятся своими мечтами и строят планы на будущее.
Люди, находящиеся в созависимом союзе не разговаривают друг с другом искренне. Для достижения желаемого один партнеры используют различные манипуляционные техники – раздражаются, обижаются, злятся.
В отношениях тиран-жертва партнер, играющий главную роль, унижает и обесценивает любые достижения другого партнера, а также применяет другие техники для удовлетворения своих потребностей – игнорирование, пренебрежение, шантаж и прочие.
Психологически зрелые люди редко допускают возникновение конфликтных ситуаций, но при случае решают споры спокойно. Партнеры могут обсудить противоречия и найти компромисс, что только сближает их.
Конфликты созависимых партнеров сопровождаются страхом, то есть люди не могут разговаривать откровенно, поскольку переживают, какое произведут впечатление. Такие люди предпочитают обижаться и молчать.
Если говорить об отношениях жертвы и тирана, то последний всегда добивается, чтобы партнер пошел на уступки. Добивается путем запугивания, обвинения или любым другим способом.
Здоровые отношения развиваются без спешки, партнеры медленно проходят все стадии – от сближения до полного эмоционального союза. Разумеется, в таких отношениях могут быть конфликты, но в них нет никакого эмоционального дискомфорта, всегда присутствует ощущение поддержки и уважения.
Созависимые партнеры обычно создают негативный фон в плане сексуальной близости, то есть, играя роль «ребенок-родитель» они не любят свое тело, предпочитают избегать тесного контакта, часто путают красоту и сексуальность.
Постоянный негативный фон присутствует между тираном и жертвой, сначала создается иллюзия бурного и наполненного страстью романа, а завершается все трагической драмой.
Зрелые личности объективно смотрят друг на друга без идеализации, они видят все положительные и отрицательные качества, не пытаются что-то изменить, а напротив, используют свои сильные стороны для укрепления союза.
Будучи в созависимых отношениях люди склонны идеализировать друг друга.
Тиран всегда указывает на недостатки жертвы.
Здоровый союз строиться на удобных для всех правилах и равных правах. Партнеры не ущемляют интересов и потребностей друг друга, не контролируют каждый шаг и могут строить планы на жизнь отдельно друг от друга.
При созависимом союзе нет понятия личностных границ, даже личные вещи считаются общими.
При тиранически-виктимном союзе тиран является безусловным лидером, он контролирует абсолютно все и применяет собственную систему наказаний с целью подавить волю жертвы.
Зрелые личности предпочитают заниматься собой, а не партнером. При здоровых отношениях отсутствует страх за судьбу союза, даже при разрыве нет никакой паники.
При созависимом союзе партнеры чувствуют себя в безопасности только рядом друг с другом. Не своевременный звонок или опоздание – уже повод для паники, а сама мысль о разрыве вызывает ужас. Причем все подобные ощущения не высказываются из-за страха обидеть или отдалить партнера.
В случае тиранически-виктимных отношений постоянно присутствуют «эмоциональные качели», то есть тиран то нежен, то груб и жертве из-за этого сложно адекватно оценить ситуацию. Со стороны кажется, будто между партнерами страстная любовь, но это не так. Разрыв таких отношений всегда травматичен, а учитывая, что финансами обычно руководит тиран, жертва, решаясь уйти, может остаться ни с чем.
Аутентичные партнеры развиваются как личности, корректирует свои недостатки и не пытаются изменить друг друга.
При созависимом союзе партнеры не представляют жизнь друг без друга, они ощущают себя как единое целое и общаются, меняясь ролями «ребенок-родитель».
Тиран ограничивает развитие жертвы, он всегда критикует и обвиняет, по его мнению жертва должна всегда слушать его и соответствовать заявленным требованиям.
Аутентичные люди стремятся создать крепкий союз, где царит уважение и равноправие. Их цель – прожить вместе счастливую жизнь и поэтому оба партнера работают над улучшением отношений.
При созависимом союзе люди являются опорой друг для друга. Женщина считает, что мужчина должен ее обеспечивать, а мужчина полагает, что женщина должна решать все бытовые вопросы. Такие люди надеяться, что появится некто, кто примет их со всеми недостатками и избавит от проблем.
В союзе тиран-жертва первый часто меняет правила, а последний – подстраивается. Цель тирана – завладеть ресурсами жертвы (интеллектуальными, материальными, сексуальными), чтобы удовлетворить собственные интересы.
Если после ознакомления со всеми отличительными признаками вы обнаружили, что находитесь в созависимом союзе, то вам необходимо поработать над собой и научиться решать свои проблемы самостоятельно. Если вы обнаружили, что рядом с вами тиран, в этом случае лучше обратиться к психотерапевту, чтобы он помог максимально безболезненно выйти из этих отношений. опубликовано econet
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